Как предавали русских: развал СССР — окончательное разделение русского народа

8 декабря 1991 года в Беловежской пуще собрались предатели Родины и подписали совершенно незаконный акт, не имевший никакой юридической силы, но ставший отправной точкой разделения на «незалежные бантустаны» единой страны, созданной многовековыми усилиями русского государствообразующего народа и ставшей технологическим лидером во многих отраслях человеческой деятельности. Подписанный Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем документ констатировал, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование». Вместо него было провозглашено создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Произошёл государственный переворот.

Первым, кого известил о происшедшем Борис Ельцин, стал президент США Джордж Буш-старший. И только после него об этом уведомили президента СССР Михаила Горбачёва.

Ни одним из своих силовых и юридических полномочий президент СССР Горбачёв в декабре 1991 года для сохранения страны не воспользовался, фактически встав на одну сторону с разрушителями Советского Союза, чем заслужил народное прозвище Иуда.

Величайшие достижения великого народа перечёркнуты

Под руководством великих князей и царей русский народ сумел построить самую большую в мире страну — Российскую Империю, простиравшуюся от Балтики и Чёрного моря до западных берегов Американского континента, от полярных льдов до границ Персии.

Когда партийные власти в СССР осознали абсурдность мировой революции и необходимость развития и укрепления государства с государствообразующим русским народом, русские смогли победить в самой ужасной войне европейский Рейх Адольфа Гитлера, на который работала вся Европа, смогли первыми в мире выйти в космос, построить первую в мире орбитальную станцию и на равных противостоять агрессивным планам элит всего Запада и их вооружённой мощи.

Государство, построенное русским народом, составлявшим более 70% населения СССР, вызывало уважение и ненависть у элит Запада. Осознавая, что победить нашу страну в честном бою Запад не в состоянии, его идеологи неоднократно создавали планы разгрома и порабощения нашего народа путём лжи и подмены ценностей. В качестве иллюстрации отношения к России на Западе очень интересен «план Даллеса», вне зависимости от подлинности которого можно констатировать, что подрывную работу в отношении нашей страны Запад выстраивал в точном соответствии с этим планом:

«...Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, — всё это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветёт махровым цветом...»

У западных элит нашлись союзники внутри СССР — в самом высоком эшелоне партийной и государственной власти, Комитете государственной безопасности, руководстве союзных республик и партийных организаций.

То, что СССР рухнул из-за сокращения валютных поступлений от экспорта нефти, — недобросовестный миф, созданный для людей, ничего не понимающих в экономике: доходы от экспорта нефти и газа никогда не превышали нескольких процентов бюджета СССР и не имели решающего значения. Вы же не умираете, когда вас лишают премии? Это была валютная выручка, позволявшая закупать на Западе технологии, оборудование, редкие материалы и необходимую продукцию. СССР был уничтожен в результате сговора советских и партийных элит со спецслужбами и элитами Запада.

Точка невозврата была пройдена 2 декабря 1989 года. В ходе встречи на Мальте с президентом США Джорджем Бушем генсек ЦК КПСС Михаил Горбачёв согласился на все требования США: объединение Германии на условиях Запада, уход из Восточной Европы и фактическую отмену Ялтинских и Потсдамских договорённостей, определивших устройство послевоенного мира, не получив взамен ничего, кроме устных заверений.

Остановить развал самого СССР было ещё возможно, отдав предателя Горбачёва под трибунал и зачистив круг его сторонников в ЦК и в руководстве республик. Но остановить распад СССР не хотело само партийное руководство: не считая тысячелетнюю историю России своей, оно и самой страной не дорожило, а возможность «приватизировать» бесчисленные минеральные, промышленные и людские богатства огромной страны застилала глаза «идейных коммунистов» алчностью настоящих капиталистов.

Созданные ещё Юрием Андроповым институты успели к концу 1980-х подготовить прозападные кадры для партийных и советских органов, которые своей целью ставили распад СССР. Политика «конвергенции» легализовала в советской верхушке идеи объединения с Западом. Среди лиц, принимавших решения на уровне ЦК, не осталось людей идейных, готовых рисковать карьерой и жизнью для спасения страны от возглавивших её предателей. Не добавляли идейности и десятки миллиардов долларов, выведенных партийными структурами в зарубежные фонды и активы. Когда Горбачёву доложили и представили доказательства предательства Александра Яковлева, генсек отказался давать разрешение на арест своего идейного соратника. СССР был обречён.

Ни разу в тысячелетней истории России до 1991 года государственные элиты добровольно не гробили своего государства: было предательство, были усобицы, но страну сознательно ещё не разрушали. Первыми это сделали коммунисты, очень захотевшие стать капиталистами, крупными капиталистами.

Как показали исследования биографий российских олигархов первой волны, только два (!) человека из них не имели родственных либо близких деловых связей с партийными и советскими руководителями СССР и РСФСР. Власть была конвертирована в деньги. В рынок «не вписались» около 30 миллионов русских и представителей других народов России.

СССР развалили «верные ленинцы»

Подписанные от имени союзных республик: Российской Федерации, Украинской ССР и Белорусской ССР, соответственно, Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем соглашения стали юридическим оформлением разделения на части единого русского народа. Неслучайно в Беловежской пуще собрались только главы русских республик, называвшихся в СССР «славянскими», — Запад интересовало разделение русского народа, самого непокорного народа в мире, много раз в своей истории обращавшего в бегство западных колонизаторов и карателей. Судьбы остальных народов СССР мало интересовали Запад, поэтому предатели из состава ЦК КПСС поставили их перед фактом развала СССР и тем, что дотаций из центра больше не будет.

Может показаться, на первый взгляд, странным, но предатели Родины Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук, являясь предателями русского народа, довели тем не менее до логического завершения дело Ленина, настоявшего на закреплении в первой советской Конституции права республик СССР на «самоопределение вплоть до отделения». Мина замедленного действия, «взорвавшая» самую большую страну на планете, была заложена под неё самими создателями нового государства ещё в 1921 году.

Ленин был последовательным противником русского единства и самого русского народа, именно его политика «коренизации» привела к разделению единого русского народа на, собственно, русских, украинцев и белорусов с передачей новым союзным республикам, созданным на территории России, огромных территорий и десятков миллионов русских людей.

По мнению специалистов в вопросах государственного строительства, если бы разделение русского государства на республики и право этих новообразований на выход из состава страны не были закреплены в Конституции её создателями, единое русское государство продолжало бы существовать до сих пор, русский народ был бы единым, «украинство» осталось бы культурным феноменом Карпатской Руси, а белорусов так никто и не выдумал бы, они остались бы русскими. Но, увы, история не имеет сослагательного наклонения, на сегодняшний день русский народ — самый крупный в мире разделённый народ, и те русские, которые поверили в то, что они не русские, а «украинцы», стреляют в русских, которые помнят, что они — русские. На очереди «белорусы» — русские западной части России, отторгнутые от неё ещё большевиками и претерпевшие такую же насильственную «белорусификацию», как русские в УССР — «украинизацию».

Горе побеждённым: 100 лет геноцида

Произошедшее 8 декабря 1991 года подписание Беловежских соглашений больнее всего ударило по русским — наш народ разделили по живому: у нас у всех остались родные, разделённые границами. Русские, оставшиеся на Украине, только к началу 2000-х начали отходить от шока разрушения единого государства и как-то адаптироваться к новой реальности. Сказалось это и на демографии: в русских регионах Украины молодёжи к началу «майдана» было намного меньше, чем в западных регионах с преобладающе «украинской» идеологией. Это решило судьбу Русской весны — сил у русских на Украине хватило только на Крым и ещё пару регионов на самой границе с Россией. Во всех постсоветских республиках русское население неуклонно сокращается — нигде русские люди не чувствуют себя «дома», везде русофобия является частью государственной идеологии.

Не получили русские своего государства и в самой России: само слово «русский» остаётся у нас под негласным запретом, нет определения русского народа, не закреплены его права, русские не могут вернуться из-за границы — гражданство России легче получить узбеку, чем русскому с Украины. Лишь в 2020 году в Конституции слово «русский» было закреплено в качестве определения языка государствообразующего народа. А назвать сам государствообразующий народ русским так и не решились, несмотря на то, что в России 80% граждан считают и называют себя русскими.

Начиная с момента ареста Императора Николая II русский народ подвергался непрерывной дискриминации: Россию разрушали в чужих интересах, в стране, где русских всегда было более 70%, временами во власти было не более 2% (!) русских. Лев Троцкий хотел сжечь Россию в костре мировой революции, партийные органы устанавливали расценки оплаты трудодня в русских регионах в десятки раз ниже, чем в национальных республиках, по заветам Ленина русских «превращали» в «украинцев» и «белорусов», русские земли вместе с населением отдавали Украинской, Белорусской и Казахской ССР, русских изгоняли из органов власти только за то, что они русские.

В 1991–1992 годах начался исход русских из Средней Азии — русских убивали, насиловали, грабили, выгоняли из квартир только за то, что они русские. Миллионы людей вынуждены были бежать в Россию с одним чемоданом или с тем, что успели взять из дома.

Отец моего хорошего знакомого эвакуировал тогда свой батальон из Узбекистана: семьи военнослужащих пришлось вывозить на военном Ил-76 вместе с бойцами — только так можно было обеспечить их безопасность. Имущество пришлось бросить.

Агенты влияния Запада в российской власти и их хозяева в странах Запада отчётливо осознают опасность для себя национального возрождения русского народа. Русский народ всегда вставал на пути западных попыток установить гегемонию над всем миром. Элиты Запада ни за что не согласятся допустить воссоединения русских в своих традиционных границах, они сделают всё, чтобы не дать нам возродить нашу Империю. Показательны слова одного из самых известных идеологов Запада Збигнева Бжезинского о возрождении России:

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестаёт быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчинённой, Россия автоматически превращается в империю».

Накануне госпереворота 1917 года каждый седьмой (!) житель планеты был русским подданным, сейчас граждане нашей страны составляют всего 2,5% (или каждый сороковой) от населения мира. Это результат векового геноцида русского народа.

Очевидно, что западные элиты и выразитель их миропонимания Збигнев Бжезинский более всего боялись и боятся именно возрождения русским народом Российской Империи, где русские снова будут чувствовать себя дома, — со своей Верой, своими традициями, своими приоритетами, своими представлениями о будущем мира и роли в нём России. А значит, важнейшей задачей русского народа является именно возрождение русского государства, которое станет домом для государствообразующего русского народа, его вместилищем и защитником, — новой Российской Империи. Необходимо скорейшее принятие закона «О разделённом русском народе», который позволит отрезанным от России русским людям получить гражданство. А вместе с русскими людьми вернутся и русские земли.

И чем раньше мы это сделаем, тем больше русских людей выживет, тем больше русских детей сможет родиться, тем больше счастливых семей будет жить на русской земле. Век геноцида пора заканчивать!

Автор: Артём Шарлай

Фото: Фото: Yuriy Ivanov / wikimedia.org

Источник : https://rusorel.info/kak-predavali-russkix-razval-sssr-okonc...

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