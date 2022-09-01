 А вы знали об этом?(Статья 36)

1.

Олег Платонов в книге «Война с внутренним врагом» выразил мнение, что имя Михаила Горбачева тех многих, кто жил в Советском Союзе, стало символом предательства. И за это Михаил Сергеевич вполне мог ответить. Ведь против него было возбуждено уголовное дело в 1991 году – по факту измены родине. Дело появилось 4 ноября 1991 года. Михаила Сергеевича государство, которым он руководил, обвиняло по ст. 64 УК РСФСР. Инициировал разбирательство малоизвестный тогда, но амбициозный помощник генерального прокурора Виктор Илюхин.

Он пришел к выводу, что Михаил Сергеевич Горбачев наплевательски отнесся к процедуре дарования независимости прибалтийским республикам: Литве, Латвии и Эстонии. Согласно действующему тогда законодательству, должны были провести референдумы, однако Михаил Сергеевич единолично распорядился отстать от Прибалтики, дать трем республикам свободу.

Когда информация просочилась в СМИ, Илюхин завел уголовное дело, сделал копии документов, касающихся Горбачева, и разослал их в средства массовой информации.

Грамотный ход. Илюхин надеялся дать делу большой резонанс, чтобы защитить себя. Насколько это получилось – судите сами: Виктор Иванович, спустя две недели, уволился из прокуратуры. Уголовных дел против него не возбуждали.

Далее Илюхина ждала большая юридическая и политическая карьера. Несколько раз, например, его избирали депутатом Госдумы. Генеральный прокурор Николай Трубин закрыл «Дело Илюхина», вернее – «Дело Горбачева». Объяснив это тем, что решение о выходе из состава СССР Эстонии, Латвии и Литвы принимал Государственный совет. А Михаил Сергеевич Горбачев только подписывал документы. Впрочем, мог и не ставить свой автограф на бумагах – вот что важно.

2.

В Книге Бытия в оригинале название запретного плода не упоминается — он называется просто «плод».В последующих латинских переводах для него используется слово mali, означающее одновременно «зло», «яблоко» и «фрукт». В раннегерманских языках «яблоко» и «фрукт» также синонимы. Наверное, из-за этого, начиная с XII века, художники изображали запретный плод исключительно как яблоко. По словам исследователей, «запретный плод» с равной вероятностью мог быть яблоком, абрикосом, фиником, цитроном или виноградом.

3.

Валерия Мессалина была третьей женой римского императора Клавдия. Императрица прожила короткую, но яркую жизнь, подарив радость общения сотням своих подданных. По ночам женщина покидала императорские покои и отправлялась в лупанарий, где работала проституткой. Делалось это исключительно из любви к искусству, а вовсе не ради смехотворного заработка.За ночь Мессалина могла разделить ложе с экипажем крупного военного корабля. Однажды она даже устроила состязание со знаменитой римской проституткой по количеству клиентов, принятых за ночь. Победила королевская кровь.Цезарь закрывал глаза на экстравагантное поведение супруги, пока однажды она не попыталась выйти замуж за любовника. Порыв расценили как участие в заговоре против императора. Ее убили в одном из великолепных садов, подаренных Клавдием.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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