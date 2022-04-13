Броненосцы — удивительные животные

Загадочные и удивительные факты о броненосцах. Броненосцевые (лат. Dasypodidae) — семейство млекопитающих отряда броненосцев. Обитают в Центральной и Южной Америке.

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Сейчас существует 20 видов броненосцев, объединённых в 8 родов

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Телосложение у броненосцев приземистое, тяжёлое. Длина тела от 12,5 (плащеносные броненосцы) до 100 см (гигантский броненосец); масса от 90 г до 60 кг. Длина хвоста от 2,5 до 50 см.

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Свое название броненосцы получили в честь конкистадоров – испанские воины, кованные в стальные латы.

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В эпоху плейстоцена в Южной и Центральной Америке обитали глиптодоны — гигантские родственники современных броненосцев. Своими размерами и габаритами глиптодон походил на «Фольксваген „Жук“»

Длина тела предков броненосцев достигала 3-х метров. Из их панциря, коренные жители Южной Америки, мастерили крыши для хижин. Получалась своеобразная прочная черепица. Сегодня гигантские броненосцы весят около 32 кг и достигают полтора метра в длину, а самый маленький броненосец плащеносный — зачастую не превышает 15 см в длину.

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Броненосцы являются объектами охоты. Их белое мясо, по вкусу похожее на свинину, с древних времён считается деликатесом у народов Латинской Америки.

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Панцири броненосцев идут на сувениры и музыкальные инструменты вроде чаранго. Эти животные, несмотря на то, что раскапывая землю в поисках пищи, портят посевы, приносят и немало пользы, уничтожая вредных насекомых и их личинок.

Самый распространенный вид броненосцев – девятипоясный броненосец. За одни присест они способны съесть около 40 тысяч муравьев

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Часто броненосцев по ночам сбивают автомашины. При этом девятипоясного броненосца губит рефлекс подпрыгивания- при испуге этот зверь почти вертикально подскакивает и ударяется о шасси движущегося автомобиля.

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Девятипоясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца. Из-за полной идентичности группа из четырёх броненосцев представляет собой отличный объект для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, требующих однородного состава тестируемых.

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На земле среди неродственных людям млекопитающих только броненосцы и мыши заражаются проказой.

Заражению, скорее всего, способствует низкая температура тела броненосцев (32 градуса Цельсия), благоприятная для бацилл Хансена (Mycobacterium leprae).

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При стрессовых ситуациях самки броненосцев могут приостанавливать роды на два года.

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Плащеносный броненосец или аргентинский щитоносец, также называемый «пичисиего» или розовый броненосец — вид броненосца семейства Chlamyphoridae

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В стрессовых ситуациях броненосец сворачивается в клубок и притворяется камнем дабы обмануть своих врагов

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Щетинистый броненосец

Ни у одного семейства млекопитающих нет такого изменчивого количества зубов — от 28 до 40 (у гигантского броненосца — до 90-100). Число зубов различается не только у разных видов, но и у разных особей.

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Броненосцы наряду с шимпанзе бонобо и людьми — млекопитающие, которые спариваются в «миссионерской позиции»

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После смерти половые органы броненосца остаются активны некоторое время.

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Броненосцы могут ходить под водой. Они имеют очень низкую потребность в кислороде и могут задерживать дыхание в течение 6 минут, сохраняя воздух в трахее и бронхах.

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Броненосцы спят в среднем 18,5 часов в сутки.

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Иногда броненосцев путают с панголинами, хотя панголин, или ящеры (лат. Pholidota) — это отдельный отряд плацентарных млекопитающих

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Самка панголина