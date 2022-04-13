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Броненосцы — удивительные животные

Загадочные и удивительные факты о броненосцах. Броненосцевые (лат. Dasypodidae) — семейство млекопитающих отряда броненосцев. Обитают в Центральной и Южной Америке.

Броненосцы - удивительные животные

1.

Сейчас существует 20 видов броненосцев, объединённых в 8 родов

Броненосцы - удивительные животные

2.

Телосложение у броненосцев приземистое, тяжёлое. Длина тела от 12,5 (плащеносные броненосцы) до 100 см (гигантский броненосец); масса от 90 г до 60 кг. Длина хвоста от 2,5 до 50 см.

Броненосцы - удивительные животные

3.

Свое название броненосцы получили в честь конкистадоров – испанские воины, кованные в стальные латы.

Броненосцы - удивительные животные

4.

В эпоху плейстоцена в Южной и Центральной Америке обитали глиптодоны — гигантские родственники современных броненосцев. Своими размерами и габаритами глиптодон походил на «Фольксваген „Жук“»
Длина тела предков броненосцев достигала 3-х метров. Из их панциря, коренные жители Южной Америки, мастерили крыши для хижин. Получалась своеобразная прочная черепица. Сегодня гигантские броненосцы весят около 32 кг и достигают полтора метра в длину, а самый маленький броненосец плащеносный — зачастую не превышает 15 см в длину.

Броненосцы - удивительные животные

5.

Броненосцы являются объектами охоты. Их белое мясо, по вкусу похожее на свинину, с древних времён считается деликатесом у народов Латинской Америки.

Панцири броненосцев идут на сувениры и музыкальные инструменты вроде чаранго. Эти животные, несмотря на то, что раскапывая землю в поисках пищи, портят посевы, приносят и немало пользы, уничтожая вредных насекомых и их личинок.

Броненосцы - удивительные животные

6.

Самый распространенный вид броненосцев – девятипоясный броненосец. За одни присест они способны съесть около 40 тысяч муравьев

Броненосцы - удивительные животные

7.

Часто броненосцев по ночам сбивают автомашины. При этом девятипоясного броненосца губит рефлекс подпрыгивания- при испуге этот зверь почти вертикально подскакивает и ударяется о шасси движущегося автомобиля.

Броненосцы - удивительные животные

8.

Девятипоясные броненосцы представляют большой интерес для науки тем, что у них обычно рождаются 4 однояйцевых близнеца. Из-за полной идентичности группа из четырёх броненосцев представляет собой отличный объект для медицинских, генетических, психологических и иных исследований, требующих однородного состава тестируемых.

Броненосцы - удивительные животные

9.

На земле среди неродственных людям млекопитающих только броненосцы и мыши заражаются проказой.
Заражению, скорее всего, способствует низкая температура тела броненосцев (32 градуса Цельсия), благоприятная для бацилл Хансена (Mycobacterium leprae).

Броненосцы - удивительные животные

10.

При стрессовых ситуациях самки броненосцев могут приостанавливать роды на два года.

Броненосцы - удивительные животные

11.

Плащеносный броненосец или аргентинский щитоносец, также называемый «пичисиего» или розовый броненосец — вид броненосца семейства Chlamyphoridae

Броненосцы - удивительные животные

12.

Броненосцы - удивительные животные

13.

В стрессовых ситуациях броненосец сворачивается в клубок и притворяется камнем дабы обмануть своих врагов

Броненосцы - удивительные животные

14.

Щетинистый броненосец
Ни у одного семейства млекопитающих нет такого изменчивого количества зубов — от 28 до 40 (у гигантского броненосца — до 90-100). Число зубов различается не только у разных видов, но и у разных особей.

Броненосцы - удивительные животные

15.

Броненосцы наряду с шимпанзе бонобо и людьми — млекопитающие, которые спариваются в «миссионерской позиции»

Броненосцы - удивительные животные

16.

После смерти половые органы броненосца остаются активны некоторое время.

Броненосцы - удивительные животные

17.

Броненосцы могут ходить под водой. Они имеют очень низкую потребность в кислороде и могут задерживать дыхание в течение 6 минут, сохраняя воздух в трахее и бронхах.

Броненосцы - удивительные животные

18.

Броненосцы спят в среднем 18,5 часов в сутки.

Броненосцы - удивительные животные

19.

Иногда броненосцев путают с панголинами, хотя панголин, или ящеры (лат. Pholidota) — это отдельный отряд плацентарных млекопитающих

Броненосцы - удивительные животные

20.

Самка панголина

Броненосцы - удивительные животные

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