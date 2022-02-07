Меч богини Аматэрасу: может ли главная японская святыня находиться в Москве

Богиня солнца Аматэрасу, согласно японской мифологии, является прародительницей императорского дома. По мнению исследователей, в настоящее время меч богини, считающийся величайшей святыней религии синто, может находиться в Москве, хотя точное его местонахождение неизвестно.

Легенда о мече

Японские мифы рассказывают, что у богини Аматэрасу был любимый внук — небесный принц Ниниги, которого она отправила на землю, чтобы править людьми (одним из его потомков стал Дзимму, первый император островного государства). Перед важной миссией Аматэрасу вручила внуку три реликвии: яшмовые подвески, бронзовое зеркало и меч, получивший название Кусанаги-но Цуруги («Меч, который косит траву»). «Потрясая божественным мечом, наказывай тех, кто ослушается тебя», — напутствовала богиня своего посланника.

Меч имел славную предысторию — брат Аматэрасу, бог ветра Сусаноо, обнаружил его в хвосте убитого им восьмиглавого змея. На протяжении веков меч Аматэрасу хранился в святилище Ацута-дзингу в городе Нагоя, где его захоронили в 113 году нашей эры. Обычные граждане Японии никогда не видели его, и даже на церемонии коронации императоров меч Кусанаги выносили завернутым в несколько тканей.

Японский историк Рай Саньё предполагал, что «священное» оружие изготовлено из железа или бронзы и внешне ничем не отличается от примитивных древних клинков.

Судьба клинка в ХХ веке

В конце Второй мировой войны император Хирохито официально приказал лорду-хранителю печати «любой ценой» защищать регалии императорской власти, в том числе меч. По одной из версий, оружие и сейчас находится в храме Ацута. Однако есть и альтернативная точка зрения. Захватив в 1931 году Маньчжурию, японцы стремились заменить местные полушаманские верования «имперской» религией синто. Есть свидетельство, что с этой целью маньчжурскому правителю Пу И в Токио вручили две из трех японских реликвий — меч и зеркало богини Аматэрасу.

В 1946 году Пу И рассказывал в письме, что в 1940 году посетил дворец императора Хирохито, в одном из залов которого увидел жертвенник с мечом и зеркалом. Затем японский император предложил Пу И «принять» эти реликвии.

О пребывании Пу И в Токио упоминается также в советской записке «О господстве японцев в Маньчжурии». В ней говорится, что во дворец был «приглашен дух японской богини солнца Аматерасу Оомиками», которой Пу И заставили поклониться. «После капитуляции я и Тосима взяли зеркала храмов «Кенкоку Синбио» и «Кенкоку Чу-рейбио», а также меч хотели отвезти в Японию для передачи надлежащим лицам», — утверждал Пу И.

Во время наступления Красной Армии на Маньчжурию в августе 1945 года Пу И был захвачен в плен на аэродроме в Мукдене. В СССР, куда его немедленно отправили, правитель Маньчжоу-го захватил с собой несколько кожаных чемоданов с фамильными сокровищами — среди них, предположительно, лежало наследие богини Аматэрасу. Пу И сильно опасался, что его будут судить как военного преступника, поэтому старался вести себя как можно более лояльно по отношению к русским. Весной 1946 года, надеясь на милость Сталина, он согласился передать Советскому Союзу свое имущество «на восстановление народного хозяйства». Согласно описи, произведенной в Хабаровске, речь шла о 111 драгоценных предметах. О реликвиях богини Аматэрасу в документе не упоминалось. Впрочем, как оказалось, Пу И утаил «лучшие драгоценности», попросив племянника спрятать их в чемодан с двойным дном.

В 2017 году на страницах журнала «Родина» известный публицист Дмитрий Лиханов сообщил, что видел фотографию реликвий Аматэрасу в архивах КГБ. Лиханов выдвинул версию о том, что меч и зеркало японских императоров по сей день хранятся в Москве. «Хранящие их люди, думаю, совершенно осознанно окружили реликвии завесой мистификаций, утверждая, что их охраняют демоны, что они заколдованы, что до них лучше не дотрагиваться и даже смотреть на них нельзя», — утверждает автор. Остается добавить, что, если бы священный для японцев меч действительно находился в России, он мог бы стать неплохим аргументом в переговорах с Токио по вопросу Курильских островов.

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