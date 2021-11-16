Что заставляет мужчину терять к женщине интерес

Быть интересными друг другу – это обоюдная цель мужчины и женщины, которые хотят построить близкие и долгие отношения. "Не о чем поговорить за завтраком" – печальная и удручающая формулировка.

1. Ему не хватает решимости

Это бывает в нескольких случаях. Либо женщина чересчур инициативна и податлива, что просто обесценивает ее в глазах МЧ. Они же по натуре охотники. Ни один мужчина не хочет, чтобы за него все делали. Это лишает его мужественности. Второй вариант – он не готов к серьезным переменам. Если это так, то ничего не попишешь. Не надо никого никуда "подталкивать". Мужчина созревает сам. И последнее: возможно, в ваших отношениях заинтересованы только вы сами. А он — нет.

2. Розовые очки спадают

Как ошибаются те, кто считает, что, притворись они кем-нибудь другим, они смогут понравиться другому человеку сильнее! Дело в том, что всю жизнь носить маски не получится, и рано или поздно ваш мужчина увидит вас настоящую. И вот это несоответствие придуманной картинки и реальности заставляет его разочароваться. Правда – лекарство от многих бед. Хотя и дорогое.

3. Вас засасывает рутина

Семейная жизнь – не оправдание того, что вы теряете друг к другу интерес. Но так часто бывает, что "быт заел" и муж с женой не могут посмотреть друг на друга свежим взглядом На самом деле при правильной иерархии в семье оба супруга должны понимать, что они – самое важное и ценное звено семьи.

4. Постель – это не обязанность

Не дети, не семейные доходы, а те двое, что стали когда-то дороже всех друг другу. И подбрасывать дровишки в семейный костер должны тоже оба. Дело ведь не в постели, а в отношении. Жена должна чувствовать себя всегда немножко невестой.

Понятное дело, что со временем былой пожар утихает, однако это не значит, что совместная близость должна стать какой-то зарядкой или привычкой. Это настолько интимно, что советы здесь неуместны. Просто старайтесь открывать друг друга по-новому. Иногда долгий голод возвращает вкус пищи...

Любовь между мужчиной и женщиной – тонкая вещь. Но, как у прекрасного цветка, у нее больше шансов вырасти на чистой, естественной почве под бережным уходом и присмотром, чем на искусственном субстрате театра.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Нужно ли хоронить Ильича ? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43895044091/)

Самое зловещее преступление палача народов Сталина! https://otari.mirtesen.ru/blog/43947289053/

Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)