10 причин верить в существование внеземной жизни

Несмотря на скептические взгляды общественного большинства, инопланетные формы жизни – развитые или как минимум простые – скорее всего, существуют где-то на бескрайних просторах Вселенной. Более того, многие ученые согласны с тем, что отрицать это бессмысленно. Конечно, это совсем не означает, что речь идет обязательно о каких-то стереотипных серых пришельцах с большими головами и глазами, похищающих людей. Но хотя бы просто с точки зрения цифр и статистики, где-то во Вселенной прямо сейчас какой-нибудь космический микроб или «космический комар» занимается своим привычным ежедневным делом. Поэтому давайте рассмотрим 10 причин, согласно которым мы можем по крайней мере верить в то, что внеземная жизнь где-то там все-таки существует.

Закон больших чисел

Даже если фактическое число открытых планет постоянно изменяется, а в некоторых случаях даже уменьшается ввиду понижения статусов некоторых небесных тел и становления их на ранг ниже, например, в разряд карликовых планет, в общем смысле ученые соглашаются с тем, что в космосе имеются миллиарды миров, солнечных систем и галактик.

Если рассматривать Вселенную как некое безграничное пространство, то с точки зрения математики необходимо учитывать и вероятность того, что в этом бесконечном пространстве имеется такое же бесчисленное количество планет.

Кроме того, это также говорит и о том, что найти в этом бесчисленном многообразии что-то действительно стоящее будет очень и очень сложно. Слишком огромен масштаб поиска.

Если предположить, что только 1 процент из этих планет может являться местом обитания жизни, то получится просто астрономическое количество потенциально обитаемых миров. Среди этого многообразия может присутствовать и некоторая доля планет, очень похожих на Землю с ее многообразием обитаемых видов. В таком случае можно говорить, что инопланетян в космосе даже больше, чем мы можем себе представить. Но опять же, пока наука не предоставит твердых доказательств, все подобные рассуждения в обществе всегда будут рассматриваться надуманными и преждевременными.

Вода есть везде

Если вода является ключом к появлению жизни, то у нас хорошие новости, потому что вода имеется практически везде во Вселенной. Опять же согласно ученым. Однако чаще всего она встречается в твердой форме, то есть в форме льда. Но опять же необязательно везде. В одной только нашей Солнечной системе имеется несколько спутников планет, где есть вода. И с большой долей вероятности она существует там именно в жидкой форме.

О том же Марсе и наличии на нем воды в той или иной форме ученые спорят до сих пор, но что касается других небесных тел вроде тех же спутников газовых гигантов Юпитера и Сатурна, то они как раз показывают все признаки наличия жидкой воды. Возможно, самыми очевидными среди них является спутник Сатурна Энцелад, выбрасывающий из трещин на его ледяной поверхности огромные джеты водяного пара и ледяных частиц в открытый космос. Помимо прочего, это может говорить о том, что на спутнике по-прежнему происходит геологическая активность, которая в свою очередь может способствовать появлению и развитию жизни.

Многообразие видов

Сейчас наука в основном нацелена на поиск форм жизни, которые были бы похожи на нас или как минимум на те формы жизни, которым для появления и развития потребовались те условия и элементы, которые присутствовали на Земле. Однако мы почему-то игнорируем вариант, согласно которому формы жизни на других планетах могли бы появиться и существовать совершенно в иных условиях и средах. Настолько других, что эти формы жизни действительно казались бы для нас нереальными и чужеродными.

Вариантов, опять же, может быть великое множество. Почему бы не предположить, что где-то во Вселенной жизнь существует в жидкой или газообразной форме? А может, жизнь на других планетах имеет совершенно иной генетический код и основана совершенно на других химических элементах и способна существовать в совершенно невыносимых с человеческой точки зрения условиях.

Подобные предположения частично поддерживаются постоянно возрастающим числом открытий так называемых экстремофилов, то есть организмов, способных не только выживать, но и вполне себе комфортно существовать в очень суровых условиях на Земле. Их находят и в вечной мерзлоте, и даже внутри вулканов. Так почему бы не предположить, что подобные организмы могут существовать в той же промерзлой среде Марса или в том же огненном аду Венеры?

Может ли быть так, что мы не нашли инопланетян не потому, что их нет, а просто потому, что не знаем, что они будут собой представлять? Вполне возможно, что инопланетная жизнь существует в настолько неожиданных для нас формах, что мы даже не можем понять – жизнь ли это вообще.

Быстрое развитие жизни на Земле

Опять же, если говорить относительными мерками, то жизнь на Земле и в частности человек появились на планете буквально только вчера. Как утверждают некоторые исследователи, такое резкое зарождение и эволюция живых форм может указывать на то, что это не просто очень странно удачное стечение обстоятельств. Напротив, это может говорить о том, что подобное может происходить где-то еще во Вселенной. Другими словами, возможно, мы никакие не особенные, а наше появление является обычной реакцией на планетарную эволюцию.

Некоторые уверены, что давным-давно на Марсе существовала жизнь. Было этого тогда, когда планета еще обладала достаточно плотной атмосферой и имела на своей поверхности жидкую воду, как на Земле. Аналогичные мнения высказываются и в сторону Венеры. Дескать, она тоже когда-то была похожа на Землю, но некие масштабные катастрофические события породили мощнейший «парниковый эффект», который существенно повысил температуру на ее поверхности и в итоге превратил в безжизненное космическое тело.

Вселенная омолаживается благодаря сверхновым

Ученые говорят: если разложить человеческий организм на атомы, то выяснится, что его молекулы на 97 процентов состоят из тех же элементов, что и галактики во Вселенной. Другими словами, все мы дети звезд, как бы громко это ни звучало.

Наша Вселенная полна бесчисленных циклов гибели и рождения новых звезд, протекающих через череду звездных взрывов, называемых сверхновыми. Ученые уверены: облака газа и пыли, использующиеся для формирования новых звезд, содержат органические молекулы, так называемые строительные блоки жизни. Эти молекулы переносятся из одного уголка Вселенной в другой с помощью комет и астероидов, пока в конечном итоге не падают на планеты и спутники, формирующиеся вокруг звезд.

Несмотря на то, что ученые в основном соглашаются с теорией появления жизни на Земле благодаря кометам, содержавшим эти строительные блоки жизни, они не знают, где и, главное, когда этот процесс впервые появился. Правильные ответы на эти вопросы, возможно, содержатся в данных, собранных с помощью «Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона» (ALMA), самой мощной сети радиотелескопов в мире. Дело в том, что ALMA обнаружила химические сигнатуры жизни в межзвездном газе, окружающем молодые звезды в созвездии Змееносца, что примерно в 400 световых годах от Земли.

«Это семейство органических молекул участвует в синтезе пептидов и аминокислот, которые в свою очередь являются биологической основой той жизни, которая нас окружает», — объяснил Одри Кутенс из Университетского колледжа Лондона.

Ученые считают, что находка ALMA доказывает наши предположения о том, как жизнь появилась внутри нашей Солнечной системы. Если это действительно так, то появление других новых звезд, возможно, уже привело к появлению других форм жизни где-то во Вселенной.

Мы слишком незаметны на фоне космоса

Скептики теории существования жизни где бы то ни было еще во Вселенной часто утверждают, что Земля является уникальной в своем роде. Якобы она является единственной планетой во Вселенной, где имеется жизнь. Некоторые соглашаются с уникальностью Земли, но не всегда соглашаются с причиной этой уникальности. Если в целом посмотреть на нашу Солнечную систему и не брать в расчет Землю, то она на самом деле кажется совершенно безжизненной. Или по крайней мере лишенной разумной и технологически развитой цивилизации.

Так почему бы не предположить, что среди всего многообразия уже обнаруженных и еще большем многообразии еще не найденных нами миров, расположенных в обитаемых зонах своих звезд, может иметься хотя бы одна планета, где живет какая-нибудь разумная и даже весьма технологически продвинутая цивилизация, но при этом для нее наша Солнечная система может показаться совершенно необитаемой? Может быть, именно в этом заключается наша уникальность? Может, мы просто слишком незаметны на фоне всего остального?

А что, если прямо сейчас какой-нибудь внеземной разум наблюдает за нашей системой, видит в ней некую голубую планету, но она его ничем не привлекает, так как по его меркам входит в группу безжизненных, согласно его стандартам? Кроме того, почему мы должны исключать возможность, что этот разум сейчас наблюдает за нашей планетой, но, как и мы в большей степени в отношении других экзопланет, неуверенно делает предположение о том, есть ли на этом голубом шарике хоть что-то живое? При этом ответить точно на этот вопрос, как и мы, он не может, потому что ему не хватает доказательств, знаний или просто нужного уровня технологий.

Астероиды, метеориты и кометы

Многие ученые в разное время (как, впрочем, и сейчас) были убеждены в том, что внеземная жизнь могла добраться до Земли (и вообще любой планеты во Вселенной) верхом на каком-нибудь астероиде, метеорите или комете. Существенную поддержку такая гипотеза получила в конце 20-го века, когда после анализа упавших на нашу планету космических тел ученые сделали удивительное открытие.

Вероятно, наиболее заслуживающий внимания случай произошел в 1984 году в Антарктике, когда ученые обнаружили метеорит с Марса, позже получивший название ALH84001. После его исследования специалисты сделали громкий вывод — на Красной планете когда-то существовала жизнь. В 1996 во время анализа объекта в его внутренней структуре были обнаружены окаменелости некогда живых микробных форм. На тот момент это стало самым убедительным доказательством того, что по крайней мере самые простые формы жизни когда-то могли обитать на поверхности на Марсе. Можно ли из этого сделать вывод, что жизнь на нашем планетарном соседе по-прежнему существует? И не могла ли она за это время как-то эволюционировать? Поиском ответов на эти вопросы как раз сейчас занимаются несколько марсоходов и орбитальных зондов.

Если подсчитать, сколько вообще различных комет и астероидов упало на нашу планету… В общем, кто знает, сколько микробов в итоге из них повылазило и ассимилировалось внутри экосистемы нашей планеты. Самым известным случаем падения метеорита на Землю по праву считается событие, произошедшее в 1908 году на просторах Сибири и впоследствии получившее название падение Тунгусского метеорита. Почему-то кажется, что будь у исследователей того времени возможность изучить место падения с помощью нынешних современных научных инструментов, то людей бы ожидало немало интересных и очень важных открытий.

Жизнь не ограничена планетами

Разумеется, не только планеты рассматриваются современной наукой как потенциальное место обитания различных форм жизни. Взять хотя бы нашу Солнечную систему. Некоторые ученые настолько убеждены в том, что на некоторые спутники планеты могут быть заселены по крайней мере микроскопическими организмами, что чуть ли не лично хотят туда полететь и всем это доказать.

Как уже не раз отмечалось в предыдущих статьях, некоторые спутники наших газовых гигантов имеют все признаки наличия геологической активности, атмосферы и даже присутствия воды в жидкой форме. Поэтому при возможности более детально исследовать дальние рубежи космического пространства мы наверняка сможем найти спутники, более пригодные для жизни, чем их родные экзопланеты.

Намеки в нашем прошлом

Сторонники теории палеоконтакта считают, что доказательства существования инопланетян усматриваются в некоторых древних памятниках земной культуры: скальной живописи, скульптурах, легендах и былинах прошлого.

Помимо древних писаний, которые либо косвенно, либо практически прямо, по мнению сторонников теории, намекают на посещение нашей планеты инопланетных существ, большой акцент делается на некоторые необъяснимые периоды человеческой эволюции. В частности, речь идет о не совсем понятном процессе, который позволил какой-то жалкой амебе фактически мгновенно (по космическим меркам, разумеется говоря) развить такой настолько сложный, многофункциональный и эффективный орган, как человеческий мозг.

Если окажется, что внеземной разум действительно каким-то образом повлиял на ход человеческой истории, то это не просто докажет существование инопланетян. Это докажет, что с нашими космическими соседями мы имеем гораздо больше общего, чем многие могли бы подумать. Это приведет к тому, что нам придется переоценить все то, что мы знали о своем коллективном прошлом.

Показания «свидетелей»

Нет, поймите правильно: большинство рассказов о якобы встрече с НЛО и даже инопланетянами, высаживающимися на полях и крадущих домашний скот и даже людей, являются не более чем бредом сумасшедших, заблуждающихся или просто слишком мнительных личностей. Практически все случаи наблюдений НЛО можно объяснить с научной точки зрения. А то, что нельзя, опять же является предметом науки, которая просто не дошла до того уровня, чтобы это сделать. При этом ученые не стесняются в этом признаться.

Тем не менее подобные заявления сопровождают историю человечества уже не одну сотню лет. Исходят они от самых разных людей, начиная от банальных мошенников, стремящихся к славе и богатству (книжки о «событиях» кто-то же пишет, в конце концов), до вполне приличных людей, которые очень рискуют своей репутацией, рассказывая подобные вещи.

Опять же, как однажды сказал популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон, если вы по какой-либо случайности окажетесь на космическом корабле пришельцев, то, что бы вы там ни увидели, будет являться бесценным предметом доказательства существования разумной внеземной жизни. Науке недостаточно ваших заявлений о том, что вы что-то увидели. За всю историю своего существования она уже не раз доказывала, что показания свидетелей являются самой низшей формой доказательства. Поэтому оказавшись на космическом корабле пришельцев, не спешите оттуда делать ноги. Лучше постарайтесь отвлечь их внимание от себя и схватить любую вещь, что попадется вам под руку. Даже вон ту штуку, похожу на космическую пепельницу. Потому что именно такие формы доказательств интересуют ученых.

Но неужели абсолютно все подобные истории являются лишь предметом воображения, непонимания и заблуждения людей? Или же среди них имеется какая-то доля случаев реального контакта?

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что на самом деле являлось ключевой причиной массовой амнистии заключенных после того, как не стало Иосифа Сталинаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43706908447/

Иудейский обряд: зачем на Руси детям делали обрезание https://otari.mirtesen.ru/blog/43203465852/

Операция «Архив»: почему Андропов хотел уничтожить останки Гитлера https://otari.mirtesen.ru/blog/433647639430