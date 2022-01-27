Святые Иоаким и Анна: счастливейшие родители

Самыми счастливыми родителями всей человеческой истории стали Иоаким и Анна. Святые дали жизнь прекраснейшему и святейшему чаду – Богородице, Которая превосходит все сущее. И если на одной чаше весов окажется весь мир – все звезды, все люди и все святые, а на другой – Богоматерь, то перевесит последняя.

Святая Анна не совершила чуда, не понесла мученических и преподобнических подвигов. Она несла иные скорби. И те, которые несёт каждая женщина, строя свою семью. И скорбь бесплодного одиночества, и терпеливую надежду материнства, которую пришлось пронести до старости. Терпением и надеждой стяжала праведная Анна своё сокровище в земной жизни. Терпение и надежда увенчались радостью рождества и стали залогом вечной радости в Боге. И нам заповедует Христос Спаситель: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.21,19). (Священник Павел Адельгейм)

22 сентября — День памяти святых праведных Иоакима и Анны

22 декабря — Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы

7 августа — Успение святой праведной Анны

Согласно учению Святых Отцов, весь мир был сотворен ради Богоматери, а Богоматерь – для Христа.

Ведь Христос является причиной и целью сотворения. Христос смог стать человеком, Богочеловеком только лишь с помощью Девы Марии.

Как дерево существует ради плода, так и все люди и Ангелы существуют ради Девы Богородицы, Которая своим величием превосходит не только людей, но и Ангелов и Архангелов.

А значит, можно ли себе представить более счастливых родителей, чем родители Богородицы? Святой Иоанн Дамаскин прославляет этих родителей, говоря: «О счастливые супруги Иоаким и Анна, все творение славит вас, ибо вы наградили Творца величайшим даром – смиренной, единственной, достойной матерью для Творца. Чудна утроба Анны, которая постепенно взрастила в себе и родила Пресвятое Дитя. Это чрево носило в себе живое Небо, широтой своей затмевающее бескрайние небеса».

Человечество находится в неоплатном долгу перед Иоакимом и Анной за этот великий дар.

Они подарили нам Деву Богородицу. Но в то же время и они бесконечно обязаны Богу и чувствуют огромную благодарность за великую радость, которую Он даровал им.

Мы знаем и других ветхозаветных женщин, которые чудесным образом исцелились от бесплодия, однако у всех у них рождались сыновья

Имя «Анна» означает «благодать». Этой благодатью их одарил Господь. Кем была Анна? Бесплодной женщиной, неспособной иметь дитя. Но молитвы ее были услышаны, и она обрела ребенка. Мы знаем и других ветхозаветных женщин, которые чудесным образом исцелились от бесплодия. Однако у всех у них рождались сыновья: у Сарры – Исаак, у Анны, жены Елканы, – Самуил, у Елизаветы – пророк Иоанн.

Анна, жена Иоакима стала единственной бесплодной женщиной, родившей дочь. Почему?

Потому что именно женщина, первая Ева, посредством своего непослушания породила грех и смерть. Другая женщина, новая Ева, Богоматерь своим смирением подарила жизнь безгрешному Спасителю мира.

Иоаким и Анна были достойны радости. Они оба были благодатными. Христос сказал: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Дети – это плод, образ родителей. Родители благочестивые и верующие производят на свет благих детей. Каких же детей вы ждете от неверующих, нечестивых мирских родителей? Гнилое дерево – гнилые плоды, нечестивые родители – развращенные дети. Конечно, бывают исключения. Однако родители Богородицы вели праведную жизнь: святые родители – Пресвятое Дитя. В одном из тропарей мы читаем: «Превысоку имущее жизнь, жития же светлость, всех вкупе родителей бывши земных превышшии Нетленну Деву яко родившее» (1-ая песнь канона утрени 9/22 сентября).

Иоаким и Анна, по чистоте и нравственности своей жизни, стали величайшими из всех родителей, так как принесли в мир Пречистую Деву.

Святой Иоанн Дамаскин пишет: «Ведя жизнь святую и чистую, вы принесли плод, ставший украшением чистоты. Чистый до рождения, во время рождения и после рождения, прекрасный, навеки остающийся чистым разумом, душой и телом».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2399567217067297472

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Бог шельму метит»: что значит это русское выражение на самом деле https://otari.mirtesen.ru/blog/43114943691/

Пригрели змею: зачем СССР помогал Германии перед Великой Отечественнойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43336427650/

«Русский фактор»: почему Наполеон так стремился в Россию https://otari.mirtesen.ru/blog/43827447934/