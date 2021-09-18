Впервые обнародованы сенсационные предсказания Матроны Московской о том, что ждёт Россию и мир в ближайшем будущем

Святая Русской православной церкви предупреждала человечество о скорой гибели. Хранительница пророчеств блаженной матушки обнародовала уникальные записки. Фёкла Газева записала все слова Матроны о будущих временах.

События на Ближнем Востоке

В конце 40-х годов матушка заявила:

«Персы с Царьградом драться начнут, и люди от крови побегут, но нигде им рады не будут. И вода многих примет. Дорогую цену заплатить придётся. Немцы первыми из дома побегут. Дождь будет и пожар вместе. Долго, пока красный петух синему глаз не выклюет».

Эксперты утверждают, что старица предвидела войну на Ближнем Востоке. К тому же многие считают, что данный конфликт между государствами – это предшественник природных катаклизмов, которые приведут к концу света.

Роль России

Специалисты уверены, что красный петух символизирует Россию, а синий – США.

«Когда старые друзья перестанут с нами общаться, мать-земля не даст пропасть»,-

– говорила Матрона.

Попытка западных стран изолировать РФ своими санкциями, оказалась безуспешной. Матрона знала, что Россия преодолеет все кризисы. А санкции пошли лишь на пользу, позволив возродить то, что было потеряно в 90-ые годы.

Война на Украине

Старица говорила:

«Наши братья станут нам врагами. Кровь прольётся, но Медведь проснётся и всему конец настанет. Золото огнём искушается, а человек – напастями. Молитесь, и простит вам Господь».

Вероятно, Матрона предвидела конфликт между Россией и Украиной и пыталась предостеречь.

Хлеб или крест

Матрона Московская утверждала, что настанет время, когда нужно будет выбирать между хлебом и крестом. Видимо она имела в виду, что человеку придётся сделать выбор между духовными и материальными ценностями.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2302198869358807528/

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