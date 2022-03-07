ТОП-10: Жуткие и очень дорогие вещи

Большинство из нас знают, что некоторые люди тратят тысячи долларов на самые безумные вещи. Но то, что вошло в этот список, бьет все рекорды по стоимости и только потому, что в этих вещах, якобы, обитают духи, либо они прокляты, или с ними связаны странные смерти или другие события. Некоторые из них просто невероятно жутко выглядят. Непонятно, почему некоторые люди платят столько денег за вещи, от которых другие с удовольствием избавились бы, но их истории, безусловно, интересно читать. Вот 10 невероятно страшных предметов, которые стоят гораздо больше, чем сумма, которую на них потратил бы любой здравомыслящий человек.



10. Проклятая картина, написанная кровью







Фото: dreadcentral.com



О существовании написанной маслом картины, официально известной как «Человек в душевной муке», впервые было написано в рассказе из Северной Англии. Шон Робинсон (Sean Robinson) утверждал, что его бабушка хранила эту картину на чердаке в течение 25 лет и рассказывала о множестве паранормальных явлений, которые происходили в ее доме. Она видела темную фигуру человека и слышала странные звуки, в том числе и плач. Она также сообщила, что этот мужчина покончил жизнь самоубийством, но сначала нарисовал картину своей кровью вперемежку с масляной краской.



После смерти бабушки картина перешла Шону. Она оставалась в подвале, пока в доме не начали происходить странные вещи, слышались те же странные звуки и плач, о которых говорила его бабушка. Она предупреждала внука, что эта картина - зло, но Шон и его семья не были готовы к подобному. Хотя вы не решились бы привезти картину к себе домой, однажды ее можно было купить за безумную сумму в 1500 фунтов. Предположительно, она больше не продается.



9. Кукла, в которой живет призрак 20-летней женщины



Фото: ebay.com



Эту жуткую куклу можно было повсеместно встретить на eBay. Продавец утверждал, что в ней живет дух 20-летней женщины по имени Диана (Diana). Кукла носит то же имя. Хотя продавец утверждает, что опыт паранормального в основном развлечет вас, а также испытать его сможет не каждый, кукла выглядит очень жуткой и довольно дорогая.



По словам продавца, кукла постоянно провоцирует множество странных явлений, например, можно увидеть «призрачных детей», или качели начинают двигаются самостоятельно. Диана является огромной поклонницей различных женских аксессуаров и продуктов. Хотя, скорее всего, все эти рассказы не более, чем плод фантазии, вам все равно придется набраться смелости, чтобы купить эту или любую другую подобную жуткую фарфоровую куклу. Учитывая цену в 1250 долларов, поддаться искушению будет не так просто.



8. Реплика Анабель один в один





Фото: ebay.com



Еще одна кукла с eBay. Хотя говорят, что эта невероятно качественная и дорогая подделка не обладает паранормальными качествами, эта вера базируется на фильме «Проклятье Анабель», в основе которого лежала реальная история Эда (Ed) и Лоррейн Уоррен (Lorraine Warren). Они были настоящими демонологами, которые имели дело с настоящей куклой Анабель.



Хотя настоящая кукла выглядит иначе, чем эта, либо та, что была в фильме, нельзя отрицать, что данная кукла более жуткая. От нее исходят эти страшные, таинственные вибрации, которые вы не пожелаете ощущать в своем доме. Учитывая, что, по слухам, настоящая кукла, появляется в разных местах в доме и является одним из самых излюбленных призраками объектов из всех когда-либо существовавших, мы, скорее всего пропустим эту куклу. Цена в 2500 долларов – вполне логичная причина.



7. Психо-горшок







Фото: cultofweird.com



Горшок? Да, горшок - старый, металлический, принадлежавший мужчине по имени Эд Гейн (Ed Gein). В 1950-х годах он был известным серийным убийцей, говорили, что он убивал людей, снимал кожу с их отрезанных частей тела и превращал их в предметы одежды и мебель. Горшок, о котором идет речь, использовался для хранения этих частей жертв. История Эда Гейна была положена в основу множества голливудских фильмов ужасов, включая «Техасскую резню бензопилой» и «Молчание ягнят». В глазах режиссеров Гейн стал отличным воплощением психопатического серийного убийцы, но этот маленький горшок не является копией настоящего или реквизитом.



Это настоящий горшок, который был приобретен исследователем паранормальных явлений Заком Багансом (Zak Bagans) у телепрограммы Ghost Adventures. Зак решил, что будет неплохо выставить горшок в своем доме и с удовольствием потратил 2800 долларов на то, чтобы купить горшок у женщины, которая использовала его в качестве цветочного горшка. Сожалеет ли он о своей, якобы, паранормальной покупке, еще предстоит выяснить.



6. Бриллиант Черный Орлов







Фото: naturallycolored.com



Один из самых дорогих бриллиантов в нашем списке, бриллиант Черный Орлов был продан на аукционе в 2006 году за безумную сумму в 352 000 долларов. Его стоимость постоянно растет. Сегодня она может достигать примерно 1 миллиона долларов. Хотя его проклятие, по-видимому, закончилось, его темная история не должна быть забыта.



Привезенный из Индии, Черный Орлов, по слухам, служил одним из глаз статуи Брахмы, индуистского бога-создателя. Бриллиант похитили с его первоначального места, и с ним были связаны три загадочных самоубийства его прошлых владельцев. Бриллиант распилили в 1950-х годах, что якобы разрушило его проклятие. Актриса Фелисити Хаффман (Felicity Huffman) даже надела бриллиант на вручение Оскара в 2006 году. Но от истории Черного Орлова по коже бегут мурашки.



5. Фургон доктора Кеворкяна







Фото: freep.com



Этот фургон также принадлежит Заку Багансу, а до этого его печально известным владельцем был доктор Джек Кеворкян (Jack Kevorkian). Фургон назвали «автобусом смерти», этот ржавый Volkswagen 1968 года выглядит невероятно жутко, и именно здесь доктор помог покончить жизнь самоубийством примерно 130 пациентам.



Баганс принадлежит к категории людей, которые приобретают нечто подобное. После покупки он выставил фургон в своем музее паранормального наряду с другими жуткими предметами. Он определенно не боится тратить деньги на жуткие вещи. Фургон уже никогда не заведется, но Баганс доволен своей покупкой. Ему удалось приобрести машину за 32 500 долларов.



4. Картина «Плачущий мальчик»







Фото: exemplore.com



Картина «Плачущий мальчик» была нарисована итальянским художником, и она известна своим проклятием и страшными историями, которые быстро завоевали популярность. С картиной связаны истории о травмах, детских криках в домах, где нет детей, и множестве сгоревших домов. Картина всегда оставалась единственным, чего не касался огонь.



Хотя все эти истории вызывают большой скепсис, на картине было найдено вещество, которое в определенной степени сохраняет ее от огня. Наследие картины неоспоримо. Учитывая цену оригинала (а не копии), которая может составлять более 5000 долларов, мы хотим приобрести «Плачущего мальчика» еще меньше, чем раньше.



3. Стул Майкла Джексона







Фото: tmz.com



Как следует из его названия, этот стул, действительно, когда-то принадлежал Майклу Джексону. Кроме того, он стоял в комнате, где умер певец, и на нем обычно сидел врач, следивший за состоянием Джексона, когда тот был на Пропофоле. Препарат, который привел к трагической смертиМайкла Джексона, обычно используют в качестве анестетика.



Стул приобрел Зак Баганс, и он утверждает, что на стуле есть пятна от макияжа Майкла. Хотя непонятно, был ли стул замешан в чем-то паранормальном, это не самый лучший предмет мебели, который следовало бы иметь. Но Баганс заинтересован в коллекционировании потенциально паранормальных предметов и считает, что приобретение стула Майкла за примерно 15 000 долларов - отличная сделка.



2. Ваза Бассано





Фото: Wikia



На первый взгляд, ваза Бассано (Basano) - это просто старая итальянская ваза. Но, как вы, вероятно, заметили в случае с другими предметами, тот факт, что она выглядит обычно, не означает, что она не может быть чем-то ужасным.



Выполненная из резного серебра, ваза, по слухам, была свадебным подарком для итальянской невесты 15-го века. Но благочестивый подарок превратился в нечто страшное. В ночь перед свадьбой (некоторые источники говорят на следующее утро) невесту нашли умирающей (или мертвой) с вазой в руках.



С тех пор с вазой было связано множество смертей, и она сменила множество владельцев. В настоящее время широко распространено мнение, что ваза проклята. В конце 1980-х годов,вазабыла продана за 4 миллиона лир (около 2500 долларов). Но теперь она стоит намного дороже.



1. «Руки противятся ему»







Фото: dailydot.com



Невероятно жуткая картина «Руки противятся ему» была написана Биллом Стоунхэмом (Bill Stoneham) в 1974 году. Хотя это самый дешевый предмет в списке, ценой всего 1025 долларов, мы считаем, что ее нужно было включить сюда.



История картины началась, когда молодая девушка постоянно рассказывала отцу, что дети на картине дерутся. Отец установил чувствительную к движению камеру, чтобы доказать ей, что все в порядке, но вместо этого он заметил, что мальчик выполз из картины.



С этой картиной связаны сообщения о тревоге, болезнях и многих паранормальных явлениях, в том числе о горячем воздухе, дующем от картины, и даже о трех смертях. Некоторые утверждают, что просто разглядывание оригинальной картины на eBay привело к паранормальным явлениям в их домах.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2429344772072409615/top-10-zhu...

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