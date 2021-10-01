Как Сталин спас Россию

Есть мифическое выражение о Сталине: «Принял Россию с сохой, а оставил с атомной бомбой». Сам факт этого утверждения налицо. Это реальность, о которой большинство нынешних молодых поколений уже и не знает.Действительно, Россия после Первой мировой войны, Гражданской войны (смуты) и интервенции уцелела буквально чудом. Страна была полностью обескровлена (миллионы погибших, раненых и беженцев), развалена, разворована (Россию буквально высосали досуха), промышленность и транспорт сильно деградировали, существуя лишь как воспоминание о русской индустриализации конца XIX – начала XX (первое «русское чудо»). Не построили ни одного крупного завода, ни одной большой электростанции, не было ни одного реализованного транспортного проекта. Не было финансовых средств и золота: золотой запас Российской империи был частично потрачен ещё царским правительством, частично разворован белыми, иностранцами и вывезен ленинской «гвардией». Огромные капиталы, финансы, ценности (золото, серебро, драгоценные камни, произведения искусства и т. д.) были вывезены бежавшей аристократией, крупной буржуазией, мародерами, грабившими страну во время братоубийственной войны.



Сельское хозяйство, которое и в царской России не блистало передовыми агротехнологиями, было отброшено на сотни лет назад. Вместо тракторов и различных механизмов использовали лошадей или работали сами люди. Сельское хозяйство после разгрома крупных товарных хозяйств, поместий, которые давали основную часть зерна на продажу, деградировало, его товарность сократилась по сравнению с Российской империей. Деревня вернулась к натуральному хозяйству, большая часть крестьянских хозяйств работала только на самообеспечение. Город не мог обеспечить деревню необходимыми ей промышленными товарами. Созрело противостояние по линии город – деревня. При этом сохранилось социальное расслоение в самом селе, Новая экономическая политика (нэп) укрепила позиции зажиточных хозяйств – кулаков. Деревня по-прежнему жила в нищете, голодала. Голод 1921-1922 гг. охватил 35 губерний с 90-миллионным населением, убил сотни тысяч человек, миллионы детей лишились родителей и стали беспризорниками. При этом пострадали в основном бедные, неимущие крестьяне. В результате деревня была на грани второй крестьянской войны. Первая крестьянская война, начавшаяся сразу после Февральской революции, была страшной и кровавой трагедией, которая унесла миллионы жизней. Её с большим трудом подавили. Теперь деревня снова была готова взорваться.



Хозяйственный механизм России 1920-х годов — смесь слабого административного планирования и спекулятивного рынка, не мог обеспечить не только рывка вперёд, но и нормального развития. Происходило сращивание быстро растущей советской бюрократии и спекулянтов, криминального мира, переживавшего свой расцвет на обломках империи. Надежд на внешние инвестиции не было. Советская Россия была в международной изоляции. При этом иностранцы были рады создать в России полуколониальную экономическую модель, получить под контроль имеющиеся предприятия, рудники, месторождения полезных ископаемых.



Слабая, деградировавшая промышленность не могла дать деревне товары широкого потребления в необходимом количестве, тракторы и другую технику. В стране не было двигателестроения, авиационной промышленности, массового автомобилестроения, электротехники, кораблестроение пришло в упадок и т. д. Без развитого машиностроения, в индустриальную эпоху Россию ждала смерть. Наука и промышленность не могли дать армии современное оружие, технику. В армейских парках были только устаревшие автомобили, танки и самолеты времен Первой мировой войны. Да и их было крайне мало. Сельское хозяйство не могло прокормить большую армию, создать стратегические запасы на случай войны, для снабжения войск, городов. В итоге Советская Россия была обречена на военную катастрофу в случае новой большой войны. Её могли победить не только такие передовые державы как Германия, Британия или Япония, но и Польша и Финляндия. А новая большая война была не за горами. Ещё немного и западные армии (а на Востоке – Япония) с механизированными дивизиями и воздушными флотами, вооруженные массами современных танков, самолетов, орудий просто бы раздавили оставшуюся в прошлом Россию. Новый индустриальный, капиталистический мир просто бы съел СССР, как некогда западные колонизаторы смели некогда могучие и многочисленные народы и племена Америки и завоевали древнюю и богатую, но технически отсталую Индию.



В это время западные державы и Япония стремительно развивались. Наступил расцвет индустриальной эры. На заводах Форда запускали конвейер. Бурное развитие переживали автомобильная отрасль, двигателестроение, самолетостроение, судостроение, химическая промышленность, приборостроение и электронная промышленность, металлургия и т. д. В мире шла быстрая электрификация промышленности. А Россия стагнировала, она теперь отставала не только от мировых лидеров, как Российская империя в 1913 году, но и от держав второго ряда. Отставание становилось чудовищным, это был смертный приговор России-СССР. Как честно признал Сталин: «Мы отстали на 50-100 лет…» И надо было совершить буквально чудо, качественный прорыв в будущее, чтобы сохранить Россию и народ.



Ещё одной тяжелейшей проблемой Советской России была психическая катастрофа, культурно-психологический, моральный крах «старой России». Народ был подавлен, буквально раздавлен катастрофой 1914-1920 гг. Произошло разрушение, распад, смерть прежней России, России Романовых, старого общества. Миллионы людей погибли в мировой и гражданской войнах, в ходе крестьянской войны и криминальной революции, от голода и болезней. Миллионы людей бежали за границу. Российская империя умерла в жестокой агонии. Россия заплатила страшную цену за тупики своего развития, вызванные проектом Романовых, за трагический разлад между цивилизационным кодом-матрицей и реальной жизнью, за измену прозападной «элиты», которая отказалась от цивилизационной, исторической миссии русской цивилизации и русского суперэтноса.



Русь-Россия была обескровлена, надломилась мораль и психическая структура русского народа – государствообразующего, несущего на себе основные тяготы создания и сохранения империи. Россия выдержала катастрофу 1917 года, переход от старого мира к новому – СССР. Социалистическая революция обещала людям великим смысл их бытия. Однако Советская Россия 1920-х годов была убогой. Вместо счастливого, творческого и нового мира, полного возможностей, люди снова видели тяжелую, голодную и несправедливую повседневность. Надежды угасали. Будущего у такой России не было. Таким образом, народ смог уйти из несправедливого старого мира, но счастливого и справедливого нового мира не увидел.



И вот в это время, когда Россия снова оказалась перед угрозой полной гибели, советская элита лихорадочно искала выход. Возможных сценариев было три. Первый — возвращение к основам старого мира: буржуазно-капиталистического, либерально-демократического. Признать, что будущее человечества – это западная матрица развития (по сути, это Белый проект, февралистов-западников, убивших Российскую империю, самодержавие). То есть красная Москва могла торговаться за почётные условия капитуляции, установив в стране псевдокоммунистический (марксистский) режим, силой и террором подавляя любое недовольство народа. Партийная элита быстро переродилась бы, стала колониальной администрацией, аппаратом управления хозяев Запада.



Второй – попытаться закрыться от старого мира, создать «железный занавес», а за ним копить силы, строить свой мир. Однако, по сути, этот путь в итоге приводил к первому – перерождению, гниению советской, партийной элиты. Кроме того, замкнувшись, без передовых западных технологий, достижений науки и техники, Советский Союз образца 1920-х годов, быстро бы стал жертвой нового «крестового похода» Запада на Восток. Таким образом, оба сценария вели к катастрофе, её только откладывали на будущее.



Третий сценарий предложил Иосиф Сталин – красный император. Он сумел буквально нечеловеческим усилием поднять из пепла погибшую цивилизацию, придать ей новый импульс развития, создать новую реальность, цивилизацию и общество будущего. Создать сверхцивилизацию будущего, которая в перспективе хоронила западный проект порабощения планеты и давала человечеству возможность жить по-человечески, счастливо и достойно.



В первую очередь Сталин смог дать людям образ будущего – блистательный, прекрасный (особенно для молодежи), мир будущего. Общество знания, служения и созидания, где главными станут знания, труд и созидание (творчество). Общество социальной справедливости и господства этики совести. Это была реальная альтернатива западному обществу – обществу рабовладельцев и рабов. Советская Россия стала создавать мир созидания, социальной справедливости, мир, где нет эксплуатации, социальных паразитов. Мир, где за счёт труда, творчества, раскрытия интеллектуальных и духовных способностей человека и служения обществу будет достигнут неизмеримо более высокий, чем в старом мире, уровень развития общества и отдельного человека.



Это был прорыв в будущее. Впервые на планете создавали новый мир-цивилизацию, общество будущего. Хозяева Запада (нынешняя глобальная мафия) строят глобальную невольничью цивилизацию, взяв за основу древние рабовладельческие цивилизации Древнего Востока. Рима и Греции. Это кастовое, рабовладельческое общество с делением общества на «избранных»-господ и «двуногие орудия». Советский Союз предложил иной мир, на основе справедливости, правды и этики совести. Сверхцивилизацию и общество, где духовное будет выше материального («золотого тельца»), общее выше частного, справедливость выше закона. Где желания человека будут разумными, а коллективные интересы перевесят звериный эгоизм. Мир, где люди осознают, что для счастливого будущего, сегодня надо терпеть лишения, трудиться и если необходимо воевать, отдавать жизни за великие идеалы.



Таким образом, Сталин и его соратники воплощали в жизнь идеалы русского цивилизационного кода-матрицы, Светлой (Святой) Руси. Они пытались создать новую реальность, где будут господствовать справедливость, правда, добро и честный труд. И нельзя сказать, что у них ничего не получилось. Получилось много, правда и не всё. Старая реальность сопротивлялась, не желала уходить в прошлое. В частности, хозяева Запада организовали Вторую мировую войну с целью уничтожить Россию-СССР. Из-за хронической нехватки времени приходилось применять самые радикальные, жесткие методы. Психологически значительная часть общества, особенно элита, оказалась не готова к новой реальности, её тянуло в прошлое. А новые поколения, разумом и душой поверившие в светлое будущее, были сильно обескровлены Великой войной. Отсюда откат во время правления Хрущева и Брежнева.



В результате ничего, кроме мечты, образа будущего, у Сталина в начале не было. Однако этот образ совпадал с цивилизационным кодом Руси. Революция 1917 года создала возможность создания новой реальности, мира, и красный император её использовал. Чтобы страна и народ выжили, чтобы сохранилась русская цивилизация, Сталин стал переводить цивилизационную матрицу в национальный проект развития, в материализацию проекта Светлой Руси. Новая советская (русская) цивилизация, мир-общество будущего должны были стать основой всей человеческой цивилизации, определяя её развитие на сотни лет вперёд. Это был вызов глобальной мафии, «каменщикам», строившим «новый мировой порядок» — рабовладельческую цивилизацию. Последний император Великой России (СССР) совершил буквально невозможное!

Автор: Самсонов Александр

Источник : https://topwar.ru/151795-kak-stalin-spas-rossiju.html

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Иосиф Сталин – одна из самых противоречивых личностей в российской истории. На его неполные 31 год правления приходятся мощный экономический рывок и страшнейший голод, победа над фашизмом и массовое подавление инакомыслия, сразу две волны эмиграции и столько же – реэмиграции.Вместе с тем у русского человека с исторической памятью всегда было что-то не так, поскольку он периодически страдал приступами амнезии, искажением действительности и частенько впадал в расслабленное состояние любви к садистам или террористам. Однозначно можно сказать, что у русских коллективный стокгольмский синдром, возникший из-за изощренной лживой советской пропаганды !

Что касается автора этой статьи, господина Самсонова, то мне остается только пожалеть этого ярого облопошенного коммуняку, все еще изнывающему в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму! Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!Дорогой мой, хватит вешать лапшу на уши и без того оболваненным лживой советской пропагандой многим россиянам , которых коммуняки и так развели как лохов! Именно поэтому хотелось бы выразить свою точку зрения на эту статью, касаясь не только деятельности палача народов Сталина, но большевистских нехристей в целом!

История России ,пожалуй, не знает таких кровожадных нехристей и палачей, как бездарных большевиков , которые во главе с Лениным и Сталиным отобрали у России путь, по которому она шла долгими столетиями и парализовали сознание советского человека, данное богом, и тем самым приостановили его восхождение к высотам цивилизации!

Всего несколько лет понадобилось Ленину, чтобы не только свалить Россию в яму, но внедрить в сознание людей крепостнический строй, духовное рабство и порабощение. Именно большевики во главе с Лениным стремились парализовать сознание человека, данное богом и превратить советского человека в бездумное существо, лишенное ума, чести и совести. К сожалению, им это удалось, поскольку и сейчас можно встретить одурманенных поклонников вождя , которые все еще слепо верят в торжество коммунизма.

И разве можно было надеяться на благие намерения Ленина после вот этих его слов «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» !А чего только стоит вот этот знаменитый афоризм Троцкого :

Уверен, что если бы революционному солдату или матросу 1917 года показали ленинско-сталинский колхоз или завод из ближайшего будущего — то он повернул бы свою винтовку против большевиков как против ещё больших угнетателей и рабовладельцев, чем "царизм". Безусловно , в 1917 г. было весьма не справедливо отнять у богатых , чтобы отдать бедным , которые от этого все равно не стали богаче!Необходимо отметить, что, похоронив Ленина сейчас, мы одновременно похороним вместе с ним навсегда и его несостоявшуюся и утопическую идею и мечту о торжестве мировой революции, которая , к сожалению, закончилась геноцидом и полным крахом и которая принесла много страданий не только России, но и всему миру!

Разве не большевики изуверски уничтожили российскую царскую династию, даже не удосужившись по-человечески и по-христиански придать земле останки царя-батюшки и его семьи, как это , например, сделали в свое время после убийства Карла I и Людовика XVI их восставшие поданные в Англии и во Франции? Разве не позор и кощунство, когда до сих пор станция метро «Войковская» носит имя палача и садиста Войкова – участника убийства царской семьи, который даже после расстрела протыкал штыками несчастных раненых дочерей царя ?

И разве можно считать человеком, мразь и садиста Петра Ермакова , который не только не скрывал своего участия в расстреле царской семьи, но даже с гордостью читал об этом лекции и хвастливо трепался , как он вместе с Войковым добивали штыками еще живых Романовых!

И разве не кощунство , когда подлый мерзавец и палач Медведев-Кудрин хвастался, что именно он убил императора Николая, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор, ничего не понимающей семье Романовых.И вот этот негодяй и подонок , как и все участники расстрела, был повышен в должности и во времена неотесанного диктатора Хрущева получал персональную пенсию! Вероятно, именно поэтому перед смертью он завещал главе СССР браунинг, из которого расстреливал царскую семью.Кстати, не обидел этот убийца и кровавый маньяк и Фиделя Кастро, завещав ему свой пистолет кольт, который использовал во время Гражданской войны!

Разве можно простить кровожадным большевикам, развязанный ими красный террор, главным идеологом и исполнителем которого был изувер Лацис? Широкую известность получило его изречение «Наша цель – истребление буржуазии как класса».Именно этот безжалостный маньяк больше всего импонировал Ленину, который весной 1919 года поручил Лацису организовать Всеукраинскую Чрезвычайную Комиссию . В результате, Украина была залита кровью. Например, председатель Харьковской ЧК знаменитый садист Саенко, действуя по приказу Лациса, в день убивали по 40-50 человек , доведя счет до 1000 лиц. Особо хотелось бы отметить зверства знаменитой женщины-палача Одесской ЧК Доры Явлинской ! Она была чем-то из ряда вон выходящим даже на фоне ставших обыденными ужасов тогдашней эпохи.

Арестованных под ее руководством свозили в большой гараж, который прозвали «бойней», где не только расстреливали, но и головы многих раздавливали тяжёлыми предметами. Несчастных заключенных заставляли ложиться в массу человеческих мозгов и крови. Над некоторыми трупами глумились – отрубали конечности, вскрывали животы. Подобные зверства проводились даже ещё живыми людьми! Деникинская комиссия по расследованию большевистских злодеяний обнаружила массовое захоронение, в котором многие из захороненных были ещё живы в момент погребения, так как их дыхательные пути оказались забиты землёй. Самой юной из жертв было 8 лет – это была девочка, привязанная верёвкой к своей убитой матери. Могу привести еще много примеров таких зверств большевиков, однако это настолько чудовищные факты, что не хотелось бы на этом более подробно останавливаться, тем более что большевики были не людьми, а кровожадным подлым палачами (https://otari.mirtesen.ru/blog/43915858655/)!

Разве можно простить большевикам, устроенные ими голодоморы , когда они вместо того , чтобы накормить голодных соотечественников в неурожайные годы, продавали хлеб на валюту для скорейшей индустриализации страны? Наиболее трагичным в этом отношении был голод в 1932-33 годах на Украине , когда по некоторым подсчетам погибло несколько миллионов человек ! Вот она – чудовищная цена за скорейшую индустриализацию страны!

Разве не кощунство стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить большевикам осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства– древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры? Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?

Разве можно простить большевикам распродажу за бесценок достояния и богатств Российской империи? По оценкам экспертов, ущерб советской казны от проданных за рубеж ценностей составил 50 миллиардов золотых рублей. За бесценок в Европу и США утекали бесценные произведения искусства, иконы и книги . Дело дошло даже до того, что большая часть редких украшений разбиралась на части и варварским образом оптом продавались в прямом смысле «в развес». Например, 9 килограмм купил английский антиквар Норман Вейс, потратив на них всего лишь 50 тысяч фунтов стерлингов, после чего он сразу же перепродал их аукционному дому Кристи, выручив миллионы. Распродажу же шедевров Эрмитажа иначе как разграблением национального достояния России сложно назвать. Бесценные полотна Рембранта, Ботичелли, Ван Гога утекали за границу по бросовым ценам. Например, министр финансов США Эндрю Меллон тогда тайно купил 25 шедевров Эрмитажа практически за бесценок (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/).

Разве не варварство принятие большевиками в 1917-1918 гг. целого ряда конфискационных законодательных актов, лишающих собственности как своих, так и иностранных граждан. Ведь тогда были приняты декреты «Об аннулировании госзаймов», «Об отмене частной собственности на недвижимость в городах», «Об отмене права пользоваться сбережениями», «О национализации предприятий», «Об отмене права наследования» и т.д.! Именно эти зловещие и кощунственные декреты стали основанием объявления экономической, финансовой и торговой блокады со стороны цивилизованного мира, что ,собственно, и стало причиной грандиознейшей аферы лживых большевиков!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России, в результате чего советской власти за все годы своего существования так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ, в то время как Российская империя была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» всю Европу! Разве не преступление отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию, в результате чего возник чудовищный голодомор, унесший миллионы человеческих жизней. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать целиком властям выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы.

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти. К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве!

Разве не большевики , придя к власти, фактически вернули в Россию крепостное право и обыкновенное рабство? Ведь именно они не давали паспорта крестьянам, чтобы они не сбежали с деревни, и ведь именно благодаря рабскому труду репрессированных и заключенных им удалось построить советскую державу, которая со временем так или иначе была обречена на развал, что ,собственно, и произошло в девяностых. Сельскохозяйственная политика большевиков в условиях развернувшейся в стране насильственной коллективизации привела к тому, что никто не хотел оставаться жить и работать в селе и поэтому ,чтобы не было бы массового бегства в город, крестьянам не давали паспорта. Паспорта также не выдавались кулакам, священникам, уголовникам и т.д.. Ведь именно в те годы была популярна поговорка, предложенная поэтом В. Лебедевым –Кумачом, «без бумажки – ты букашка, а с бумажкой – человек»! И только после смерти диктатора Сталина постепенно стали выдавать паспорта всем гражданам СССР (https://otari.mirtesen.ru/blog/43537503219/)!

Именно пагубное отношение к частной собственности и явилось главной ошибкой большевиков, которые , к сожалению, боролись не с бедностью , а с богатыми! Следует отметить, что Запад шёл к частной собственности 4000 лет рабовладения и 1200 лет феодализма пока не сформировались условия для развитого капитализма ,пожалуй, единственной более или менее пока что оправдавшейся формы развития человечества. Большевики же с самого начала своего становления делали все возможное, чтобы ,наоборот, уничтожить частную собственность! В результате они получили то, что получили – крах виртуального социализма. В этом отношении поучителен пример Китая , который добился процветания лишь после того, как изменил своё отношение к частной собственности, сделав её неотъемлемой частью социалистического пути развития!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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