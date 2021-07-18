Серафимо-Дивеевская икона Божией Матери «Умиление»

В Православной Церкви приняты к почитанию несколько типов икон Богородицы «Умиление» (в греческой традиции - «Елеу́са»). Елеу́са (греч. Ελεούσα — милостивая от έλεος — сострадание, сочувствие) - один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. На них Пресвятая Богородица обычно изображена по пояс и держит младенца - Спасителя - на руках и с умилением склоняется к своему Божественному Сыну.

Серафимо-Дивеевская икона «Умиление» отличается от остальных - на ней Божия Матерь изображена одна. Интересен тот факт, что иконографический тип данной иконы характерен скорее для Западного христианства, нежели Восточной традиции написания. По иконографии, она восходит к почитаемой в Литве и западной России Остробрамской иконе Божией Матери, от которой отличается отсутствием западных атрибутов — лунного серпа внизу и звезд вокруг нимба. Пресвятая Богородица изображена здесь в юном возрасте, в тот момент Ее жизни, когда Архангел Гавриил возвестил благую Весть о воплощении Сына Божия. Лик Святой Девы Марии задумчив, руки сложены на груди крестообразно, взгляд обращен вниз, глаза полузакрыты, а весь облик передает состояние глубокого смирения и любви. Над головой надпись слов из акафиста: «Радуйся, Невесто Неневестная!

» Этот образ не относится к типу иконописи «Елеуса», тем не менее носит идентичное название.

Икона Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевская принадлежала преподобному Серафиму Саровскому, была его келейной иконой. История написания и автор этой иконы неизвестны, ее происхождение датируется концом XVIII века.

Елеем от лампады, горевшей перед этой святой иконой, Преподобный помазывал больных, которые получали после помазания исцеление.

Подвижник называл икону «Умиление» - «Всех радостей Радость», и перед ней он скончался на молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Серафимовской обители. Они перенесли её в Свято-Троицкий собор Дивеевской обители, где икона находилась до советского периода. Для этого был отстроен специальный придел, а икону поместили в особый нарядный киот. С тех времен существует традиция: всем насельницам монастыря во время богослужения стоять за киотом Богородицы.

В 1902 году святой император Николай II преподнес в дар монастырю драгоценную золоченую ризу на икону «Умиление» и серебряную украшенную лампаду. В год, когда был прославлен Серафим Саровский, с богородичной иконы было сделано несколько точных списков, которые были отправлены в разные российские монастыри.

В 1927 году Дивеевский монастырь, где находился оригинал иконы «Радость всех радостей», был закрыт, но святой образ удалось тайно вывезти Дивеевской игуменье Александре в Муром. В течение десятилетий его хранили благочестивые люди.

В 1991 году чудотворный образ был передан Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, который поместил икону в Патриаршей церкви Владимирской иконы Божией Матери рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке, где она и находится в настоящее время.

По традиции, один раз в год – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы (5-я Неделя Великого Поста (суббота Акафиста)) – Предстоятель Русской Православной Церкви приносит Серафимо-Дивеевский образ Божией Матери «Умиление» на богослужение в московский Богоявленский кафедральный собор в Елохове для чтения перед нею Акафиста. В этот день чудотворный образ выносят для поклонения - приложиться к нему можно всем желающим православным христианам.

В Дивееском монастыре сейчас находится точная копия чудотворного образа, которая считается одной из главных святынь Серафимо-Дивеевского монастыря. Монахини и насельницы женской обители считают ее своей Небесной Игуменьей.

Празднование Серафимо-Дивеевской иконе «Умиление» совершается 28 июля/10 августа.

Молитва перед иконой икона Божией Матери «Умиление» Псково-Печерская

О Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на моления наша умилосердися и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякий беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2259696275512363277/

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