Российские войска уничтожили станции AN/TPQ-50 производства США на территориях, пока ещё подконтрольных Украине.

За сутки в результате массированных ударов ВС России по территориям, пока ещё подконтрольным Украине, был уничтожен ряд инфраструктурных объектов. В том числе две американские станции, предназначенные для контрбатарейной борьбы.

Установили станции AN/TPQ-50 в Белогоровке и Соледаре. Кроме того, как пояснил представитель Минобороны России, был сбит украинский самолёт Су-24, а также разбиты три склада боеприпасов ВС Украины. Склады были размещены в Херсонской области и в ДНР.

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А вы знали об этом?

Змеи решили отказаться от правого лёгкого: их длинное и тонкое тело не вмещает сразу два органа дыхания. В лучшем случае, от правого лёгкого остаётся маленький и нефункциональный кусочек. В худшем — оно исчезает совсем. А вот у дождевых червей противоположная история. Эта группа организмов появилась до изобретения комплексных и сложных органов, поэтому вынуждена пользоваться нефридиями — простеньким аналогом почек. Они располагаются по парочке на каждый сегмент. Тело взрослого земляного червя состоит из 150 сегментов, а значит, у него может быть до 300 почек!

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