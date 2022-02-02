Священномученик Киприан и мученица Иустина

Сказание о святых мучениках Киприане и Иустине существует с глубокой древности. В оригинальном виде, по-гречески, история Киприана и Иустины излагалась в трех книгах: «Деяния Киприана и Иустины», «Исповедь Киприана», «Мученичество Киприана и Иустины».

В III веке в царствование Декия (римский император с 249 по 271 г.) жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан, родом из Карфагена.

Происходя от нечестивых родителей, он еще в детстве посвящен был ими на служение языческому богу Аполлону. Семи лет он был отдан чародеям для научения волхвованию и бесовской мудрости. По достижении 10 лет, он был послан родителями для приготовления к жреческому служению, на гору Олимп. До 30 лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним, отдал ему во власть всего себя и получил от него полк бесов в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы.

Киприан мог прельстить слушателей вдохновенной речью, мог потрясти воображение неискушенных антиохийцев удивительными фокусами. Его яркие черные глаза горели каким-то странным воодушевлением, пронзали душу человека, подчиняли ее воле мага. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Много людей он совратил ко всяким беззакониям, многих погубил отравами и чародейством.

Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположения и любви, она же отвечала ему отказом: « Жених мой — Христос; Ему я служу и ради Него храню мою чистоту».

Иустина была дочерью жреца по имени Едесий, а мать ее звали Клеодонией. Все они были язычниками. Однажды, сидя у окна в своем доме, девица Иустина, случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо диакона, по имени Праилия. Он говорил о вочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, – о том, что Он родился от Пречистой Девы и, сотворив многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения, воскрес из мертвых со славою, вознесся на небеса, воссел одесную Отца и царствует вечно. Эта проповедь диакона пала на добрую почву, в сердце Иустины, и начала скоро приносить плоды, искореняя в ней терния неверия. Иустина захотела лучше и совершеннее научиться вере у диакона, но не осмелилась искать его, удерживаемая девическою скромностью. Однако, она тайно начала ходить в церковь Христову и, часто слушая слово Божие, при воздействии на ее сердце Святого Духа, уверовала во Христа. В скором времени она убедила в сем и свою мать, а затем привела к вере и своего престарелого отца. Видя разум своей дочери и слыша ее мудрые слова, Едесий рассуждал сам с собою: “ Идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому – каким образом они могут быть богами”. Размышляя о сем, однажды ночью он увидел во сне, по Божественному соизволению, чудесное видение: видел он великий сонм светоносных ангелов, а среди них был Спаситель мира Христос, Который сказал ему: «Приидите ко Мне, и Я дам вам царствие небесное«.

Встав утром, Едесий пошел с женою и дочерью к христианскому епископу, по имени Онтату, прося его научить их Христовой вере и совершить над ними святое крещение. При сем он поведал слова дочери своей и виденное им самим ангельское видение. Услышав сие, епископ возрадовался обращению их и, наставив их в вере Христовой, крестил Едесия, жену его Клеодонию и дочь Иустину. Когда же Едесий укрепился в Христовой вере, то епископ, видя его благочестие, поставил его пресвитером. После сего, пожив добродетельно и в страхе Божием 1,5 года, Едесий во святой вере окончил свою жизнь. Иустина же доблестно подвизалась в соблюдении заповедей Господних и, возлюбив Жениха своего Христа, служила Ему прилежными молитвами, девством и целомудрием, постом и воздержанием великим.

Когда юноша Аглаид, сын богатых и знатных родителей, предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни диавола. Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан 3 раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением, и посрамленные и устрашенные крестом Господним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось.

Увидев, что все его средства бессильны против слабого существа — молодой девушки, вооруженной только молитвой и крестным знамением, Киприан прозрев, отрекся от дел диавола, взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Анфиму. Упав к ногам епископа, он отдал на сожжение все свои книги и умолял крестить его. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял Святого Крещения.

Через 7 дней после Крещения Киприан был поставлен во чтеца, на 20-йдень — в иподиакона, на 30-й — в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. Киприан вполне изменил свою жизнь, с каждым днем увеличивал он свои подвиги и, постоянно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался и восходил от добродетели к добродетели. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми; при сем, он ревностно заботился о вверенном ему Христовом стаде. Святую Иустину девицу он поставил диакониссою, а затем поручил ей девичий монастырь, сделав ее игумениею над другими девицами христианскими. Своим поведением и наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для церкви Христовой.

Видя строгую жизнь святого Киприана, заботы его о вере Христовой и о спасении душ человеческих, диавол скрежетал на него зубами и побудил язычников оклеветать его пред правителем восточной страны в том, что он богов посрамил, многих людей отвратил от них, а Христа, враждебного богам их, прославляет.

При императоре Диоклетиане во время гонения на христиан епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и подвергнуты лютым мучениям. Киприану строгали тело, а Иустину били по устам и очам; затем их бросали в кипящий котел, но он не причинил им никакого вреда, и они, как бы в прохладном месте, прославляли Бога. Затем они были осуждены на усечение мечом.

Тогда они были приведены на место казни, то Киприан попросил себе несколько времени для молитвы, ради того, чтобы прежде была казнена Иустина: он опасался, чтобы Иустина не испугалась, при виде его смерти. Она же радостно склонила свою голову под меч и преставилась к Жениху своему, Христу.

Видя неповинную смерть сих мучеников, некто Феоктист, присутствовавший там, очень сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к святому Киприану и, лобызая его, объявил себя христианином. Вместе с Киприаном и он тотчас был осужден на усечение. Так они предали свои души в руки Божии; тела же их лежали 6 дней не погребенными. Некоторые из бывших там странников тайно взяли их и отвезли в Рим, где и отдали одной добродетельной и святой женщине, по имени Руфине, родственнице Клавдия кесаря. Она похоронила с честью тела святых Христовых мучеников: Киприана, Иустины и Феоктиста. Кончина свв. Киприана, Истины и Феоктиста последовала около 304 года. При гробах же их происходили многие исцеления притекавшим к ним с верою Молитвами их да исцелит Господь и наши болезни телесные и душевные!

Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

Церковь Киприана в Менико

На Кипре, в деревне Менико близ Никосии есть храм священномученика Киприана и мученицы Иустины, где почивают их святые мощи. Мощи были принесены на Кипр из Сирии в 1298 году.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Тропарь, глас 4

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 1

От художества волшебнаго обратився, богомудре, к познанию Божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною: с неюже молися Человеколюбцу Владыце спасти души наша.

Молитва святым Киприану и Иустине

О святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистей Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных (имя рек). Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва священномученику Киприану

О святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих! Приими от нас, недостойных, хваление сие; испроси у Господа Бога в немощех укрепление, в печалех утешение и всем вся полезная в жизни нашей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2403799315352389933

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