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Священномученик Киприан и мученица Иустина

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Сказание о святых мучениках Киприане и Иустине существует с глубокой древности. В оригинальном виде, по-гречески, история Киприана и Иустины излагалась в трех книгах: «Деяния Киприана и Иустины», «Исповедь Киприана», «Мученичество Киприана и Иустины».

В III веке в царствование Декия (римский император с 249 по 271 г.) жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый волхвователь Киприан, родом из Карфагена.

Происходя от нечестивых родителей, он еще в детстве посвящен был ими на служение языческому богу Аполлону. Семи лет он был отдан чародеям для научения волхвованию и бесовской мудрости. По достижении 10 лет, он был послан родителями для приготовления к жреческому служению, на гору Олимп. До 30 лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на горе Олимп, в городах Аргосе и Таврополе, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрость языческой философии и чародейства, был посвящен на Олимпе в жрецы. Обретя великую силу призывания нечистых духов, видел самого князя тьмы, беседовал с ним, отдал ему во власть всего себя и получил от него полк бесов в услужение. Вернувшись в Антиохию, Киприан стал почитаться язычниками как главный жрец, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать мор и язвы.

Киприан мог прельстить слушателей вдохновенной речью, мог потрясти воображение неискушенных антиохийцев удивительными фокусами. Его яркие черные глаза горели каким-то странным воодушевлением, пронзали душу человека, подчиняли ее воле мага. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Много людей он совратил ко всяким беззакониям, многих погубил отравами и чародейством.

Обратился к нему однажды юноша по имени Аглаид, сын богатых и знатных родителей. Однажды увидел он девушку Иустину и поразился ее красотой, и стал с тех пор искать ее расположения и любви, она же отвечала ему отказом: « Жених мой — Христос; Ему я служу и ради Него храню мою чистоту».

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Иустина была дочерью жреца по имени Едесий, а мать ее звали Клеодонией. Все они были язычниками. Однажды, сидя у окна в своем доме, девица Иустина, случайно услышала слова спасения из уст проходившего мимо диакона, по имени Праилия. Он говорил о вочеловечении Господа нашего Иисуса Христа, – о том, что Он родился от Пречистой Девы и, сотворив многие чудеса, благоизволил пострадать ради нашего спасения, воскрес из мертвых со славою, вознесся на небеса, воссел одесную Отца и царствует вечно. Эта проповедь диакона пала на добрую почву, в сердце Иустины, и начала скоро приносить плоды, искореняя в ней терния неверия. Иустина захотела лучше и совершеннее научиться вере у диакона, но не осмелилась искать его, удерживаемая девическою скромностью. Однако, она тайно начала ходить в церковь Христову и, часто слушая слово Божие, при воздействии на ее сердце Святого Духа, уверовала во Христа. В скором времени она убедила в сем и свою мать, а затем привела к вере и своего престарелого отца. Видя разум своей дочери и слыша ее мудрые слова, Едесий рассуждал сам с собою: “ Идолы сделаны руками человеческими и не имеют ни души, ни дыхания, а потому – каким образом они могут быть богами”. Размышляя о сем, однажды ночью он увидел во сне, по Божественному соизволению, чудесное видение: видел он великий сонм светоносных ангелов, а среди них был Спаситель мира Христос, Который сказал ему: «Приидите ко Мне, и Я дам вам царствие небесное«.

Встав утром, Едесий пошел с женою и дочерью к христианскому епископу, по имени Онтату, прося его научить их Христовой вере и совершить над ними святое крещение. При сем он поведал слова дочери своей и виденное им самим ангельское видение. Услышав сие, епископ возрадовался обращению их и, наставив их в вере Христовой, крестил Едесия, жену его Клеодонию и дочь Иустину. Когда же Едесий укрепился в Христовой вере, то епископ, видя его благочестие, поставил его пресвитером. После сего, пожив добродетельно и в страхе Божием 1,5 года, Едесий во святой вере окончил свою жизнь. Иустина же доблестно подвизалась в соблюдении заповедей Господних и, возлюбив Жениха своего Христа, служила Ему прилежными молитвами, девством и целомудрием, постом и воздержанием великим.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Когда юноша Аглаид, сын богатых и знатных родителей, предложил Иустине стать его супругой, то святая мученица ответила отказом. Аглаид обратился к Киприану и просил его с помощью чародейства склонить Иустину к замужеству. Но как ни старался Киприан, ничего не мог сделать, потому что святая мученица молитвой и постом сокрушала все козни диавола. Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан 3 раза посылал их соблазнить Иустину. Они внушали ей дурные мысли, разжигали в ней плотскую страсть, искушали льстивыми и лукавыми речами, но Иустина побеждала их постом, молитвой и крестным знамением, и посрамленные и устрашенные крестом Господним, они бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустине за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустины и на весь город, как некогда диавол на праведного Иова. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось.

Увидев, что все его средства бессильны против слабого существа — молодой девушки, вооруженной только молитвой и крестным знамением, Киприан прозрев, отрекся от дел диавола, взял все свои чародейские книги и пошел к христианскому епископу Анфиму. Упав к ногам епископа, он отдал на сожжение все свои книги и умолял крестить его. А на другой день, придя в церковь, не хотел выходить из нее, пока не принял Святого Крещения.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Через 7 дней после Крещения Киприан был поставлен во чтеца, на 20-йдень — в иподиакона, на 30-й — в диакона, а через год рукоположен во пресвитера. Киприан вполне изменил свою жизнь, с каждым днем увеличивал он свои подвиги и, постоянно оплакивая прежние злые деяния, совершенствовался и восходил от добродетели к добродетели. Скоро он был поставлен епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми; при сем, он ревностно заботился о вверенном ему Христовом стаде. Святую Иустину девицу он поставил диакониссою, а затем поручил ей девичий монастырь, сделав ее игумениею над другими девицами христианскими. Своим поведением и наставлением он обратил многих язычников и приобрел их для церкви Христовой.

Видя строгую жизнь святого Киприана, заботы его о вере Христовой и о спасении душ человеческих, диавол скрежетал на него зубами и побудил язычников оклеветать его пред правителем восточной страны в том, что он богов посрамил, многих людей отвратил от них, а Христа, враждебного богам их, прославляет.

При императоре Диоклетиане во время гонения на христиан епископ Киприан и игумения Иустина были схвачены и подвергнуты лютым мучениям. Киприану строгали тело, а Иустину били по устам и очам; затем их бросали в кипящий котел, но он не причинил им никакого вреда, и они, как бы в прохладном месте, прославляли Бога. Затем они были осуждены на усечение мечом.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Тогда они были приведены на место казни, то Киприан попросил себе несколько времени для молитвы, ради того, чтобы прежде была казнена Иустина: он опасался, чтобы Иустина не испугалась, при виде его смерти. Она же радостно склонила свою голову под меч и преставилась к Жениху своему, Христу.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Видя неповинную смерть сих мучеников, некто Феоктист, присутствовавший там, очень сожалел о них и, воспылав сердцем к Богу, припал к святому Киприану и, лобызая его, объявил себя христианином. Вместе с Киприаном и он тотчас был осужден на усечение. Так они предали свои души в руки Божии; тела же их лежали 6 дней не погребенными. Некоторые из бывших там странников тайно взяли их и отвезли в Рим, где и отдали одной добродетельной и святой женщине, по имени Руфине, родственнице Клавдия кесаря. Она похоронила с честью тела святых Христовых мучеников: Киприана, Иустины и Феоктиста. Кончина свв. Киприана, Истины и Феоктиста последовала около 304 года. При гробах же их происходили многие исцеления притекавшим к ним с верою Молитвами их да исцелит Господь и наши болезни телесные и душевные!

Зная о чудесном обращении ко Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

Церковь Киприана в Менико

Церковь Киприана в Менико

На Кипре, в деревне Менико близ Никосии есть храм священномученика Киприана и мученицы Иустины, где почивают их святые мощи. Мощи были принесены на Кипр из Сирии в 1298 году.

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Священномученик Киприан и мученица Иустина

Тропарь, глас 4
И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние обрел еси, богодухновенне, в видения восход: сего ради, слово истины исправляя, и веры ради пострадал еси даже до крове, священномучениче Киприане, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак, глас 1
От художества волшебнаго обратився, богомудре, к познанию Божественному, показался еси миру врач мудрейший, исцеления даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною: с неюже молися Человеколюбцу Владыце спасти души наша.

Молитва святым Киприану и Иустине

О святии священномучениче Киприане и мученице Иустина! Внемлите смиренному молению нашему. Аще бо временное житие ваше мученически за Христа скончали есте, но духом от нас не отступаете есте, присно по заповедем Господним шествовати нас научающе и крест свой терпеливо нести нам пособствующе. Се, дерзновение ко Христу Богу и Пречистей Его Матери стяжали есте. Темже и ныне будите молитвенницы и ходатаи о нас, недостойных (имя рек). Будите нам заступницы крепции, да заступлением вашим сохраняеми невредимы от бесов, волхвов и от человек злых пребудем, славяще Святую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва священномученику Киприану

О святый угодниче Божий, священномучениче Киприане, скорый помощниче и молитвенниче о всех к тебе прибегающих! Приими от нас, недостойных, хваление сие; испроси у Господа Бога в немощех укрепление, в печалех утешение и всем вся полезная в жизни нашей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2403799315352389933

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