Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    ...Смешались, кони, люди...и ядрам пролететь мешала гора кровавых тел. Лермонтов М.Ю. Бородино. Эти строки поэта похо...Кавказ – это мест...
  • Вадим Белецкий
    Лишнее подтверждение тому, что все революции заканчиваются обычным террором - такое многократно повторялось и, в наше...Адские колонны ге...
  • Владимир Аверков
    правильно произносится имя ПантелеИмон(ударение на И)...а ПантелеймОн-это по-народному....но он простит искажение име...Молитва Пантелейм...

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Мировые религии во все времена отдавали волосам очень важное место.

Наши предки были уверены, что именно волосы хранят тонкую человеческую энергию, поэтому действия с ними производились во многих церемониях.

Постриг присутствует не только в христианской религии, но и во многих других вероисповеданиях, символизируя обновление (рождение для новой жизни).

На головах католических священнослужителей, изображенных на средневековых полотнах, можно заметить округлые пролысины на макушках.

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Эту своеобразную проплешину у духовных лиц называют «тонзурой» .

Она означает терновый венец, который когда-то надели на голову сына божьего - Иисуса Христа, и является символом отречения от мирских интересов.

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Несмотря на то, что с 1873 постриг был отменен Павом VI, он по-прежнему, с разрешения папы римского, является традиционной практикой в католицизме для определенных религиозных орденов

Откуда это пошло?

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Постриг практиковался еще до появления христианской религии.

С давних времен существовал обычай, по которому раскаивающийся человек брился наголо. Это правило позаимствовали себе монахи, а с шестого века тонзуру обязаны были носить все представители «католического клира», что было узаконено четвертым толедским собором 633 года.

Четвертый Толедский собор состоялся в 633 году. Он был созван вестготским королем Сисенандом и проходил в церкви святой Леокадии в Толедо.

Постриг на Руси

На Руси, выбритая таким образом лысина, называлась «гуменцо», а сам обычай пришел к нам из Византии.

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Гумно - расчищенный участок земли.

По данному постригу каждый мирянин сразу определял, что перед ним стоит служитель церкви.

Со временем гуменцо исчезло с голов православных священников, но даже в девятнадцатом веке можно было встретить старых церковнослужителей с округлой лысиной на голове.

Помимо христианства, бритье головы широко практикуется и у буддистских монахов.

«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Кроме абсолютного обезличивания и отречения от мирских забот, наголо бритая голова и лицо являлись для них средством гигиены.

Источники

А вы знали об  этом?

Первые татуировки появились еще в 5 веке до нашей эры. А доказательство тому — мумия древней принцессы, которую ученые обнаружили в Алтае. Впервые европейцы задумались о татуировках в 18 веке. Именно тогда Джеймс Кук сплавал на Таити и привез оттуда жителя острова, тело которого с ног до головы было покрыто необычными рисунками. В 1932 году с Чарльзом Линдбергом (он был первым, кто смог в одиночку перелететь Атлантический океан) произошло ужасное несчастье — похитили и убили его годовалого малыша. Это преступление получило широкую огласку в СМИ. После этого в целях безопасности многие родители подумали о татуировках для своих детей, чтобы в случае чего ребенка можно было найти и опознать. Алмазная татуировка поражает не только своей уникальностью, но и ценой. Стоит самое дорогое в мире тату 924 тысячи долларов. Сделал ее Яир Шиманский — ювелир из ЮАР. Сам контур он рисовал тушью, а потом с помощью специального клея крепил алмазы.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43527643929/ )  

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть: 

Черная вдова - самая богатая и властная из женщин-преступниц, наводившая ужас на всех своих конкурентов https://otari.mirtesen.ru/blog/43543291594/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Обсудить

Картина дня

наверх