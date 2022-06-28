«Гуменцо» — средневековая мужская стрижка, ради которой монахи брили макушку. Для чего они так делали

Мировые религии во все времена отдавали волосам очень важное место.
Наши предки были уверены, что именно волосы хранят тонкую человеческую энергию, поэтому действия с ними производились во многих церемониях.
Постриг присутствует не только в христианской религии, но и во многих других вероисповеданиях, символизируя обновление (рождение для новой жизни).
На головах католических священнослужителей, изображенных на средневековых полотнах, можно заметить округлые пролысины на макушках.
Эту своеобразную проплешину у духовных лиц называют «тонзурой» .
Она означает терновый венец, который когда-то надели на голову сына божьего - Иисуса Христа, и является символом отречения от мирских интересов.
Несмотря на то, что с 1873 постриг был отменен Павом VI, он по-прежнему, с разрешения папы римского, является традиционной практикой в католицизме для определенных религиозных орденов
Откуда это пошло?
Постриг практиковался еще до появления христианской религии.
С давних времен существовал обычай, по которому раскаивающийся человек брился наголо. Это правило позаимствовали себе монахи, а с шестого века тонзуру обязаны были носить все представители «католического клира», что было узаконено четвертым толедским собором 633 года.
Четвертый Толедский собор состоялся в 633 году. Он был созван вестготским королем Сисенандом и проходил в церкви святой Леокадии в Толедо.
Постриг на Руси
На Руси, выбритая таким образом лысина, называлась «гуменцо», а сам обычай пришел к нам из Византии.
Гумно - расчищенный участок земли.
По данному постригу каждый мирянин сразу определял, что перед ним стоит служитель церкви.
Со временем гуменцо исчезло с голов православных священников, но даже в девятнадцатом веке можно было встретить старых церковнослужителей с округлой лысиной на голове.
Помимо христианства, бритье головы широко практикуется и у буддистских монахов.
Кроме абсолютного обезличивания и отречения от мирских забот, наголо бритая голова и лицо являлись для них средством гигиены.
А вы знали об этом?
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