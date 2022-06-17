Довольно странные, но интересные исторические факты

Далеко не все исторические факты оказываются в учебниках истории или в газетных заголовках. А ведь полно пусть и незначительных, но довольно странных событий, показывающих, насколько история может быть интересной.

1.



Именно о таких фактах и пойдёт речь.

2.

Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн мог сменить род своей деятельности, ведь в 1952 году ему представилась возможность стать президентом Израиля. Правда, учёный отказался, заявив, что у него недостаточно природных способностей для правильного обращения с людьми.

3.

Если вам порой кажется, что во власть попадает, кто попало, то знайте, что римский император-тиран Калигула сделал сенатором одну из своих любимых лошадей.



К слову о любви к лошадям. Вождь индейцев Омахи Блэкберд настолько обожал своего скакуна, что ушёл в могилу, сидя на нём.

4.

Сегодня ретушированием фотографий мало кого удивишь, ведь этим промышляет каждый второй. Однако в советское время этим баловался разве что Иосиф Сталин, убиравший со снимков умерших или снятых с должностей людей.

5.

В нынешнее время можно обзавестись протезами на любой вкус, однако раньше приходилось выкручиваться иначе: их изготавливали из зубов, извлечённых изо рта погибших на поле боя солдат.



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6.

Многие знают, что медицина прошлого пестрила весьма странными рецептами. Так, например, героин считался приемлемым лекарством от многих недугов – от кашля до банальной головной боли.

7.

Известно, что Рональд Рейган попал в президенты из актёров. Однако далеко не все знают, что он, к тому же, был опытным спасателем. На его счету 77 спасённых из воды жизней.

8.

Григорий Распутин по-настоящему одна из самых жутких и мистических фигур в российской истории. И этот статус вполне оправдан, учитывая, что ему удалось пережить отравления цианидом, ножевые ранения и даже выстрелы из револьверов. Если бы простреленное тело не скинули в Малую Невку, вероятно, ему бы вновь удалось пережить покушение.

9.

Удивительно, как Уинстону Черчиллю удалось прожить 90 лет, ведь известно, что он выкуривал по 8, а то и 10 сигар в день. Вот уж у кого действительно оказалось крепкое здоровье.

10.

В 1896 году Великобритания вступила в войну с Занзибарским султанатом. Казалось бы, кого можно этим удивить? Правда, всё закончилось через 38 минут, из-за чего эта война признана самой короткой в истории человечества.

11.

Даже во время Великой депрессии люди думали о моде. Фермеры приносили домой муку и корм для скота в больших мешках, которые шли на пошив всего, чего только можно – от трусов до платьев для девочек. Компании, производившие эти мешки, узнали об этом и стали выпускать более красочные модели, чтобы люди выглядели хоть как-то ярче.

12.

Наверно, нет более жутких мумий, чем в мексиканском Гуанахуато. Всему виной жуткие выражения лица, что нехарактерно для усопших. А всё дело в том, что людей попросту хоронили заживо.