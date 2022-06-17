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Довольно странные, но интересные исторические факты

Далеко не все исторические факты оказываются в учебниках истории или в газетных заголовках. А ведь полно пусть и незначительных, но довольно странных событий, показывающих, насколько история может быть интересной.

1.

Довольно странные, но интересные исторические факты


Именно о таких фактах и пойдёт речь.

2.

Знали ли вы, что Альберт Эйнштейн мог сменить род своей деятельности, ведь в 1952 году ему представилась возможность стать президентом Израиля. Правда, учёный отказался, заявив, что у него недостаточно природных способностей для правильного обращения с людьми.

Довольно странные, но интересные исторические факты

3.

Если вам порой кажется, что во власть попадает, кто попало, то знайте, что римский император-тиран Калигула сделал сенатором одну из своих любимых лошадей.

Довольно странные, но интересные исторические факты


К слову о любви к лошадям. Вождь индейцев Омахи Блэкберд настолько обожал своего скакуна, что ушёл в могилу, сидя на нём.

4.

Сегодня ретушированием фотографий мало кого удивишь, ведь этим промышляет каждый второй. Однако в советское время этим баловался разве что Иосиф Сталин, убиравший со снимков умерших или снятых с должностей людей.

Довольно странные, но интересные исторические факты

5.

В нынешнее время можно обзавестись протезами на любой вкус, однако раньше приходилось выкручиваться иначе: их изготавливали из зубов, извлечённых изо рта погибших на поле боя солдат.

Довольно странные, но интересные исторические факты


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6.

Многие знают, что медицина прошлого пестрила весьма странными рецептами. Так, например, героин считался приемлемым лекарством от многих недугов – от кашля до банальной головной боли.

Довольно странные, но интересные исторические факты

7.

Известно, что Рональд Рейган попал в президенты из актёров. Однако далеко не все знают, что он, к тому же, был опытным спасателем. На его счету 77 спасённых из воды жизней.

Довольно странные, но интересные исторические факты

8.

Григорий Распутин по-настоящему одна из самых жутких и мистических фигур в российской истории. И этот статус вполне оправдан, учитывая, что ему удалось пережить отравления цианидом, ножевые ранения и даже выстрелы из револьверов. Если бы простреленное тело не скинули в Малую Невку, вероятно, ему бы вновь удалось пережить покушение.

Довольно странные, но интересные исторические факты

9.

Удивительно, как Уинстону Черчиллю удалось прожить 90 лет, ведь известно, что он выкуривал по 8, а то и 10 сигар в день. Вот уж у кого действительно оказалось крепкое здоровье.

Довольно странные, но интересные исторические факты

10.

В 1896 году Великобритания вступила в войну с Занзибарским султанатом. Казалось бы, кого можно этим удивить? Правда, всё закончилось через 38 минут, из-за чего эта война признана самой короткой в истории человечества.

Довольно странные, но интересные исторические факты

11.

Даже во время Великой депрессии люди думали о моде. Фермеры приносили домой муку и корм для скота в больших мешках, которые шли на пошив всего, чего только можно – от трусов до платьев для девочек. Компании, производившие эти мешки, узнали об этом и стали выпускать более красочные модели, чтобы люди выглядели хоть как-то ярче.

Довольно странные, но интересные исторические факты

12.

Наверно, нет более жутких мумий, чем в мексиканском Гуанахуато. Всему виной жуткие выражения лица, что нехарактерно для усопших. А всё дело в том, что людей попросту хоронили заживо.

Довольно странные, но интересные исторические факты

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