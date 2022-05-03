После прыжка с самолета на высоте 7000 метров у летчика Ивана Чиссова не раскрылся парашют: как ему удалось выжить⁠⁠

Штурман Иван Михайлович Чиссов до момента того уникального случая, который произошел с ним 25 января 1942 года, уже успел много чего повидать.

В первые месяцы войны досталось ему, как впрочем и всем остальным, что называется, по полной.

Чиссов Иван Михайлович

Были в его послужном списке и многочисленные полеты в сложных метеорологических условиях, и неоднократные бои с превосходящими силами люфтфаффе, из которых самолет штурмана Чиссова всегда выходил победителем, и сложная посадка на подбитом самолете.

В общей сложности с июня 1941 г. по январь 1942 г. штурман Чиссов на самолете Ил-4 (ДБ-3Ф) под командованием старшего лейтенанта Н.П. Жугана совершил 47 успешных боевых вылетов.

Самолет Ил-4 (ДБ-3Ф)

25 января 1942 года экипажу Н.П. Жугана предстояло уничтожить скопление немецких самолетов на аэродроме Смоленск, а так же другой силы противника по пути следования.

После успешного бомбометания при возвращении на базу самолет Н.П. Жугана был атакован вражескими зенитными установками с земли. В результате чего левый двигатель загорелся. Запаса живучести могло хватить для посадки на свой аэродром, если бы не группа из двух «мессершмиттов», которая стала расстреливать и без того слабо управляемый бомбардировщик.

Два стрелка на нашем самолете при ведении ответного огня погибли.

А когда самолет перевернулся и стал пикировать, старший лейтенант Н.П. Жуган приказал штурману Чиссову покинуть самолет с парашютом.

Вот как сам Иван Михайлович Чиссов описывал тот эпизод:

Так в перевёрнутом состоянии самолёта я и вывалился из него. А истребитель тут как тут. Почувствовал ожог в левой ноге. Решил парашют не раскрывать. Падаю с нераскрытым. И когда стал различать землю, это где-то метров 700, дёрнул за кольцо. Но что это? Кольцо с тросиком в руке, а парашют не раскрылся! Вот тут и пришла мысль — всё, конец. Потом уже сообразил, что тросик, соединяющий вытяжное кольцо с затвором парашюта, оказался перебитым.

Ивану Чиссову тогда повезло. В рубашке родился!

Он упал на склон оврага, густо засыпанного снегом, и скатился под уклон.

Придя в себя И. Чиссов услышал в далеке петухов. Понял, что жив, только кровь заливала горло, рот и уши.

Через какое-то время подошли люди с носилками и унесли его. Ими оказались кавалеристы генерала П.А. Белова, которые наблюдали с земли за воздушной баталией и сразу же поспешили на помощь нашему штурману.

После многочисленных операций И.М. Чисов пошел на поправку, но больше летать не смог. Запретили медики.

Его направили в штурманское училище, где он до конца войны обучал летчиков штурманской науке.

За свой подвиг Иван Михайлович Чиссов был награжден орденом «Красного Знамени».

Наградной лист на Чиссова Ивана Михайловича

Умер в 1986 году.

Выжил тогда и командир старший лейтенант Н.П. Жуган, дослужившись до звания генерал-майора авиации, он пережил своего боевого товарища на 31 год.

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