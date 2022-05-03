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После прыжка с самолета на высоте 7000 метров у летчика Ивана Чиссова не раскрылся парашют: как ему удалось выжить⁠⁠

Штурман Иван Михайлович Чиссов до момента того уникального случая, который произошел с ним 25 января 1942 года, уже успел много чего повидать.

В первые месяцы войны досталось ему, как впрочем и всем остальным, что называется, по полной.

После прыжка с самолета на высоте 7000 метров у летчика Ивана Чиссова не раскрылся парашют: как ему удалось выжить⁠⁠                                              Чиссов Иван Михайлович

Были в его послужном списке и многочисленные полеты в сложных метеорологических условиях, и неоднократные бои с превосходящими силами люфтфаффе, из которых самолет штурмана Чиссова всегда выходил победителем, и сложная посадка на подбитом самолете.

В общей сложности с июня 1941 г. по январь 1942 г. штурман Чиссов на самолете Ил-4 (ДБ-3Ф) под командованием старшего лейтенанта Н.П. Жугана совершил 47 успешных боевых вылетов.

Самолет Ил-4 (ДБ-3Ф)Самолет Ил-4 (ДБ-3Ф)

25 января 1942 года экипажу Н.П. Жугана предстояло уничтожить скопление немецких самолетов на аэродроме Смоленск, а так же другой силы противника по пути следования.

После успешного бомбометания при возвращении на базу самолет Н.П. Жугана был атакован вражескими зенитными установками с земли. В результате чего левый двигатель загорелся. Запаса живучести могло хватить для посадки на свой аэродром, если бы не группа из двух «мессершмиттов», которая стала расстреливать и без того слабо управляемый бомбардировщик.

Два стрелка на нашем самолете при ведении ответного огня погибли.

А когда самолет перевернулся и стал пикировать, старший лейтенант Н.П. Жуган приказал штурману Чиссову покинуть самолет с парашютом.

Вот как сам Иван Михайлович Чиссов описывал тот эпизод:

Так в перевёрнутом состоянии самолёта я и вывалился из него. А истребитель тут как тут. Почувствовал ожог в левой ноге. Решил парашют не раскрывать. Падаю с нераскрытым. И когда стал различать землю, это где-то метров 700, дёрнул за кольцо. Но что это? Кольцо с тросиком в руке, а парашют не раскрылся! Вот тут и пришла мысль — всё, конец. Потом уже сообразил, что тросик, соединяющий вытяжное кольцо с затвором парашюта, оказался перебитым.

Ивану Чиссову тогда повезло. В рубашке родился!

Он упал на склон оврага, густо засыпанного снегом, и скатился под уклон.

Придя в себя И. Чиссов услышал в далеке петухов. Понял, что жив, только кровь заливала горло, рот и уши.

Через какое-то время подошли люди с носилками и унесли его. Ими оказались кавалеристы генерала П.А. Белова, которые наблюдали с земли за воздушной баталией и сразу же поспешили на помощь нашему штурману.

После многочисленных операций И.М. Чисов пошел на поправку, но больше летать не смог. Запретили медики.

Его направили в штурманское училище, где он до конца войны обучал летчиков штурманской науке.

За свой подвиг Иван Михайлович Чиссов был награжден орденом «Красного Знамени».

Наградной лист на Чиссова Ивана МихайловичаНаградной лист на Чиссова Ивана Михайловича

Умер в 1986 году.

Выжил тогда и командир старший лейтенант Н.П. Жуган, дослужившись до звания генерал-майора авиации, он пережил своего боевого товарища на 31 год.

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