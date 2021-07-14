Как родители-евреи во время Холокоста использовали рекламу Guardian, чтобы спасти жизни своих детей

В этом месяце исполняется 200 лет с момента основания печатного издания Guardian в Манчестере. Для редактора журнала Guardian по международным вопросам, Джулиана Боргера, часть истории издания носит глубоко личный характер. В 1938 году там вспыхнула целая волна рубричных объявлений, когда родители, в том числе его бабушка и дедушка, пытались вывезти своих детей из нацистской Германии. Что из этого получилось и что стало потом с этими семьями?

Как евреи отчаянно стремились спасти своих детей

Гениальная идея пришла в голову деду Джулиана, Лео Боргеру. Он придумал разместить в газете объявление. Текст его гласил: «Я ищу доброго человека, который даст образование моему мальчику. Он очень умён, из хорошей семьи, ему 11 лет». Это было маленькое рекламное сообщение, стоившее всего шиллинг за строку. Под ним стояло имя Боргеров с адресом их семейной квартиры на Хинтцерштрассе, в третьем районе Вены.





Такими объявлениями заполонили страницы издания.



Тогда многие еврейские семьи воспользовались подобной практикой. Они заказывали объявления на страницах Manchester Guardian, где расписывали всевозможные достоинства своих детей.





Отклики на «рекламу» детей



На объявление Лео Боргера откликнулись два валлийских школьных учителя, Нэнси и Рег Бингли. Они забрали Роберта и воспитывали его до подросткового возраста. Благодаря находчивости отца и доброте четы Бингли произошло чудо. Истинное чудо выживания и почти 83 года спустя Джулиан работает в издании, которое помогло спасти жизнь его отцу. Благодаря чему он сам смог появиться на этот свет.





Люди стремились спасти своих детей.



Конечно, подобных сообщений было много. Были счастливчики, которым удалось бежать таким образом, а были и те, кому не повезло. Родителям Роберта тоже удалось выехать. Они получили визу и тоже приехали в Великобританию. Там они нашли работу и осели.





200 лет — отличный срок



Чтобы отметить 200-летие Manchester Guardian в этом месяце, Джулиан решил провести собственное расследование. Он хотел узнать, что случилось с детьми, чьи родители использовали рекламные объявления в этом журнале, чтобы попытаться помочь им сбежать.





Многие евреи воспользовались этой возможностью.



Эти полные отчаяния строки, читаются как крик настойчивых, конкурирующих голосов, все они умоляют: «Забери моего ребенка!» И люди забирали. Простые рекламные объявления, очень подробные, часто банальные, которые тогда заполняли первые страницы Guardian помогали спасать жизни.



В объявлениях проскальзывает вся боль родителей, готовых отказаться иногда от своего единственного ребёнка, лишь бы у него был шанс жить.





Еврейская семья.

Как всё началось

Аннексия Австрии нацистами произошла за пять месяцев до размещения объявления Боргера. В то же самое время были введены законы, которые лишали евреев основных прав. Группы нацистов, так называемых коричневых рубашек, имели полную свободу действий в Вене. Они избивали и всячески унижали евреев.



«Моего дедушку Лео, который владел магазином радиоприёмников и музыкальных инструментов, вызвали в штаб-квартиру гестапо для регистрации. Ему приказали, как и другим венским евреям, встать на четвереньки и вымыть тротуар перед издевательской толпой», - рассказывает Джулиан. «Когда его вызвали в следующий раз, то задержали на всю ночь. Потом его держали в заключении более длительное время после Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года. Тогда все еврейские предприятия были разграблены и большинство синагог Вены были разрушены. Многие, возможно, большинство венских евреев были доставлены в Дахау, лагерь в Баварии.

Семья Боргеров.

Спасительная реклама



К концу лета 1938 года многие венские евреи рекламировали себя в колонке Manchester Guardian в качестве дворецких, шоферов и горничных. В то время в Великобритании не хватало домашних работников, поскольку расширение процветающих пригородов открывало массу других возможностей для британцев и создавало вакансии для посторонних.



Тем временем паника набирала обороты. Еврейские семьи отчаянно пытались спастись. Не все успели. В Guardian помогали как могли. Они не только публиковали все эти объявления, они поддерживали беженцев и информационно, и финансово.





В Guardian гордятся тем, что они смогли помочь тогда многим людям.



«Конечно, то, как Manchester Guardian сообщало о нацистском антисемитизме и поддерживало въезд беженцев, а затем их защиту в Великобритании, в нацистскую эпоху, можно рассматривать как один из моментов, которыми гордится газета», - говорит нынешний главный редактор издания.





Спасённая семья.



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Источник : https://kulturologia.ru/blogs/080721/50343/





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