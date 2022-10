Интервью 1989 года так и не вышло в эфир. Какие тайны раскрыла дочь Брежнева про Раису Горбачёву

Выпуск программы «Взгляд» так и не вышел в эфир на телевидении, а всё из-за интервью дочери Брежнева. В том выпуске она рассказала на всю страну о некоторых фактах из жизни Раисы Горбачёвой.

"Взгляд"

Программа «Взгляд» или как её называли «Вечерняя информационная передача» имела очень хорошую популярность из-за своего содержания. Обсуждение социальных вопросов и проблем, мнение экспертов и точка зрения популярных на тот момент людей – всё это собирало миллионы людей у экрана телевизоров.

Открытую всей стране программу, в которой отсутствовала цензура обожали многие, но также были и ненавистники. В 1988 году программу убирают из эфира. Спустя время «Взгляд» возвращается, но из-за некоторых раскрытых моментов несколько передач убирают.

Очередную программу «Взгляда» убирают с экранов из-за интервью дочери Брежнева. Несколько источников говорят о том, что дочь Брежнева в момент интервью находилась в нетрезвом состоянии, но это до сих пор остаётся некой тайной.

Брежнева поделилась в своем интервью откровенными вещами, которые не понравились некоторому кругу лиц. Она рассказала о тайнах и фактах из жизни самой Раисы Горбачевой. Программа не вышла в прямой эфир из-за «эстетических соображений» - именно таков был официальный вердикт.

В некоторых источниках сказано, что Брежнева рассказала о «подкупе» своего отца со стороны Раисы Горбачёвой. «Когда Брежнев был у руля, то Раиса Горбачёва пыталась влиться и показать себя с хорошей стороны, а делала это при помощи дорогих подарков.

"Однажды она мне подарила дорогое ожерелье» – вспоминает Брежнева.

Несколько авторов известных книг пишут, что Галина Брежнева действительно любила алкоголь и позволила себе выйти в прямой эфир в нетрезвом виде.

В тот момент политика Горбачёва и его «ЗАПРЕТЫ» на алкоголь просто не могли допустить пьяного человека в прямом эфире. Эта версия действительно имеет место быть, но официально это не подтверждено.

Однако существует ещё одна версия этой истории. Додолев утверждает, что никакого интервью Брежнева вообще не давала. С ней пытались договориться, но ничего не получилось из-за личных обстоятельств.

Как бы то ни было, точного ответа сейчас никто не даст. Действительно ли состоялось то интервью и его запретили из-за личных тайн семьи Горбачёвых или же его и вовсе не было. Тайна, скорей всего, так и останется тайной.

