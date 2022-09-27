Шпицрутены –приговор для русского солдата

В России времен Петра I появилось множество полезных и нужных традиций и вещей. Так, мужчинам стали стричь бороды, что не только облагораживало внешний вид, но и уменьшало площадку для вшей, бывших бичом того времени. Изменился, став более удобным и простым, покрой платья. Деревянные дома постепенно стали уступать место каменным. Но все эти хорошие новшества затмевались одним плохим – введением в армии нового вида наказания. Отныне провинившегося в чем-либо солдата прогоняли через палочный строй. Шпицрутенами (длинные гибкие палки-прутья) наказывали так жестоко и сильно, что нередко человек навсегда оставался калекой. Поговорим об истории этого вида наказания подробнее.

Прогон через строй

В чем спина русского солдата провинилась перед Северным Львом

В первой четверти XVII века в Швеции правил достаточно умный, по мнению современников, а также крайне воинственный (один из лучших военачальников своего времени) король Густав II Адольф. Он вел многочисленные войны и потому был вынужден регулярно проводить в армии некоторые изменения. Одним из таких стал отказ от иностранных наемников. Они плохо воевали и были слишком уж требовательными в плане платы за свою жизнь. Но вместе с потерей иностранного контингента пришлось отказаться и от некоторых видов жестоких и опасных наказаний.

Своих королю было жаль, все же заменить их после ухода иностранцев было некому.

Так за пьянство, разврат, неподобающее солдату поведение, отныне не вешали или расстреливали, а прогоняли через палочный строй. Товарищи провинившегося выстраивались в две шеренги, брали в руки палки и колотили солдата, проходившего по центру.

Густав II Адольф

Наказание для шведских солдат было больше позорным, чем мучительным, поскольку предполагалось, что свои сильно лупить не будут. От них этого, впрочем, никто и не требовал. Главное – сам процесс и урок, который вынесет пострадавший.

Палочное наказание было выгодно со всех сторон. Во-первых, солдат оставался в строю, во-вторых моральная сила избиения его товарищами некоторое время довлела над ним, не позволяя совершать проступков, в-третьих, не нужно было заводить в войсках специальных палачей.

Тут надо отметить, что новшество шведского короля таковым не являлось. Практику избиения палками солдат и матросов уже ранее опробовали в английской армии, называлось наказание гантлет.

Что касается России, то шпицрутены там появились именно благодаря шведам.

Через строй

Как описал наказание шпицрутенами Лев Толстой

У Льва Толстого в рассказе «После бала» главному герою предстоит наблюдать за наказанием русского солдата шпицрутенами. Но, к сожалению, ни о каком товарищеском милосердии речь не идет.

В России, начиная с Петра I, прогон через палочный строй почти был равен смертной казни, настолько ужасным и жестоким было наказание.

Мальчишка из рассказа видит, как рубашка солдата постепенно окрашивается в красный цвет. К концу строя он получил не менее ста палок, а потому не мог стоять на ногах самостоятельно и был уже явно не в себе. А ведь наказание могло быть и еще суровее. Некоторые провинившиеся получали и по триста ударов. При этом товарищам их запрещалось проявлять милосердие. Кто был замечен в лени во время избиения, сам мог занять место провинившегося. Поэтому старались изо всех сил. В строй ставили самых сильных и жестоких. С этой стороны добра виновному ждать не приходилось.

Если казнить оступившегося по каким-то политическим или социальным причинам было невозможно, то казнь заменяли шпицрутенами. Пятьсот ударов и человек «отошел». А назначали для верности и несколько тысяч палок. Если человек падал, его приводили в сознание при помощи нашатырного спирта и наказание продолжалось. Совсем уж немощных проносили сквозь строй. Больше всего ударов получали беглые – до 6 тысяч, преступники – до 12 тысяч. Выжить после такого избиения шанса не было.

Наказание шпицрутенами

Когда общество стало гуманным

Избавились от шпицрутенов (не всюду) только после реформ 1860-х гг. До этого этот вид наказания практиковал и вполне себе гуманный Александр I, и его приемник Николай I, гуманностью не славящийся.

После восстания декабристов 1825 г. казнены были лишь отдельные зачинщики общим числом в пять человек. Но десятки и сотни солдат прошли сквозь палочный строй, выжили лишь не многие.

Возможно, несколько более легкой была судьба матросов. Их такому избиению не подвергали. В море всякое может случиться, особенно, если рядом находится обозленный товарищ.

Несмотря на отмену шпицрутенов в 1863 г. память о них еще долго была сильна в армии. И еще много лет отдельные командиры использовали палки для наказания провинившихся солдат. Окончательно практика изжила себя только в начале прошлого века, когда общество действительно стало если и не более гуманным, то более расчетливым, солдаты стоили дорого.

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А вы знали об этом?

Как не парадоксально, но Жорж Дантес, убийца Пушкина, не менее тридцати лет работал информатором русского посольства во Франции. Именно поэтому основной массив материалов о нём до сих пор скрыт под грифом «секретно» и можно понять, почему малоизвестный французский дворянин был принят и обласкан в России самим императором Николаем I, и почему после убийства Пушкина Дантеса спокойно выпустили из России без всякого наказания. Материал о Дантесе мог бы пролить свет на некоторые тайны внешней политики второй половины XIX столетия, так как барон долгое время входил в близкое окружение Луи Бонапарта, бывшего в 1852-1870 годах императором Франции под именем Наполеона III. Между Дантесом и русским царём сохранялись личные контакты. Иначе трудно объяснить, почему в 1852 году Николай I, находясь в это время с визитом в Берлине, принял Дантеса и имел с ним долгую беседу. Любопытно, что историк Евгений Тарле уверял, будто Николай I был благосклонен и ласков к Дантесу именно за убийство им Пушкина. Кредит же доверия Дантесу был потерян , когда он не предупредил Николая I о вступлении Франции в войну на стороне Турции весной 1854 года!

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