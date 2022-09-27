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Шпицрутены –приговор для русского солдата

В России времен Петра I появилось множество полезных и нужных традиций и вещей. Так, мужчинам стали стричь бороды, что не только облагораживало внешний вид, но и уменьшало площадку для вшей, бывших бичом того времени. Изменился, став более удобным и простым, покрой платья. Деревянные дома постепенно стали уступать место каменным. Но все эти хорошие новшества затмевались одним плохим – введением в армии нового вида наказания. Отныне провинившегося в чем-либо солдата прогоняли через палочный строй. Шпицрутенами (длинные гибкие палки-прутья) наказывали так жестоко и сильно, что нередко человек навсегда оставался калекой. Поговорим об истории этого вида наказания подробнее.

Прогон через стройПрогон через строй

В чем спина русского солдата провинилась перед Северным Львом

В первой четверти XVII века в Швеции правил достаточно умный, по мнению современников, а также крайне воинственный (один из лучших военачальников своего времени) король Густав II Адольф. Он вел многочисленные войны и потому был вынужден регулярно проводить в армии некоторые изменения. Одним из таких стал отказ от иностранных наемников. Они плохо воевали и были слишком уж требовательными в плане платы за свою жизнь. Но вместе с потерей иностранного контингента пришлось отказаться и от некоторых видов жестоких и опасных наказаний.

Своих королю было жаль, все же заменить их после ухода иностранцев было некому.

Так за пьянство, разврат, неподобающее солдату поведение, отныне не вешали или расстреливали, а прогоняли через палочный строй. Товарищи провинившегося выстраивались в две шеренги, брали в руки палки и колотили солдата, проходившего по центру.

Густав II АдольфГустав II Адольф

Наказание для шведских солдат было больше позорным, чем мучительным, поскольку предполагалось, что свои сильно лупить не будут. От них этого, впрочем, никто и не требовал. Главное – сам процесс и урок, который вынесет пострадавший.

Палочное наказание было выгодно со всех сторон. Во-первых, солдат оставался в строю, во-вторых моральная сила избиения его товарищами некоторое время довлела над ним, не позволяя совершать проступков, в-третьих, не нужно было заводить в войсках специальных палачей.

Тут надо отметить, что новшество шведского короля таковым не являлось. Практику избиения палками солдат и матросов уже ранее опробовали в английской армии, называлось наказание гантлет.

Что касается России, то шпицрутены там появились именно благодаря шведам.

Через стройЧерез строй

 

Как описал наказание шпицрутенами Лев Толстой

У Льва Толстого в рассказе «После бала» главному герою предстоит наблюдать за наказанием русского солдата шпицрутенами. Но, к сожалению, ни о каком товарищеском милосердии речь не идет.

В России, начиная с Петра I, прогон через палочный строй почти был равен смертной казни, настолько ужасным и жестоким было наказание.

Мальчишка из рассказа видит, как рубашка солдата постепенно окрашивается в красный цвет. К концу строя он получил не менее ста палок, а потому не мог стоять на ногах самостоятельно и был уже явно не в себе. А ведь наказание могло быть и еще суровее. Некоторые провинившиеся получали и по триста ударов. При этом товарищам их запрещалось проявлять милосердие. Кто был замечен в лени во время избиения, сам мог занять место провинившегося. Поэтому старались изо всех сил. В строй ставили самых сильных и жестоких. С этой стороны добра виновному ждать не приходилось.

Если казнить оступившегося по каким-то политическим или социальным причинам было невозможно, то казнь заменяли шпицрутенами. Пятьсот ударов и человек «отошел». А назначали для верности и несколько тысяч палок. Если человек падал, его приводили в сознание при помощи нашатырного спирта и наказание продолжалось. Совсем уж немощных проносили сквозь строй. Больше всего ударов получали беглые – до 6 тысяч, преступники – до 12 тысяч. Выжить после такого избиения шанса не было.

Наказание шпицрутенамиНаказание шпицрутенами

Когда общество стало гуманным

Избавились от шпицрутенов (не всюду) только после реформ 1860-х гг. До этого этот вид наказания практиковал и вполне себе гуманный Александр I, и его приемник Николай I, гуманностью не славящийся.

После восстания декабристов 1825 г. казнены были лишь отдельные зачинщики общим числом в пять человек. Но десятки и сотни солдат прошли сквозь палочный строй, выжили лишь не многие.

Возможно, несколько более легкой была судьба матросов. Их такому избиению не подвергали. В море всякое может случиться, особенно, если рядом находится обозленный товарищ.

Несмотря на отмену шпицрутенов в 1863 г. память о них еще долго была сильна в армии. И еще много лет отдельные командиры использовали палки для наказания провинившихся солдат. Окончательно практика изжила себя только в начале прошлого века, когда общество действительно стало если и не более гуманным, то более расчетливым, солдаты стоили дорого.

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А вы знали об  этом?

Как не парадоксально, но Жорж Дантес, убийца Пушкина, не менее тридцати лет работал информатором русского посольства во Франции. Именно поэтому основной массив материалов о нём до сих пор скрыт под грифом «секретно» и можно понять, почему малоизвестный французский дворянин был принят и обласкан в России самим императором Николаем I, и почему после убийства Пушкина Дантеса спокойно выпустили из России без всякого наказания. Материал о Дантесе мог бы пролить свет на некоторые тайны внешней политики второй половины XIX столетия, так как барон долгое время входил в близкое окружение Луи Бонапарта, бывшего в 1852-1870 годах императором Франции под именем Наполеона III. Между Дантесом и русским царём сохранялись личные контакты. Иначе трудно объяснить, почему в 1852 году Николай I, находясь в это время с визитом в Берлине, принял Дантеса и имел с ним долгую беседу. Любопытно, что историк Евгений Тарле уверял, будто Николай I был благосклонен и ласков к Дантесу именно за убийство им Пушкина. Кредит же доверия Дантесу был потерян , когда он не предупредил Николая  I о вступлении Франции в войну на стороне Турции весной 1854 года!

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