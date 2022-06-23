Изгнание бесов из человека и жилища

Бесы составляют неотъемлемую часть христианской культуры, олицетворяя собой духовную нечистоту и помыслы. Изгнание бесов из жилища и человека — это многовековая практика, которая берет начало со времен раннего христианства. Можно ли справиться с нечистыми духами самостоятельно?

Моя подруга научилась справляться с нечистью при помощи православных молитв. Говорит, что это помогает избавиться от напасти внутри себя и душевных терзаний. Как известно, бесы приносят именно душевные терзания, лишая покоя и радости жизни. В статье я вам расскажу, как можно изгнать беса из себя и своего жилища молитвами и заговорами.

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ ИЗ СЕБЯ

Как определить, что нечисть атакует тебя изнутри? Во-первых, человек теряет душевное равновесие и покой, его начинает тянуть «на подвиги», появляется агрессия или необоснованное чувство жгучей ненависти.

На заметку! Любые отклонения от нормы поведения, принятого в обществе, могут свидетельствовать об атаке нечистых духов. Также бесы насылают на человека различные видения и посылают шальные мысли.

Дьявол и его прислужники являются врагами человека, поэтому усердно стараются ему во всем навредить. Нечистая сила вездесуща, она может находиться даже в церкви или монастыре.

На заметку! От воздействия нечистой силы никто не застрахован.

Затворники Киево-Печерской Лавры часто испытывали на себе действие нечистой силы, которая может принимать вполне видимый и даже осязаемый образ. Некоторых затворников нечисть так вводила в наваждение, что они невольно отрекались от Христа.

Ни сан священника, ни монашеский постриг не являются гарантией защиты от влияния бесов. У них есть власть соблазнять человека, посылая ему греховные мысли. Но у человека всегда есть выбор отбросить эти мысли и выкинуть их из головы. Если христианин способен справиться с наплывом нечистых мыслей, значит, он победил схватку с бесами. Если же поддастся соблазну, то накажет сам себя.

Что делать, если вселился бес или пытается навредить человеку мыслями? Нужно прогнать его с помощью следующего заговора на стаю ворон:

Чтобы бесы не смели вредить мыслями и греховными желаниями, нужно каждый четверг читать на рассвете следующую молитву:



Однако просто читать молитвы и заговоры от нечисти не достаточно, нужно приложить усилия для противодействия проискам бесов. Если вас одолевают греховные мысли, нельзя поддаваться соблазну: это откроет канал бесам для дальнейшего вредительства.

Если одолевают мысли отомстить обидчику, нужно напрячь всю свою волю и сказать: я прощаю этому человеку ради Христа. Посмотрите, что потом с ним будет. Когда мы прощаем обидчикам и не вынашиваем план мести, за нас вступаются силы вселенной. Это уже проверено много раз, просто нужно уметь ждать. Если человек начинает мстить сам за себя, тем самым он не дает силам вселенной вступиться за него и наказать негодяя.

Что побуждает человека мстить обидчикам? Отцы церкви считают, что это не сам человек желает мести, а в него вселился дух (бес) мщения. Поэтому нужно срочно освобождаться от этой сущности и понимать, что мысли о мести приходят от нечистого. Чтобы помочь себе избавиться от духа мщения, можно применить способ написания письма обидчику. Просто изложите на листе бумаги все, что хотели бы ему сказать. После этого читайте заговор, чтобы избавиться от горя и тяжелых мыслей:

Листок с письмом нужно сжечь на пламени свечи, а пепел развеять по ветру. Представьте, что вы все это сказали своему врагу и он знает об этих словах. Теперь вам должно стать намного легче. Если внутренняя боль до конца не прошла, повторите обряд.

Избавиться от надоедливых мыслей можно и на перекрестке: там любят обитать бесы. Для этого нужно взять из солонки небольшую щепотку соли, дойти до перекрестка (лучше подальше от дома), кинуть соль через левое плечо и сказать про себя:

После этого следует идти домой и не оглядываться. Если вы обернетесь, то опять подцепите беса и приведете с собой домой. Желательно возвращаться домой другой дорогой, а еще лучше — приехать на маршрутке или автобусе. Если бес как-то прицепился после обряда на перекрестке, то его можно оставить в другом месте — в магазине, автобусе или кафе.

Помните, что подцепить беса очень легко: стоит лишь пойти на поводу у дурных мыслей. Но не всегда нечисть посылает греховные или противоправные мысли, часто бес может соблазнять унынием или печалью. Уныние в христианстве тоже считается грехом, но не все об этом знают. Предаваться грустным мыслям, унывать и печалиться — это недоверие Богу, неблагодарность за чудесный дар жизни. Если у человека что-то не получается, это еще не повод для печали. Просто подумайте об этом серьезно, чтобы не давать повода бесам для вселения.

ИЗГНАНИЕ БЕСОВ ИЗ ЖИЛИЩА

Так как нечистая сила является тонкоматериальным образованием, то на нее можно воздействовать и материальными методами, например, дымом от трав. Недаром в церкви на службе постоянно кадят ладаном: прогоняют нечисть, которая толпится возле прихожан. Однако на бесов не все травы одинаково действуют: есть особые — бесогонные.

Для обряда очищения жилища потребуется:

святая вода;

церковная свеча;

церковная икона;

пучок сухой полыни или ладан.

Икона должна быть куплена в церкви либо освящена в ней. Не покупайте иконы вне церковного двора, так как они все потребуют обряда освящения. Вместо полыни или другой бесогонной травы можно воспользоваться ладаном или монашенками (церковный фимиам).

Для очищения помещения нужно взять в руку икону и не отпускать ее во время окропления помещения святой водой. Но сначала нужно обойти всю квартиру по периметру с зажженной восковой свечой, читая молитвы (хотя бы просто Отче наш). Нужно громко читать молитву, держать икону и ходить с зажженной свечой. Углы и дверные косяки нужно крестить свечой, также и оконные проемы.

На заметку! Чтобы горячий воск не капал на кожу руки и не стекал на пол, свечу»одевают» в юбочку из бумаги. Просто вырежьте дырку в бумажном круге и вставьте в нее свечу.

После того как обойдете жилище со свечой, нужно будет окропить все помещение святой водой. Для удобства можно воспользоваться веточками петрушки или укропа: окунать их в воду и кропить помещение. Во время обряда изгнания нечисти нужно иметь на груди освященный в церкви крестик: без нательного крестика проводить обряд нельзя.

Во время освящения помещения свечой и святой водой должен дымить ладан или пучок полыни. Если квартира большая, то нужно предварительно продымить все комнаты ладаном или полынью, а потом идти со свечой и святой водой. Не забывайте почистить от бесов санузел и подсобные помещения. Если в доме есть чердак и подвал — непременно почистите и их.

На заметку! Для изгнания бесов из помещения нужно читать молитвы «Отче наш», «Да воскреснет Бог», ангелу-хранителю.

Для закрепления очищения жилища от бесов положите в прихожую свернутый трубочкой листок с защитной молитвой от нечисти. Этот листок можно положить в небольшую шкатулку или сшить для него ладанку из материи или кусочка кожи. Не помешает повесить в прихожей икону «Нерушимая стена» или «Семистрельная». Эти защитные иконы будут отпугивать бесов, которые проходят в дом с другими людьми.

Какие квартиры особенно нуждаются в очищении от нечисти:

где проживает алкоголик;

где произошло убийство/самоубийство;

где часто скандалят и ненавидят друг друга;

где проживает тяжелобольной человек.

Указанные помещения особенно любят нечистые духи. Они же и подстрекают на ссоры, пьянку и даже склоняют к самоубийству. Заведите за правило очищать помещение после каждого скандала, попойки или болезни. Обойти дом со свечой ничего не стоит, а польза от этого действия будет огромной.

Хорошо очищает пространство колокольный звон. Можно сделать запись колокольного звона и включать ее периодически, чтобы звуки делали свое дело. Также можно очищаться колокольным звоном в церкви — стойте рядом с колокольней, когда звонарь звонит в колокола и читайте Отче наш все время. Если вы будете постоянно очищаться звуками колокола, бесы оставят вас в покое.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2506772707625929540/

А вы знали об этом?

Православная знать Украины и Белоруссии, подвергаясь сильному польскому и католическому влиянию, осознавала, что опору против него может получить только в Москве, в русском православной царе и русской церкви. Москва воспринималась не как источник тиранства, а как единственное независимое православное русское царство. С конца XVI – начала XVII века начинают распространяться упования на помощь Москвы царя-заступника. Православные украинцы и белорусы, не перешедшие в «веру ляхов», осознают себя «роуським народом». В 1615 году в Киеве по образцу школы Львовского братства была создана Киево-Могилянская академия, сыгравшая впоследствии значительную роль в истории российской культуры, развивавшейся в конце XVII –XVIII веках уже как русско-украинская. В 1654 году левобережная Украина и город Киев вошли в состав России, а московский царь с тех пор стал именоваться царём всей Великой и Малой России.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43911910964/ )

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