Топ-10: Малоизвестные факты про Европу, которые должен знать каждый

На сегодняшний день Европа состоит порядка из 50 суверенных государств, покрывает территорию площадью около 10,2 млн кв. км, а европейское общество в значительной степени сформировало современный мир благодаря своему историческому влиянию на все другие регионы планеты в течение последних 500 лет или даже больше. Попросту говоря, европейцы на протяжении долгого времени успели приложить свою руку практически ко всему, что находится за пределами Европы.



И со всей этой историей происходило множество вещей, о которых большинство из нас до сегодняшнего дня даже не подозревало.



10. В Европе есть пингвин, посвящённый в рыцари

Когда-то давно рыцари сражались против других рыцарей с помощью мечей, щитов и прочей средневековой эстетики, про которую мы узнаём в основном из фильмов. Королева Англии и по сей день всё ещё может посвящать кого-то в рыцари, если этот человек проявил образцовый характер или продемонстрировал образцовую службу, хотя чаще всего это делается для церемониальных целей, и иногда она посвящает в рыцари таких людей, как актёры и певцы.

На самом деле правила для того, чтобы стать рыцарем, не такие уж строгие, поэтому любой король или королева, которые захотят это сделать, могут посвятить кого-нибудь в рыцари. В конце концов, кто может указывать монархам, правда? Возможно, именно поэтому в 2008 году Сэр Нильс Олав (Nils Olav) был посвящён в рыцари королём Норвегии Харальдом V.



Нильс Олав был солдатом норвежской гвардии. В 1982 году он получил звание капрала. В 1987 году получил звание сержанта, в 1993 году — полкового старшины, в 2001 году — почётного полкового старшины, в 2005 году — звание шефа полка, а в 2008 году его посвятили в рыцари. Это кажется довольно впечатляющим подъёмом по карьерной лестнице и ещё более впечатляющим, когда вы понимаете, что Сэр Нильс Олав — королевский пингвин, а не человек.

Сейчас Сэр Нильс Олав живёт в Эдинбургском зоопарке, и с 2016 года носит звание бригадного генерала. Так что на самом деле он превосходит рыцарское звание. Неплохо для пингвина.



Если вам интересно, как пингвину удаётся так долго жить, то стоит отметить, что нынешний Сэр Нильс Олав на самом деле является уже третьим животным с этим именем. Ранг, титулы и имя просто передаются от одного к другому.



9. Немцы съедают 800 миллионов карривурстов в год

Что о немцах ни говори, но эти люди знают, как есть нездоровую пищу. Два величайших немецких вклада в кулинарный мир — это пиво и сосиски. И это не просто вклад: немцы всё это сами очень любят. Например, говорят, что немцы каждый год съедают около 800 миллионов карривурстов (currywurst — жареная сосиска с соусом карри).

Только в Берлине съедают 70 миллионов свиных сосисок с соусом из кетчупа и карри в год. Имейте в виду, что население Германии составляет около 83 миллионов человек. Таким образом, каждый житель Германии съедает около 10 карривурстов в год.



Также не стоит забывать, что это лишь один из видов сосисок. В Германии можно найти порядка 1500 различных видов сосисок. Это популярная уличная еда, и вы можете попробовать её в почти в каждом ресторане. Существует ресторан под названием Bratwurstglocklein im Handwerkerhof, в котором жареные сосиски готовят с 1313 года. Возможно, сосиски уже в крови немцев. Возможно, даже в буквальном смысле.



8. Каждая третья европейская женщина имеет гены неандертальцев



Исследования, проведённые в 2020 году, показали, что каждая третья женщина в Европе имеет рецептор прогестерона, который является вариацией гена, связанного с повышенной фертильностью, меньшим кровотечением на ранних сроках беременности и меньшим количеством выкидышей. Это существенно, потому что этот конкретный ген произошёл не от человека. Этот ген происходит от неандертальцев, с которыми когда-то скрестились наши древние предки. 29% европейских женщин имеют одну копию этого неандертальского рецептора, а 3% — две.



Это не единственная вариация гена неандертальцев, носителей которого обнаружили среди современных людей, однако пропорция женщин, унаследовавших этот ген, в 10 раз больше, чем унаследовавших большинство других вариантов генов неандертальцев. Это привело исследователей к выводу, что это было для нас выгодно, и именно поэтому он продолжает передаваться из поколения в поколение, а не выводится с течением времени.



7. В Европе существует популяция бизонов







В XVI веке в Северной Америке обитало где-то около 30 миллионов бизонов (американских зубров). К концу 1800-х гг. их в дикой природе осталось менее сотни. Благодаря природоохранным усилиям сегодня по территории Северной Америки бродит порядка 31.000 диких бизонов. И большинство людей даже не знает, что всё это время в Европе тоже обитала популяция диких бизонов (европейских зубров).

Европейский зубр немного отличается от своего североамериканского кузена и больше похож на домашний скот. Исследование этого животного не так легко проводить, потому что к тому времени, как кто-то захотел это сделать, их в дикой природе осталось всего 50 особей. К XX веку выжили только две популяции европейских зубров: одна обитала в горах Северного Кавказа, а популяция бóльших размеров обитала в польской Беловежской пуще. Польские зубры охранялись в заповеднике. В XVI веке польский король объявил убийство зубров преступлением, караемым смертной казнью. К сожалению, дефицит генетического разнообразия обрекал эту популяцию на гибель, не говоря уже о том, что во время Первой мировой войны немцы оккупировали лес и убивали зубров ради пропитания. Популяция, состоявшая из 600 особей, к концу войны сократилась до 9.



К 1927 году кавказская популяция исчезла, и в мире осталось всего 12 европейских зубров. Сегодня, после интенсивного и хорошо контролируемого разведения, Беловежская пуща снова стала домом для популяции зубров, состоящей почти из 600 особей. На всём континенте обитает более чем 7500 зубров.



6. Богохульство является противозаконным в 13 европейских странах



Набожные люди чаще всего не хотят произносить имя Господа всуе, в какого бы Бога они ни верили. Любая форма богохульства вызывает неодобрение у большинства набожных людей, однако многие государства, как правило, оставляют это на усмотрение каждого отдельного человека. Свобода религии широко распространена во многих европейских странах, поэтому несколько удивительно узнать, что богохульство всё ещё является противозаконным в 13 европейских государствах.



В таких странах, как Шотландия и Северная Ирландия, действуют законы по борьбе с богохульством. К ним также можно отнести Польшу, Германию, Грецию, Швейцарию и Италию среди прочих. Это не значит, что эти законы часто применяются и что если вы ударитесь пальцем ноги и выкрикнете имя Иисуса, то вас тут же отвезут в тюрьму, но они всё же действуют.



В 2012 году греческого блогера приговорили к 10 месяцам тюремного заключения за богохульство. Польский скульптор получил полгода общественных работ за создание кощунственной скульптуры в 2002 году, а немецкого учителя физики оштрафовали на 500 евро в 2016 году за богохульское поведение, так что время от времени подобное всё же случается.



5. Женщины носили высокие каблуки, чтобы подражать европейским мужчинам



Если вы попросите людей составить список вещей, благодаря которым женщина, по их мнению, выглядит более сексуальной, то без всяких сомнений среди всего перечисленного будут туфли на высоком каблуке. Высокий каблук является синонимом элегантного, сексуального образа, и довольно иронично, что он восходит к европейской традиции, в которой женщины надевали каблуки для того, чтобы больше походить на мужчин. Вот тебе на!



Когда-то обувь на высоком каблуке была прерогативой исключительно городских модников. Её носили члены королевской семьи и представители высшего общества. Король Франции носил обувь на красных каблуках, и использовать этот цвет разрешалось только его придворным. В то время это было редкостью и свидетельствовало о могуществе. Каблуки также были полезны в солдатской обуви, поскольку они помогали лучше удерживать ноги в стременах, будучи верхом на лошади, благодаря чему было легче стоять и стрелять из лука.



В какой-то момент в 1600-х годах женщины начали перенимать то, что считалось мужской модой. Это было повальное увлечение модой, когда они носили эполеты на своих плечах, коротко стриглись и курили трубки. Среди других привычек, которые они переняли, было и ношение обуви на высоких каблуках.



Со временем высокие каблуки стали восприниматься больше как мода унисекс, нежели мужская, и в конечном счёте они стали считаться женской привилегией.



4. Когда-то европейцы считали вилки кощунством



На Западе попытка съесть кусок мяса без вилки сегодня вызывает в лучшем случае недоумение. Если на вашей тарелке сочный кусок стейка, то вам нужны нож и вилка, чтобы его съесть. Но, как и всё другое, вилку нужно было изобрести в какой-то момент, и использовать её в качестве обычного столового прибора некогда было непростым делом для некоторых людей. На самом деле когда-то вилка считалась оскорблением самого Бога. Или самой Богини. Каждый верит в то, во что хочет.



Ходят слухи, что в 1004 году Мария Аргиропулина, греческая племянница византийского императора Василия II, собралась выйти замуж в Венеции. Когда она приехала на мероприятие, которое, несомненно, должно было стать выдающимся императорским обедом, то привезла с собой коробку с золотыми вилками. Венецианцы никогда не видели ничего подобного раньше, и местное духовенство было далеко не в восторге от увиденного.



Она была осуждена за использование приборов на свадебном пиршестве со словами: "Бог в своей мудрости даровал человеку природные вилки — пальцы. Поэтому заменять их во время еды искусственными металлическими вилками значит оскорбить его". Правда, они ни слова не сказали про ложки.



3. Европа XVIII века страдала от грабителей могил



Нет сомнений в том, что каждая культура в каждом поколении страдает от собственного набора социальных проблем. Все мы сталкиваемся с проблемами. И в Европе в течение XVIII века одной из больших проблем было ограбление могил.



Существовало огромное количество людей, известных как "похитители трупов", которые отправлялись на кладбища и выкапывали свежие трупы, чтобы продать их больницам и врачам для медицинских исследований. Не забывайте, что это было время, когда анатомия была одним из самых неизвестных и интересных аспектов медицинской науки, и табу на изучение мёртвых людей, и в особенности любые манипуляции с человеческим телом, стёрлось настолько, что это стало приемлемым для медицинских специалистов. Изучайте человеческое тело, только совсем необязательно для этого воровать трупы с кладбищ.



В целях борьбы с этой волной воровства трупов появилась индустрия охраны кладбищ. Члены семей умерших стали устанавливать кладбищенское оружие, которое стреляло в любого, кто пытался выкопать тело и приближался достаточно близко для того, чтобы зацепиться за провода, приводившие это оружие в действие.



2. Танцевальная мания



В одном из эпизодов сериала "Баффи — истребительница вампиров" в Саннидейле появляется музыкально настроенный демон, и все герои вынуждены жить в мюзикле. Они поют и танцуют, а изощрённая метафора с демоном на самом деле использована для того, чтобы показать, как бы это работало в реальном мире. Большинство музыкантов считает само собой разумеющимся, что люди могут синхронно танцевать всё время. Это забавный поворот идеи, и он предлагает объяснение того, почему может происходить нечто подобное. Но если вы хотите ещё более странную историю, то можно вернуться в Германию 1374 года, когда там произошёл случай танцевальной мании, и люди просто начинали танцевать без какой-либо причины.



По свидетельствам очевидцев, эта эпидемия, известная как "пляска святого Иоанна", заставляла людей выходить из дома и веселиться друг с другом, держась за руки. Они танцевали и кружились в пляске на улицах буквально до изнеможения. А потом это начало распространяться дальше.



Вспышки Танцевальной мании происходили в течение последующих нескольких сотен лет и затронули тысячи людей по всей Европе. Не существует какого-либо сверхточного объяснения того, почему это произошло или почему это сошло на нет. Некоторые в последующие годы предположили, что это был симптом отравления спорыньей, вызванного плесенью в хлебе. Другие посчитали, что на самом деле это была вовсе не болезнь, а просто некий странный социальный выплеск стресса, который происходит спонтанно, и все поддаются ему, хотя и не знают зачем. Своего рода массовая истерия.



1. Европейцы ели мумии

История медицины — не самая приятная вещь, когда рассматриваешь её со всех сторон. Наука вообще никогда не рождается полностью сформированной: в ней бывает много попыток и неудач. Бывает также много ужасных, жутких ошибок и примеров умышленного невежества. В мире по-прежнему существуют люди, которые думают, что если отрезать рог у носорога и измельчить его, то это поможет им повысить их либидо. В этом же духе однажды в Европе были те, кто считал, что своё здоровье можно улучшить, если измельчить мумию и съесть этот порошок.



Считается, что в средние века египетские мумии изготовляли из битума, более широко известного как асфальт. Необъяснимым образом тогда считалось, что мумия может излечить любые болезни. Если у человека кожное заболевание, то нужно протереть лицо порошком мумии. Если у него проблемы с пищеварением, то нужно съесть порошок мумии. Возможно, мы так никогда и не узнаем точно, сколько всего мумий было измельчено в порошок и съедено европейцами, убеждёнными в их благотворном воздействии на здоровье, но факт того, что их было больше одной, должен сказать всё, что вы должны знать.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2343735682191591710/

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