Президент России Владимир Путин обратился к Западу, выступая на дискуссионном клубе "Валдай": "Хоть мозгами-то пошевелите!". Он обрушился на недоброжелателей, которые любую критику объясняют "происками Кремля".

Президент отметил, что любое критическое замечание на Западе объясняют "русской пропагандой" и "рукой Кремля", что уже не вызывает ничего, кроме смеха.

Вот чего из России ни исходит - это всё происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите! До чего докатились! Ну хоть мозгами-то пошевелите. Как-то поинтереснее что-нибудь изложите,

- заявил Путин.

Глава государства также подчеркнул, что Россия ничего не имеет против самого Запада, но с диктатом неоколониального Запада она мириться не станет. Путин напомнил, какую цену страна заплатила в 1990-х годах, чтобы ликвидировать гнездо терроризма на Северном Кавказе, которое поддерживалось и финансировалось со стороны западных стран. Президент подчеркнул, что Россия этого никогда не забудет.

Отметим, что примерно о том же ранее говорил американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что американская верхушка потеряла способность трезво воспринимать критику. Любого, кто говорит что-то, что не нравится Белому дому, моментально записывают в "пропагандисты Кремля".

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А вы знали об этом?

Когда в далеком 2002-м году российская красавица Оксана Фёдорова отказалась от контракта и поездок по миру в рамках титула «Мисс Вселенная», ее, разумеется, лишили короны. Лейтенант милиции и просто очаровательная девушка выбрала учебу: она вернулась на Родину, чтобы защищать диссертацию. Прелестная корона стоимостью 250 тысяч долларов более не принадлежала прекрасной россиянке. А ведь сам владелец международного конкурса красоты Дональд Трамп был неравнодушен к длинноногой Оксане. Кто знает, быть может, у нее был шанс стать супругой известного миллиардера, а в будущем, и первой леди США?Однако история не знает сослагательного наклонения, но все шансы покорить любвеобильного Дональда у Фёдоровой, разумеется, были. Более того, если бы девушка не расторгла контракт, не потеряла заветную корону и осталась в США, я думаю, она запросто бы заткнула за пояс не только Меланию, но и всех хорошеньких девиц, крутившихся вокруг рыжеволосого бизнесмена.

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