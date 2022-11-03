Иосиф Сталин приказал ему сменить фамилию. Это помогло генералу сделать блестящую карьеру - судьба Алексея Жадова 

Когда началась Великая Отечественная война, на фронт отправлялись все без исключения. На тот момент не разбирали людей по фамилиям и именам. Это касалось не только рядовых военнослужащих, но и главнокомандующих. В советской армии было много полковников и генералов с не самыми звучными фамилиями. До конца войны в составе советской армии служил даже герой-пулеметчик по фамилии Гитлер. Звали мужчину Семен Константинович. И ни разу Иосиф Сталин не просил пулеметчика сменить фамилию, хоть и видел документы этого человека.

Но одного советского генерала Иосиф Сталин попросил изменить фамилию в приказном порядке.

Этого человека звали Алексей. Он начал свою военную карьеру в 1919 году. До этого момента Алексей был вынужден работать пастухом, чтобы получать хоть какие-нибудь средства для поддержания существования себя и своей бедной семьи.

Генерал армии Алексей Семёнович Жадов

Как только представилась возможность начать военную службу, Алексей сразу же ею воспользовался. К моменту начала Великой Отечественной войны Алексей дослужился до звания генерал-майора и осуществлял командование 4-м десантным корпусом.

Вверенное Алексею подразделение воевало достойно, многие военнослужащие совершали подвиги, отважно вели себя в боях.

Грамотное командование Алексея сыграло важную и решающую роль в Сталинградской битве. Генерал был назначен вместо Маршала Родиона Малиновского, чьим руководством Иосиф Сталин был очень недоволен. В этой битве решалась судьба советского государства и народа, и коренной перелом был обеспечен за счет приложенных усилий Алексея.

Но когда подошло время сообщить о результатах боя командующему Донским фронтом Константину Рокоссовскому, он отреагировал очень странно. Рокоссовский сообщил Алексею Жидову (такой была фамилия генерала), что Иосиф Сталин очень доволен результатами его командования. Но фамилия вождю категорически не нравится, поэтому он настоятельно рекомендует незамедлительно ее сменить.

Алексей Жидов искренне не понимал, что происходит, но не подчиниться наставлению вождя не мог. Менять все документы в условиях войны тоже не представлялось возможным. По этой причине Алексей сменил фамилию Жидов на Жадов. Букву "и" легко удалось выправить на "а" во всех документах. На утро Алексей Семенович доложил, что пожелание вождя выполнено.

Причин такой просьбы было достаточно много. В первую очередь, фамилия Жидов ассоциировалась у многих людей с неприязненным отношением к евреям. Это могло спровоцировать нелепые и недопустимые шутки в адрес человека, которому военнослужащие должны были подчиняться. Иосиф Сталин это понимал, как и то, что генерал с такой фамилией не может являться заслуженным человеком и обладателем престижных военных наград. На самом деле это так и было. До смены фамилии Алексей Семенович не получил ни одного ордена, хоть и давно заслуживал признания своих военных заслуг.

Иосиф Сталин был очень доволен оперативным решением вопроса с фамилией. В дальнейшем Алексею Семеновичу Жадову новый инициал помог сделать достойную военную карьеру. Он стал обладателем двух престижных наград - Ордена Кутузова I степени и ордена Красного Знамени. Спустя некоторое время Алексей Жадов получил повышение по службе - ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. Войну Алексей Семенович закончил в звании генерал-полковника. Ему было присвоено почетное звание Героя Советского Союза и вручено еще 8 орденов. Армия Алексея Семеновича Жадова отличилась во многих важных сражениях и дошла до самого Берлина.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно,после смерти тирана Сталина в Израиле был объявлен десятидневный траур.К сожалению, многие евреи до сих пор не верят в то, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит!Следует также отметить, что антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!

Повзрослев, антисемитская ненависть Сталина к евреям еще больше обострилась!Например, брат первой жена изувера Сталина, видный большевик Александр Сванидзе, был женат на еврейке, принадлежавшей к богатой еврейской семье из Испании. Именно в первую очередь из-за этого они оба были осуждены в 1941 году и расстреляны по приказу Сталина ,а после смерти тирана посмертно реабилитированы из-за отсутствия преступления! Анна Аллилуева, сестра второй жены Сталина ,работала в 1920 году в Одесской ЧК и вышла замуж за видного чекиста — Станислава Роденса , ставшего таким образом еврейским свояком Сталина, однако это не спасло его от ареста и расстрела!В 1942 году у 16-летней дочери Сталина Светланы случился роман с известным режиссёром Алексеем Каплером. Сталин, узнав о романе своей дочери с евреем, впал в гнев и гневно сказал : «Уж не могла себе русского найти!».

Для Каплера же этот роман закончился сравнительно мягким для того времени наказанием: 5-летней ссылкой в Воркуту по ложному обвинению в незаконных связях с иностранцами. Однозначно от смерти Каплера тогда спасла лишь боязнь Сталина суицида дочери, которая очень любила своего жениха! Как не парадоксально, но первый муж Светланы также был евреем, но тогда Сталин , видимо, уже смирился с этим «бедствием» для него и с досадой заявил дочери:«Сионисты подбросили тебе твоего первого муженька»!Только тиран Средневековья мог держать в лагерях в качестве заложниц еврейских жен своих преданных соратников и только подлые и безнравственные люди и мерзавцы могли служить такому злодею!

Например, Полина Жемчужина – жена самого преданного сталинского холуя Молотова как заложница отбывала срок в лагерях, а в это время ее «заботливый» и «любящий» муж проявлял рабскую покорность своему хозяину. Я уже ничего не говорю о Екатерине Лорберг — жене Михаила Калинина,которого Сталин называл «всесоюзным козлом» и которая в тюрьме умудрилась написать донос на собственного брата, которого впоследствии расстреляли.Кстати, единственным соратником Сталина, который оказался настоящим мужчиной, а не подлым трусом и ничтожеством, был Ворошилов, который не позволил арестовать тирану его жену-еврейку!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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"Воззвание к неадекватным сталинистам" https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

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