5 вещей, на которые мужчина обращает внимание при знакомстве с женщиной

Понимая, как работают мужские инстинкты, вы сможете всегда производить положительное впечатление на представителей противоположного пола и влюблять в себя тех, кто вам небезразличен.

Несмотря на то, что на дворе XXI век и технологии поражают своими возможностями, люди по-прежнему продолжают знакомиться, опираясь на внутренние ощущения. Наши инстинкты — это то, что несет в себе генетическую память поколений. Это то, что веками помогало человечеству эволюционировать и передавать свой ген. По сути, это огромная база данных различного жизненного опыта, которая внутри нас работает как компьютер. За весь период существования человечества, данный механизм отлажен и доведен до абсолютного совершенства. Именно поэтому требуется всего лишь 30 секунд визуального восприятия для того, чтобы сложить свое мнение о человеке напротив. Таковы психологические особенности человеческого восприятия. И как сказала великая Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление».

Психолог Надежда Ефремова описывает, на что мужчины обращают внимание чаще всего при знакомстве с женщиной. И как успеть создать первое впечатление, используя инстинкты.

Первое на что мужчина обращает внимание — это глаза

Знаменитый российский писатель Лев Толстой сказал: «Глаза — зеркало души».

Второе — улыбка

И он явно знал, о чем говорил. Вопреки расхожему мнению, что мужчины не эмоциональны, на самом деле им неприятно получать отказ от понравившейся женщины, а взгляд, наполненный интересом, дает своеобразный сигнал о возможной симпатии и внутреннюю уверенность. Утверждение, что глаза — это то, на что мужчина обращает свое внимание в первую очередь, подтверждают и многочисленные опросы, где более 70% опрошенных респондентов-мужчин проголосовали за данный пункт.

Женщина, которая улыбается миру, всегда заряжает своей жизнерадостностью, а многие мужчины хотят видеть рядом с собой человека, который поможет проживать много радостных совместных минут. При этом мало тех, кто готов строить отношения с депрессивным человеком. Наше внутреннее состояние — это персональная ответственность каждого, и улыбка на этапе знакомства дает мужчине ощущение, что его мир может стать более радужным.

Третье — физическая привлекательность

В первую очередь, потому что это сигнализирует о хорошем здоровье. При этом, пока некоторые женщины переживают о своей «неидеальной» длине ног, широких/узких бедрах или маленькой/большой груди (нужное подчеркнуть), мужчина оценивает физическую привлекательность через общий образ гармоничности форм. И здесь нет чего-то конкретного, что для мужчины является приоритетным. Важно то, что он видит в целом: сияющий взгляд, красивая осанка, ухоженные руки, волосы и так далее. Но при этом физическая привлекательность — далеко не все, что интересует мужчину.

Четвертое — энергия

Мужчина также обращает внимание на то, в каком контакте женщина находится со своим телом и со своей природой. Это проявляется в манере двигаться, скорости речи, тембре голоса, мимике и прочих невербальных сигналах, которые считывает мужчина при знакомстве.

И последний, пятый пункт — это запах

Запах человека — это то, что определяет его генетический портрет. Люди, совсем как животные, могут идентифицировать «своих среди чужих» именно по этому параметру. Те, кто пахнут для нас приятно — это люди с «хорошими» для нас генами, которые дают высокую вероятность потенциально здорового потомства. Тот партнер, чей запах для нас неприятен, с очень большой долей вероятности считывается нами как несовместимый для будущего здорового поколения.

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А вы знали об этом?

Звучит нереально, но англичане на протяжении нескольких веков допускали продажу своих жён. К такому способу расторгнуть брак прибегали сотни англичан. Не случайно Томас Харди в 1886 году написал роман «Мэр Кэстербриджа», где события разворачиваются как раз на фоне такой истории. Герой книги, Майкл Хенчард, однажды сильно повздорил со своей женой Сьюзен. И наутро продал её вместе с дочерью за пять гиней. Потом Майкл сильно раскаялся в своем поступке, но было уже поздно.«Я плакал, когда работал над этим романом», - позже признавался Томас Харди. Критика того времени считала, что он излишне сгустил краски. Но столетие спустя книгу назвали шедевром, затрагивающим важную социальную тему.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43797634171)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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