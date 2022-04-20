Великая любовь Великой княгини: Ирина Романова и Феликс Юсупов

В июне 1895 года у Великого князя Александра Михайловича Романова, приходившегося Николаю I внуком, родилась дочь Ирина. Мать девочки, Ксения Александровна, была и вовсе царственной особой – дочерью Александра Третьего и Марии Федоровны и, соответственно, родной сестрой сидевшего на троне Николая II. Видимо, Ирина была поцелована судьбою при рождении: она не только не сгинула в революцию, но прожила долгую, очень счастливую жизнь.

Ирина Романова и Феликс Юсупов

Детство Ирины Романовой

Ирину и шестерых ее братьев воспитывала бабушка – императрица Мария Федоровна. Родители девочки не отличались благонравием. Александр Михайлович Романов, по-семейному Сандро, продолжал вести разгульный образ жизни даже после свадьбы, более того, таскал по злачным местам молодую жену. Дошло до абсурда: в 1906 году в их доме поселились любовница Сандро и любовник Ксении. Высшее общество пребывало в шоке от выходок великокняжеской семейки, ведь у Романовых к тому времени было уже семеро детей.

Ирина Романова не знала нужды ни в чем, кроме материнской ласки. Девочка очень стыдилась поведения своих легкомысленных родителей, поэтому росла чрезмерно застенчивой и робкой. По иронии судьбы Ирина, повзрослев, выбрала себе в мужья человека, чьи поступки также не отличались серьезностью.

Но ее любовь и преданность сотворили чудо.

Ирина Романова

Страшное проклятие рода Юсуповых

Графу Феликсу Сумарокову-Эльстону очень повезло: он взял в жены княжну Зинаиду Николаевну Юсупову, которая единолично унаследовала все несметные богатства своих родителей. Аристократы Юсуповы вполне могли соперничать с представителями царской фамилии – настолько они были знатны и богаты. Когда отец Зинаиды Николаевны умер, император издал специальный указ, согласно которому титул князя Юсупова был передан ее супругу, Феликсу Сумарокову-Эльстону.

Жизнь супругов омрачало лишь страшное проклятие, наложенное на княжеский род еще во времена царствования Алексея Михайловича. Первый из князей Юсуповых отрекся от мусульманства и принял православие, за что и был проклят. С тех пор в каждом следующем поколении выживал лишь один мальчик, а другие погибали, не дотянув до двадцатишестилетнего возраста. Вот и в семье Зинаиды и Феликса из трех сыновей в живых остался только один – Феликс Феликсович Юсупов, покоривший сердце Ирины Романовой.

Феликс Юсупов

Зинаида Николаевна сдувала с единственного наследника пылинки, поэтому упустила многое в его воспитании. Невероятный красавец и щеголь, Феликс отличался некоторыми странностями поведения. Например, обожал рядиться в женскую одежду и эпатировать этим публику. Отец сомнительных увлечений Феликса не одобрял, поэтому отправил его в Оксфорд получать серьезное образование. Однако наклонности наследника в «туманном Альбионе» лишь развились: переодевшись женщиной, молодой красавец путешествовал по злачным местам Европы.

По возвращении в Россию Феликсу пришла в голову сомнительная идея выступать на сцене в образе певицы-кабаре. Но первый же «выход» спровоцировал грандиозный скандал: Юсупова-младшего опознали по эксклюзивным фамильным драгоценностям. Дабы замять позор, отец на несколько лет отправил «шалуна» за границу.

Когда Феликс вернулся в Петербург, родители выдохнули: казалось, былые увлечения остались в прошлом. А главное, сынок закрутил роман с Великой княжной Ириной Александровной – лучшей партии для него нельзя было и желать. Родители Ирины ничего против не имели. Александр Михайлович и Ксения Александровна, как известно, «излишней» порядочностью не отличались, поэтому к подорванной репутации будущего зятя относились спокойно. Даже слухи о нетрадиционной ориентации Феликса их ничуть не смущали.

Ирина Романова и Феликс Юсупов

Убийца Распутина

Всерьез ополчился против этого брака лишь один человек – Григорий Распутин. Императрица Александра Федоровна, полностью попавшая под влияние старца, пыталась воспрепятствовать помолвке, но тщетно.

После венчания, состоявшегося в феврале 1914-го, молодые поселились в роскошнейшем Юсуповском дворце. Кто же мог предположить, что это свадебное торжество станет последним в царственной семье…

Девятнадцатилетняя Ирина Романова сияла от счастья, ведь она по-настоящему любила своего молодого мужа. Да и Феликс, которому уже исполнилось двадцать шесть, смотрел на супругу глазами, полными восхищения. И, конечно же, они были невероятно богаты, поэтому могли наслаждаться жизнью на полную катушку. Юсуповы производили впечатление очень дружной и действительно счастливой пары, поэтому позорные слухи, связанные с былыми увлечениями Феликса, со временем стихли. Весной 1915 года в молодой семье появилась наследница, названная именем матери.

Ирина Романова и Феликс Юсупов

В России наступили тяжелые времена: страна была ввергнута в пучину Первой мировой войны. Юсуповы содержали на свои средства два военных госпиталя и санаторий в Крыму. Феликс офицерского чина не имел и в боевых действиях не участвовал, зато в его голове созрела «гениальная» идея спасения России. Юсупов решил убить ненавистного старца – Григория Распутина, оказывавшего огромное влияние на императорскую чету, а следовательно, на государственные дела. Многие представители высших кругов обвиняли именно Распутина в том, что Россия терпела неудачи на полях сражений. Избавиться от Григория мирным способом было невозможно – оставалось только убить его. Существовала и еще одна версия, согласно которой Юсупов возненавидел старца потому, что тот неровно дышал к его супруге. Так или иначе, но в середине декабря 1916 года Феликсу и нескольким его сообщникам удалось осуществить задуманное: Распутин был застрелен, а труп утоплен в Неве.

Юсупов и остальные заговорщики мгновенно стали героями Петрограда. Общественность всерьез провозгласила их спасителями российского народа. Конечно, в подобных условиях полиция без труда вышла на след виновных. Николай Второй и Александра Федоровна были в шоке, ведь в своем завещании Распутин предупредил, что, если его убьет кто-нибудь из представителей царской фамилии, династия неминуемо погибнет. Императрица требовала для убийц старца высшей меры наказания, однако Юсупова всего лишь выслали в Курскую губернию, где у него, кстати, имелось родовое поместье. Никого из злоумышленников не осудили: общественное мнение было целиком на их стороне. Правда, Ирина Романова очень страдала, ведь сама мысль, что ее муж стал убийцей, казалась ей чудовищной. Кстати, все написанное в завещании Распутина очень скоро исполнилось…

Ирина Романова и Феликс Юсупов

В эмиграции

После отречения Николая от престола Юсуповы вернулись в Петроград, но незадолго до Октябрьского переворота вынуждены были переехать в Крым. За царскими родственниками неустанно следили, и удивительно, как им удалось избежать печальной участи других Романовых.

В марте 1919-го Ирине и Феликсу несказанно повезло: они бежали на Мальту, где, продав драгоценности, сделали себе документы и визы. Далее путь Юсуповых лежал во Францию, а затем в Англию. В Лондоне их принял король Георг Пятый, который приходился императрице Марии Федоровне племянником. Через некоторое время Феликс с Ириной вернулись в Париж. Русские эмигранты вывезли в Европу неимоверное количество драгоценностей, поэтому цена на золото значительно упала. Даже эксклюзивные ювелирные украшения можно продавались за смешные деньги. Но Феликс Юсупов сумел привезти с собой два полотна Рембрандта. Продав их, супруги купили себе дом в западной части Парижа. Юсуповым-старшим также удалось бежать из большевистской России, и они поселились в Париже вместе с детьми.

Феликс и Ирина старались оказать помощь русским беженцам, многие из которых потеряли все. Юсуповы открыли школу прикладных искусств, где желающие могли обучиться новым профессиям. Чуть позднее супруги основали собственный бизнес – Модный дом, получивший оригинальное название «Ирфе» (Ирина + Феликс). Благодаря художественному таланту Феликса, а также тонкому вкусу и богатой фантазии Ирины «Ирфе» быстро обрел популярность не только во Франции, но и во всей Европе. Привлекало клиентов и само имя Феликса Юсупова – убийцы Григория Распутина! Наряды, созданные Юсуповыми, носили даже члены английской королевской семьи.

Ирина Романова

Со временем, однако, слава Модного дома пошла на убыль, и Феликс решил заняться выпуском духов. Было создано три варианта изысканного аромата «Ирфе»: для блондинок, шатенок и рыжеволосых. Новинка буквально взорвала Париж. Но в начале тридцатых грянула Великая депрессия, и бизнес пришлось закрыть.

Юсуповы не отчаивались. Феликс написал и издал мемуары, акцентируя внимание на модной теме – убийстве Распутина. Гонорар, полученный за книгу, позволил семье удержаться на плаву в самые трудные времена. Правда, им пришлось побороться с дочерью Распутина Матреной (Марией), также эмигрировавшей во Францию. Матрена требовала от Юсупова компенсацию за потерю родителя, но суд отклонил ее претензии.

Заключение

Остаток жизни Юсуповы посвятили художественному творчеству и коллекционированию предметов искусства. Они были достаточно богатыми и уважаемыми людьми и могли позволить себе заниматься тем, что приносило удовольствие. Во время Второй мировой Феликс и Ирина перебрались в США, но потом вернулись в Париж, без которого не мыслили своей жизни. Любовь и уважение друг к другу эта красивая пара сохранила до самой смерти. Феликс Феликсович умер в возрасте восьмидесяти лет. Спустя три года, в 1970-м, не стало и Ирины Александровны: она просто не смогла существовать без любимого. Их дочь Ирина была последней представительницей рода Юсуповых.

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