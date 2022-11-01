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Спецназ Кадырова готовится к встрече с американскими «Кричащими орлами»

Спецназ Кадырова готовится к встрече с американскими «Кричащими орлами»

Вчера прошло совещание Генерального штаба СВО с участием командиров батальонов чеченских подразделений. В присущей манере координирующий действия чеченского спецназа депутат Госдумы от Чеченской Республики Адам Делимханов обратился к представителям так называемых ичкерийских батальонов по ту сторону фронта, призвав их проявить смелость не на словах, а в бою.
Внимание на совещании было уделено и переброске американской группы спецназа «Кричащие орлы» на территорию Румынии. Чеченские комбаты заявили, что были бы рады встретиться с заокеанским спецназом и получить новые трофеи современного оружия.

Воины заявили, что не против появления в их зоне какой-то американской десантной дивизии, о которой в Интернете идут нешуточные дебаты. Бойцы заинтригованы и не откажутся от дополнительного натовского оружия и техники. В ближайшие дни нас ждет славная охота. Победа будет за нами

– пишет Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале.

Численность чеченских подразделений в зоне СВО составляет около 10 тысяч человек, они выполняют операции на наиболее сложных участках фронта. По заявлению главы республики, только в рамках операции «Возмездие» с 25 по 27 октября спецназ из Чечни уничтожил 657 украинских солдат и 40 единиц боевой техники на Николаево-Криворожском направлении.

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