Спецназ Кадырова готовится к встрече с американскими «Кричащими орлами»

Источник

А вы знали об этом?

В Великобритании компания Crown Jewels Condoms of Distinction выпустила серию сувенирных презервативов, посвященных предстоящему бракосочетанию принца Уильяма и его подруги Кэтрин Миддлтон, сообщает AFP. Производители призывают потребителей "расслабиться и думать об Англии" ("lie back and think of England" - английская пословица). На упаковке с контрацептивами красуется фраза: "Общение с любимым человеком такое же незабываемое событие, как и Королевская свадьба". Презервативы стали частью большого числа неофициальной сувенирной продукции в честь предстоящего события. Покупателям предлагают тарелки, салфетки, открытки, кружки и прочие предметы с изображением пары.

Рекомендую также прочесть:

"Воззвание украинскому народу"https://otari.mirtesen.ru/blog/43662370350/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!