8 душещипательных историй о криогенно законсервированных людях

Криогенная консервация, по сути, является попыткой сохранить головной мозг и тело человека после его смерти. Эта процедура производится таким образом, чтобы минимизировать структурные повреждения тканей, сохранив всю важную информацию. Криогеника – наука, возлагающая большие надежды на будущее. Согласитесь, сегодня мы можем делать вещи, которые казались невозможными каких-то 50 лет назад. Не приходится сомневаться, что ещё через 50 лет разница будет ещё больше. Люди научатся лечить многие болезни, считающиеся неизлечимыми сегодня, а может, смогут даже останавливать или обращать вспять сам процесс старения. И, возможно, вернут к жизни следующих людей.

Двухлетняя тайская девочка – самый молодой в истории человек, подвергнутый криоконсервации

Материн Наоваратпонг — самый молодой человек, тело которого было заморожено в криогенной капсуле

В 2015 году двухлетняя тайская девочка, скончавшаяся от опухоли головного мозга, была заморожена специалистами. Медики надеются, что в обозримом будущем достижения науки помогут вернуть малышку к жизни. Её имя – Материн Наоваратпонг. На данный момент именно Материн является самым молодым человеком, тело которого было сохранено с помощью процедуры криогенной заморозки.

В возрасте 1 года и 7 месяцев врачи обнаружили у девочки одну из самых агрессивных форм рака. У Материн была диагностирована эпендимобластома. От этой формы рака головного мозга в большинстве случаев страдают дети. Врачи приложили все усилия для её спасения, но они оказались тщетными. После шести месяцев интенсивного лечения, включившего в себя 12 операций, целых 20 курсов химиотерапии и столько же сеансов лучевой терапии, медики развели руками и признали, что больше ничего не могут сделать.

Материн Наоваратпонг умерла 8 января 2015 года. В этот день родители дали согласие на отключение аппарата жизнеобеспечения. К моменту физической смерти Материн лишилась 83% левого полушария мозга. По этой причине она была полностью парализована на правую половину тела.

Но родители малышки верят, что смогут побороть даже смерть. Они решили заморозить тело любимой дочери, обратившись за помощью к крупнейшей компании на планете, занимающейся подобной деятельностью.

Тело двухлетней девочки в настоящее время находится в штате Аризона, в клинике криогеники «Алькор». Температура среды, в которой хранятся её мозг и тело (отдельно друг от друга), составляет -196°С.

Семья Материн Наоваратпонг возлагает надежду на то, что когда-нибудь наука продвинется настолько далеко, что сможет оживить девочку. Помимо этого, родители Наоваратпонг хотят, чтобы отдельные клетки её мозга и прочих частей тела были исследованы врачами. Они стремятся помочь учёным как можно быстрее найти способы борьбы с болезнью, погубившей Материн.

Это интересно: Для полноты информации приведём и расценки на подобные процедуры в клинике «Алькор». Операция «нейро» (консервация мозга) стоила 80 тысяч долларов. Заморозка всего тела Материн обошлась её родителям в 200 тысяч долларов. Ещё 770 долларов им придётся выплачивать клинике за каждый год её нахождения в криокапсуле.

Мошенник обманул инвесторов, воспользовавшись их средствами для заморозки своей супруги

Мошенник потратил 5 миллионов долларов инвесторов на личные нужды и заморозку тела супруги

Рядовой финансовый махинатор из Соединённых Штатов 6 лет назад обманул инвесторов и использовал их средства для собственных целей. Казалось бы, в этом случае нет ничего необычного. Но если узнать о том, что мошенник оплатил криогенную консервацию своей умершей супруги, мнение коренным образом меняется.

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Вилеон Чей убеждал инвесторов, что вкладывает предоставленные ими деньги в предметы потребления, прибыльные валютные фонды, нефть и драгоценные металлы. Но на самом деле он использовал более 150 тысяч долларов на криогенную заморозку своей жены, скончавшейся в 2009 году. Пока махинации Чея ещё не были раскрыты, 38-летний мошенник успел сбежать из Нью-Йорка и скрыться Перу. Следствие длилось до 2011 года, за это время определить местонахождение Вилеона так и не удалось. Ни его адвокат, ни, естественно, он сам, не ответили на предъявленный гражданский иск, поданный Федеральной Комиссией по торговле товарными фьючерсами в 2014 году.

Это интересно: В общей сложности Вилеон Чей собрал свыше 5 миллионов долларов, обманув десятки инвесторов. Он обещал им 24% годовой прибыли и уверял, что в этом случае «нет никаких рисков». В действительности же все деньги он потратил на личные цели (один из горе-инвесторов позже рассказал, что на каждой встрече у Вилеона было новое роскошное авто) и заморозку тела супруги.

Следователи выяснили, что Чей подошёл к разработке своей мошеннической схемы очень основально. Он регулярно рассылал всем замешанным в ней людям поддельные выписки, а также использовал средства новых вкладчиков для выплат фиктивной прибыли предыдущим инвесторам.

Неизлечимо больная студентка с помощью соцсетей собрала необходимую сумму для своей заморозки

23-летняя студентка, узнав о неизлечимой болезни, начала собирать деньги на заморозку своего тела с помощью соцсетей

Всё большее количество людей, узнавших о криотехнологиях из популярных телевизионных передач или научно-фантастических фильмов, желают воспользоваться криогенной заморозкой для сохранения собственного тела после смерти. Но далеко не все желающие могут себе позволить подобное «удовольствие». Всё же стоимость процедуры очень высока.

23-летняя Ким Суози, студентка факультета нейробиологии, однажды узнала страшную новость. Медики диагностировали у неё неизлечимую форму рака головного мозга – рецидивирующую глиобластому. Выяснилось, что жить ей остаётся не больше 3–4 месяцев. Девушка в отчаянии обратилась к подписчикам своей страницы в социальной сети, задав им вопрос, чем ей лучше заниматься в оставшееся до конца жизни время.

Некоторые люди предложили ей воспользоваться криогенной консервацией – заморозить своё тело после смерти до того времени, когда медицина найдёт способ вылечить её болезнь. После этого Ким обновила пост и попросила подписчиков о помощи.

Добрые люди обратились в благотворительный фонд, чтобы помочь собрать громадную сумму денег на оплату процедуры криоконсервации. Кстати, активисты этой группы не впервые слышали подобную просьбу. За последние 2 года они уже смогли собрать средства для криогенной заморозки двух людей, а сейчас, кстати, занимаются ещё одним аналогичным случаем.

Усилия благотворителей увенчались успехом, и необходимая сумма была собрана. 17 января 2013 года Ким Суози умерла, но её тело было заморожено и в настоящее время хранится в криокапсуле. Возможно, в будущем её смогут воскресить.

Вдова желает заморозить себя после смерти, чтобы в будущем воссоединиться с замороженным супругом

Сара Сандберг хочет, чтобы её заморозили после смерти, надеясь воссоединиться с супругом в будущем

Супруги из Бриджтауна (столица Барбадоса), Сара и Хельмер Сандберг, любили друг друга и наслаждались совместной жизнью на протяжении более чем 20 лет.

Однажды Хельмеру был поставлен страшный диагноз – опухоль головного мозга на последней стадии. Когда стало ясно, что выжить не удастся, Сандберг сказал, что не хочет быть кремированным. Желание мужчины было диаметрально противоположным.

Примерно за 200 тысяч американских долларов тело бывшего морского пехотинца криогенно заморозили. Сейчас оно хранится в институте крионики города Детройта. Миссис Сандберг не сомневается, что настанет момент, когда наука научится воскрешать людей.

Через несколько лет скорбящая по усопшему супругу вдова заявила, что приняла решение последовать примеру любимого мужа после смерти. «Я безумно скучаю по Хельмеру, – говорит она. – И до сих пор люблю его. Мы жили вместе больше двадцати лет, и все эти годы были счастливы».

Это интересно: Сара Сандберг рассчитывает, что её вместе с супругом вернут к жизни одновременно, но в контракте это условие не оговаривается.

Трое учёных заплатили за свою криогенную консервацию

Британские учёные платят 45 фунтов каждый месяц, чтобы после смерти их головы законсервировали в криогенной капсуле

Трое британских учёных намерены попытаться опровергнуть убеждение, гласящее, что единственное, в чём могут быть уверены живые люди – это смерть. Они решили заплатить за погружение в так называемый криогенный сон, надеясь на возрождение в будущем.

Профессор философии Ник Бостром вместе со своим коллегой Андерсом Сандбергом согласились заплатить одной американской клинике за то, чтобы специалисты отделили после их смерти головы от тел и законсервировали их в криогенных капсулах. Ещё один их коллега, Стюарт Армстронг, тоже желает прибегнуть к крионике, но он стремится сохранить всё тело.

Ник, Андерс и Стюарт – ведущие эксперты в Институте будущего человечества, расположенном в Оксфорде. Они занимаются исследованием таких глобальных проблем, как, к примеру, изменение климата на Земле. К сожалению, изучение метода криогенной консервации в этом институте не проводится.

Учёные приобрели страховые полисы и ежемесячно вносят взнос в размере 45 фунтов стерлингов. Взамен представители клиники пообещали обеспечить их криогенную заморозку после смерти.

Если у кого-то из них будет диагностировано неизлечимое заболевание, специалисты по криогенной консервации будут постоянно поддерживать связь с лечащим врачом, чтобы оказаться в нужном месте в момент смерти. Они воспользуются специальным аппаратом, откачивающим кровь и охлаждающим тело. В кровеносные сосуды будут введены антифриз и консерванты, которые защитят ткани от разложения. Затем тело будет помещено в бак с жидким азотом.

Если же потребуется заморозить только голову, то до охлаждения её нужно будет отсоединить от тела. Потом её температура будет с помощью жидкого азота понижена до -196­°С. Наконец, голову поместят в специальную капсулу для дальнейшего хранения.

Легендарного бейсболиста заморозили после суда

Родные Теда Уильямса добились права криогенно законсервировать его тело через суд

После смерти 83-летнего экс-бейсболиста Теда Уильямса, тело легенды «Бостон Ред Сокс» было доставлено из его дома в городе Инвернесс (штат Флорида) в центр криогеники «Алькор» (штат Аризона). Там оно было подвергнуто процедуре криогенной заморозке. Родные Уильямса надеются, что когда-нибудь врачи смогут вернуть к жизни знаменитого спортсмена.

Но решение о его криогенной консервации было принято далеко не единогласно. Дело в том, что сам Тед завещал, чтобы его после смерти кремировали, а прах рассеяли над архипелагом Флорида-Кис. Но сын Уильямса и его младшая дочь Клаудия захотели сохранить тело отца для будущих поколений.

Их идея не понравилась старшей дочери Теда Уильямса, Бобби-Джо Фэррелл, пребывавшей с ним в последнее время не в самых лучших отношениях. Женщина даже подала иск в суд, чтобы добиться исполнения последней воли отца. На судебном заседании адвокат предъявил присутствующим неофициальный семейный договор, подписанный Тедом, его сыном Джоном-Генри и дочерью Клаудией. В нём шла речь о том, что все их тела должны быть подвергнуты криогенной заморозке после смерти. В таком случае, у членов семьи появлялся шанс когда-нибудь вместе вернуться к жизни.

Поверенный старшей сестры, Спайк Фитцпатрик, утверждал, что этот семейный договор, набросанный от руки на запачканной чернилами салфетке, является подделкой. Но после проведения экспертизы подлинность подписи Теда Уильямса была доказана.

Конечное решение суда обрадовало сына и младшую дочь знаменитого спортсмена: кремировать тело Теда Уильямса запретили. Комментируя эту ситуацию журналистам, Джон-Генри заявил, что его отец всегда интересовался наукой и разрешал криогенно заморозить своё тело. Он не желал отказываться от пускай даже малейшей надежды на то, что это поможет его семье снова воссоединиться в будущем.

В марте 2004 года из-за лейкемии ушёл из жизни Джон-Генри. Он также сдержал свою часть подписанного на салфетке договора и после смерти «присоединился» к отцу в центре криогеники «Алькор».

Первый в истории человек, который был подвергнут криогенной заморозке

Джеймс Бедфорд — первый в истории человек, подвергнутый криогенной консервации

Первым человеком, тело которого было подвергнуто криогенной консервации для оживления в будущем, официально признан профессор психологических наук Джеймс Бедфорд, умерший в возрасте 73 лет. Он был заморожен далеко не в идеальных условиях Обществом крионики Калифорнии. Произошло это 12 января 1967 года.

С тех пор в крионик-сообществе регулярно отмечаются годовщины первой криогенной консервации. 12 января даже называют «Бедфордским днём». Чуть более, чем через год, специалисты отметят эту знаменательную дату в юбилейный, 50-й раз.

В 1967 году история о консервации тела Джеймса Бедфорда должна была быть опубликована в журнале Life, но в последний момент этот материал был заменён сообщением о трагической гибели трёх астронавтов, находившихся на борту космического корабля «Аполлон-1».

Тело Бедфорда хранилось членами его семьи (жившими в Калифорнии) в капсуле с жидким азотом до 1982 года. Затем его перевезли в клинику «Алькор», где оно находится по сей день.

Это интересно: Многие люди утверждают, что криогенная консервация попросту бессмысленна. По их мнению, заморозить тело можно без особых проблем, но вот после размораживания врачи будущего, какими бы технологиями они не обладали, не сумеют оживить мёртвый организм. Скептики уверяют, что клиники, предлагающие услуги криогенной консервации, просто зарабатывают деньги, играя на желании людей обрести вечную жизнь.

Разработчик «Биткойн» был заморожен после смерти

После поражения в борьбе с боковым амиотрофическим склерозом тело разработчика системы «Биткойн» было криогенно заморожено

Тело одного из разработчиков пиринговой платёжной системы «Биткойн» было криогенно заморожено после того, как он скончался от бокового амиотрофического склероза.

Это интересно: Хэл Финни совместно с Сатоши Накамото в 2009 году разработал самую ценную криптовалюту в мире. Вскоре после успешного запуска системы «Биткойн» Финни стал первым в истории получателем криптовалюты. Сатоши Накамото после тестовой сделки отправил ему 10 тысяч биткойнов.

Казалось, Хэлу остаётся до конца жизни лишь пожинать плоды своего труда. Но, к сожалению, этот конец был очень близким. В конце 2009 года Финни услышал от врачей страшный диагноз: боковой амиотрофический склероз. Это редкое заболевание по статистике встречается у одного из 25 тысяч людей. К сожалению, оно неизлечимо.

На протяжении 5 лет врачи прилагали все усилия, чтобы продлить жизнь Хэла. Но болезнь всё-таки взяла своё. В 2014 году мир всколыхнула весть о смерти пионера системы «Биткойн». Финни скончался в возрасте 58 лет.

Незадолго до смерти он попросил родных о том, чтобы его тело было заморожено и сохранено в «Алькоре». Его пожелание было выполнено. Из тела Хэла были удалены кровь и прочие жидкости, после чего оно было помещено в большой бак, заполненный 450 литрами жидкого азота.

Важно понимать, что криогеника тесно переплетается с современными медицинскими дисциплинами. Например, процедуры, выполняемые при криогенной консервации тел, аналогичны действиям, предпринимаемым специалистами для сохранения донорских органов. Существует немало косвенных доказательств того, что криозаморозка действительно эффективна. С помощью электронных микроскопов учёные выяснили, что после неё миллиарды нейронных связей внутри головного мозга остаются целостными. По сути, это означает, что если человека удастся вернуть к жизни, его разум останется прежним.

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