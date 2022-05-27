Молитвы успокаивающие, исцеляющие и силу дающие

В наш неспокойный век, когда стресс стал неотъемлемой частью повседневного быта, душа нуждается в отдыхе и успокоении. На востоке для гармонизации души практикуют медитации, а в православии — молитвы. Чтение молитвы на успокоение души поможет снять эмоциональный груз, освободит сердце от обиды и боли, расслабит мышечные зажимы.

Кто ежедневно возносит молитвы к Создателю, тот живет гармоничной жизнью: ему не опасны стрессы, перенапряжение и переутомление. Православная молитва — это самая сильная медитация, погружение в мир Божественных Сил. Она воздействует непосредственно на психику человека, а затем расслабляет всё тело. В статье я поделюсь с вами молитвами, которые мне помогают быть спокойной и не нервничать по пустякам.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ

Эти молитвы помогают в любых жизненных ситуациях, не только для успокоения. Но спокойствие наступает от того, что человек осознаёт: он в руках у Господа. Если ты в руках у своего Небесного Отца, есть ли смысл бояться? Кто сможет навредить человеку, которому покровительствует создатель мира? Самая распространенная и узнаваемая христианская молитва — это Отче наш. Если человек читает ее постоянно, душа будет успокаиваться и обретет равновесие.

При сильном волнении можно прослушивать эту молитву в аудиозаписи 40 раз подряд.

Сильной молитвой, которая успокоит мятущееся сердце и испуганную душу, является псалом №90 «Живый в помощи». В нем говорится о том, что человеку под Божьей защитой нечего бояться.

Следующей универсальной молитвой является «Молитва Оптинских старцев на начало дня». Кто читает этот текст каждое утро после пробуждения, тот не будет испытывать стрессов, раздражаться по пустякам и паниковать из-за мелочей.

Поговорка «Встал не с той ноги» не будет иметь власть над человеком, читающим молитву Оптинских старцев. Тем более что эта молитва написана на понятном для всех современном русском языке. Перепишите текст в блокнот и читайте каждое утро.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОЛИТВЫ ОТ ДУШЕВНОГО БЕСПОКОЙСТВА

Существуют и специальные молитвы успокаивающие, исцеляющие, силу дающие. Например, Серафим Саровский советовал постоянно читать про себя молитву «Богородице дево радуйся». Если постоянно произносить в уме слова этой молитвы, то радость будет переполнять сердце. Радость и Божья благодать, благословение. Если человек постоянно думает о радости и благословении, то они к нему и придут.

На заметку! В особых случаях молитву Богородице читают 150 раз подряд, используя для счета четки.

Серафим Саровский рекомендовал с утра до обеда читать в уме Иисусову молитву (Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго), а после обеда читать Богородице. Тогда и места для стресса и тревоги не останется. Вечером после работы человек читает вечернее молитвенное правило и спокойно ложится спать: бессонница его не тревожит, потому что нет страхов и переживаний.

Следующая молитва чтобы успокоиться и не нервничать — Матронушке. Святая старица может не только успокоить мятущуюся душу, но и исцелить недуги. На могилку к Матронушке едут со всей России и из-за границы. Святая как при жизни совершала чудеса, так и после своей смерти помогает страждущим. Не обязательно ехать на могилку к Матронушке, можно приобрести в церкви ее иконку и молиться дома с верой в сердце.

Можно купить маленькую ламинированную иконку Матронушки и носить ее с собой в сумочке.

Следующая молитва для душевного спокойствия — Иоанну Крестителю. Этот мощный пророк, которому Господь доверил окрестить Своего Сына Иисуса, помогает всем страждущим и нуждающимся в его молитвенной поддержке.

Также нужно осознавать, что находясь в молитвенном потоке, невозможно быть нервным или агрессивным. Если постоянно пребывать мыслями и сердцем у Престола Божьего, то не останется места для волнения и переживания, агрессии и злобы.

МОЛИТВЫ К АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

У каждого крещенного человека есть ангел-хранитель, иногда и не один. Мы можем забывать об этом и не просить его о помощи. Ангелы очень скромные создания, поэтому никогда не навязывают свои услуги. Их миссия — спасать человека от несчастных случаев, мягко наставлять на путь истинный (звучит как голос совести), но не навязывать свою волю. Поэтому ангел будет стоять рядом и с печалью смотреть, как его подопечный убивается от скорби или паники — но успокоить не сможет.

В православном Молитвослове есть молитвы к Ангелу-Хранителю, которые рекомендуется читать ежедневно.

Не забывайте благодарить Господа за всё хорошее, что вам выпало на долю. Энергия благодарности — самая мощная после энергии любви. Благодарственные молитвы, обращенные к Богу и ангелу-хранителю, привлекут в вашу жизнь много благословений. О чем человек думает, то и притягивает в свою жизнь. Если вы постоянно переживаете за всё, то эти переживания будут только увеличиваться. Если вы пребываете в радости, то и радость будет увеличиваться. Благодарственные молитвы можно найти в православном Молитвослове, а можно говорить слова благодарности просто от сердца.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ ДУШЕВНОГО РАВНОВЕСИЯ

Православная традиция основана на вере в Троицу — Бога отца, Бога сына и Бога духа святого. Это тройная защита для каждого верующего, если он всецело полагается на милость Божью. Однако в православной церкви существуют правила, которые необходимо соблюдать. Удивительно, но от выполнения этих правил успокаивается душа, а сердце наполняется радостью. Рассмотрим эти правила:

пост;

исповедь;

причастие;

литургия;

молитва.

Ничего сложного в этих правилах нет, зато их выполнение приводит к миру и спокойствию в душе.

Пост — это не голодание или недоедание, а фокусировка на духовном. Когда человек сознательно ограничивает себя в еде, развлечениях, многословии и суетных делах, это помогает настроиться на духовную волну. Начните поститься хотя бы дважды в неделю — по средам и пятницам. В эти дни не потребляйте белковую пищу, не смотрите телевизор, не посещайте развлекательные мероприятия. Духовные плоды станут заметными через некоторое время.

Исповедь снимает тяжесть с души, освобождает сердце и разум. Возьмите за правило исповедоваться каждую неделю или хотя бы 2 раза в месяц. После исповеди обязательно причащайтесь Даров Святых: это вселит уверенность в защите, а вместе с ней дарует и спокойствие.

Посещение Божественной литургии помогает достичь внутреннего равновесия. Сама атмосфера храма, голос священника, духовное пение, аромат ладана и тающего воска настраивает на умиротворение и покой. Возьмите за правило не пропускать воскресных служб, праздничных литургий. Всегда набирайте святую воду, покупайте свечи для домашней молитвы: воцерковленный человек становится совсем другим. Некоторые верующие говорят, что стояние под куполом церкви во время литургии наполняет особым чувством умиротворения и покоя.

Дополнит церковную жизнь домашняя молитва, ежедневная. Если утром нет времени читать утреннее молитвенное правило, то вечером всегда можно найти для этого время. Если будете отправляться спать после чтения вечернего молитвенного правила, то и сон будет крепче, и сновидения приятнее.

Не забывайте перед началом молитвы и после нее троекратно осенять себя крестным знамением и совершать поклон в пояс.

Общение с Господом должно проходить в полной тишине, без постороннего вмешательства. Это не касается внутренней молитвы при поездке в метро или на поезде. Дома нужно найти место уединения, чтобы побыть наедине с Богом. При молитве желательно зажигать церковную свечу, ладан или лампадку: это наполнит дом церковной атмосферой. Но если нет такой возможности, то можно обойтись и без этого.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2484973105975396528/

А вы знали об этом?

После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43102654825 )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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