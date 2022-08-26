Ничего не выйдет: 7 признаков, что у мужчины низкая самооценка — проверьте своего партнера

На какие особенности в поведении мужчины стоит обратить внимание, и какие факторы влияют на низкую самооценку?

В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд на различные курсы и марафоны, поднимающие самооценку. Добрая половина из них не имеет ничего общего с реальной работой над повышением самооценки, но, как говорится, был бы спрос. Очень часто можно услышать от женщин вопрос: «У моего мужчины низкая самооценка, как ему ее поднять?». И сразу хочется сказать, что то, что многие ошибочно принимают за проявления низкой самооценки, такой вовсе и не является. А вот тревожные звоночки как раз игнорируются, либо принимаются за мужественность. О признаках низкой самооценки у мужчин рассказывает психолог, специалист по психосоматике.

Что такое самооценка и почему вокруг нее так много обсуждений? Самооценка — это оценка самого себя, осознавание и оценивание своих достоинств и недостатков, своих действий и чувств. Мы с вами ведем себя тем или иным образом как раз таки в соответствии со своей самооценкой, и поэтому кто-то из нас прослыл более замкнутым человеком, а кто-то более открытым.

Самооценка бывает низкая, завышенная и адекватная. Наверняка вы слышали про то, что люди с низкой самооценкой всячески стараются самоутвердиться за счет других людей, так или иначе обесценивая их.

В семейной жизни такое поведение в прямом случае является разрушительным и ведущим прямиком к конфликтам и конфронтации.

На такие проявления в поведении вашего мужчины я бы рекомендовала обратить внимание, хотя многие могут принять их за признаки высокой самооценки:

Есть только его мнение и неправильное.

Вы должны всегда выглядеть на все 100 вне зависимости от обстоятельств. Расслабиться практически невозможно!

Стремится всеми силами занять позицию лидера, действуя не всегда прозрачно и уважительно по отношению к другим.

Любит давать советы и критиковать. Ощущение, что он всегда знает все лучше вас и является экспертом во всех вопросах.

Позволяет себе нелицеприятные выпады в адрес своих или ваших родителей.

Требует от детей чуть ли не полного подчинения и злится, если они ослушаются его.

Может унизить своих подчиненных или обслуживающий персонал.

Почему у мужчины может быть низкая самооценка?

Заглянем в его детство и найдем причину там. Самооценка начинает формироваться в нашем раннем детстве и продолжает свое формирование в подростковом периоде. Это довольно критический период для нас, поэтому основные травмы самооценки «живут» как раз там. А еще не будем с вами забывать аксиому — человека с низкой самооценкой воспитал человек с низкой самооценкой.

Родители мальчиков хотят вырастить «настоящих мужчин» и поэтому многие из них начинают откровенно жестить, воспитывая сыновей:

Запрет на проявление эмоций

«Мужики не плачут» — пожалуй, одна из самых распространенных негативных установок, которую упорно вбивали в головы мальчикам. Если я плачу, если мне плохо и грустно, то я — плохой — примерно такие мысли в головах мальчишек приводят к формированию замкнутости, жестокости, отрицанию своих и, как следствие, чужих эмоций.

Гиперопека

Гиперопека мальчика чрезмерно «заботливой» мамой. Мама, конечно же, не столько заботливая, сколько просто тревожная. Такая мама все делает сама, не давая возможности сыну проявить свои мужские качества. В итоге мы увидим безынициативного, пассивного нерешительного мужчину, ищущего свою «маму» в лице других женщин.

Жесткое воспитание

В этом случае происходит подавление воли и каких-либо порывов к проявлению своей индивидуальности. Главное — быть послушным и не злить родителей. Ведущая эмоция — страх, который заставляет чувствовать себя маленьким и слабым даже во взрослом возрасте.

Безусловное принятие родителями очень важно абсолютно каждому ребенку, независимо от пола и возраста. Это есть основа нашей психики и крепкий фундамент для развития личности!

Бывает и так, что какие-то поступки и проявления мужчины женщины могут ошибочно принять за звоночки слабой самооценки. Однако такие ошибки чаще всего вызваны как раз заниженной самооценкой самой женщины:

Мужчина ведет себя мягко, не вступает в конфликты и не реагирует на провокации.

Мужчина не готов бросаться с кулаками на обидчика, который якобы обидел его женщину. Он предпочитает сначала выяснить обстоятельства.

Мужчина не стремится любым способом занять лидирующую позицию.

Самооценка поддается коррекции. Она не является застывшей в камне и если мы намерены поработать с ней, то у нас есть все шансы достичь хорошего устойчивого результата. Однако есть один важный нюанс — только сам человек может повлиять на нее благодаря различным инструментам в арсенале психологии.

Мужчина с заниженной самооценкой неосознанно будет стараться приподнять ее за счет принижения близких или коллег. Чаще всего под горячую руку попадет именно его супруга. Однако следует помнить о том, что попытки что-то доказать или заслужить признание будут тщетны.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553122483682937676

А вы знали об этом?

Француз Жерар Анкосс, известный под псевдонимом Папюс, был оккультистом и принадлежал к масонскому ордену. Этот провидец, родившийся в 1865 году, был частью других тайных магических обществ. Он регулярно издавал книги, рассказывая в них о своих практиках. Самое большое пророчество Папюса касалось судьбы Российской империи.В 1905 году провидец прибыл с визитом в Петербург и посетил царскую семью.Он поведал Николаю II, что тот будет свергнут в результате «восстания народа», но заверил, что этого не произойдет при жизни самого Папюса. Последний российский император был отстранен от власти через 141 день после смерти чародея.

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