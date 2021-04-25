Святитель Иоанн Милостивый: икона, акафист и молитва

Иоанн Милостивый – александрийский патриарх. По разным версиям он умер между 616-620 годами. Память совершается в день его смерти – 25 ноября (по юлианскому календарю 12 ноября).

Биография

Иоанн Милостивый – сын Епифания, губернатора на острове Кипр. Он появился на свет в Амафунте (Лимасол). Иоанн потерял жену и детей. Погоревав некоторое время, он начал помогать бедным и вести аскетическую жизнь. Иоанн не являлся ни монахом, ни клириком, но народ пожелал, чтобы его избрали патриархом. Решение утвердил император Ираклий.

Итак, Иоанн Милостивый стал патриархом в 610 году. Он пересчитал всех нищих в Александрии и распределил между ними всё своё имущество. Патриарх послал пожертвование ко Гробу Всевышнего, предоставлял помощь и приют нуждающимся, выкупал пленных. Его милосердная работа описана в житийной литературе (к примеру, у Ростовского Дмитрия – "Житие Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского"). А ещё Иоанн боролся с лжеучением монофизитов.

Как-то раз персы вторглись в Египет и начали угрожать Александрии. Её население разбежалось, и Иоанну пришлось отправиться в Константинополь ходатайствовать о скором отправлении армии для обороны города. К сожалению, остановившись в родном городе Амафунте, он преставился около 619 года.

Канонизация

Иоанн Милостивый был причислен церковью к лику святых как святитель. Первое житие праведника Иоанна было написано его соратником Леонтием Неаполитанским в VII веке. У Метафраста описываются чудеса, свершавшиеся после его кончины при его мощах.

Мощи святого сберегались в Константинополе, в 1249 году их перевезли в Венецию. Некоторые части реликвии хранятся с 1489 года в Будапеште (ныне в Братиславе). Известно, что мощи патриарха Иоанна хранятся также в таких афонских монастырях: Ватопед, Дохиар, Дионисиат (десница), Пантократор и Каракал.

Житие

Итак, святитель Иоанн Милостивый появился на свет в VI веке, в семействе благородного сановника Епифания на Кипре. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, ему было видение, которое повлияло на всю его последующую жизнь.

К нему пожаловала наивысшая добродетель – сострадание - в образе прекрасной девицы. Она была одета в светлую одежду, на голове виделся масличный венок. Девица произнесла: «Если ты подружишься со мной, я у Царя исходатайствую тебе безмерное блаженство и приведу тебя к Нему, ибо у Него никто не владеет такой силой и дерзновением, как я. Я его спустила с неба и облекла в человеческую плоть».

Эта добродетель и являлась попутчицей всего его жизненного пути, за что Иоанна прозвали в народе Милостивым. «Тот, кто уповает на сострадание Господа, прежде всего должен быть сам милосердным ко всем», - говорил Иоанн Милостивый Александрийский.

По желанию отца с матерью он женился, у него родились дети. Жена и малыши праведника преставились, а он принял монашество и превратился в строгого постника, братолюбца и молитвенника.

Добродетели и духовные подвиги стяжали святому Иоанну Милостивому известность, и, когда осиротела в Александрии патриаршая кафедра, повелитель Ираклий и все служители алтаря уговорили его стать патриархом.

Усердный Иоанн подобающе нёс служение архипастырское, беспокоясь о духовном образовании прихожан. Во время своей работы он уличил в ереси монофилита – антиохийца Фуллона, и выгнал из Александрии его сторонников. Но важнейшим своим долгом Иоанн считал благотворение и подаяние всем бедствующим. В начале своей службы на кафедре он приказал осуществить учёт убогих и неимущих в Александрии: их оказалось более семи тысяч душ. Всем этим нуждающимся Иоанн ежедневно давал бесплатное пропитание.

Известно, что патриарх Иоанн Милостивый каждую пятницу и среду появлялся у дверей собора и раздавал подаяние, разбирал ссоры, поддерживал обделённых. Три раза в неделю он бывал в лазаретах, подсоблял недужным.

В то время повелитель Ираклий воевал с персидским правителем Хазроем II. Персы захватили большое число пленных, опустошили и предали огню Иерусалим. Святой Иоанн выделил внушительную часть казны для их выкупа.

Нищий

Иоанн никогда не отвергал просящих. Однажды он решил посетить лечебницу, в пути встретил неимущего и распорядился ему дать шесть сребреников. Нищий переменил платье, обогнал святителя и снова попросил подаяние. Иоанн снова наделил его шестью сребрениками. Когда же неимущий подаяние попросил в третий раз, и челядь стала гнать докучливого попрошайку, Иоанн велел наделить его двенадцатью сребрениками, промолвив: «Не Христос ли меня искушает?»

Известно, что два раза Иоанн давал деньги купцу, корабли которого тонули в море, а на третий раз предоставил ему корабль, набитый битком пшеницей, который являлся собственностью патриархии. Именно на нём купец совершил удачное странствие и вернул заём.

Одеяло

Многие верующие постоянно читают акафист Иоанну Милостивому. Они желают как можно скорее избавиться от нужды, ведь святой всегда заботился о страждущих. В тот день, когда Иоанну не удавалось кому-либо помочь, он считал этот день потерянным. Иоанн со слезами взывал: «Сегодня я не принёс ничего моему Искупителю за грехи мои!» Известен случай, который указывает на необычайную скромность святителя.

Один состоятельный сановник, узнав, что Иоанн спит под обычным одеялом, прислал ему дорогое одеяло в подарок. Святитель принял презент, но не смог уснуть ни на минуту: «Горе мне, отдыхаю под таким шикарным покрывалом, а бедные братья Христовы в этот момент, возможно, погибают от голода и без сна проводят ночь на морозе».

На следующий день Иоанн велел одеяло продать, а монеты раздать нищим. Вельможа, обнаружив покров на рынке, снова приобрёл его и отослал святителю. Так продолжалось несколько раз. В итоге в третий раз, когда одеяло вновь оказалось у патриарха, он снова его продал, при этом заявив вельможе: «Поглядим, кто быстрее устанет – ты ли покупать или я продавать!»

Монах

Святитель Иоанн от всего сердца прощал обиды и сам с глубочайшей кротостью и смирением просил извинения у тех, кому он огорчение и скорбь причинил. Однажды одного монаха обвинили в беззаконной связи, и святой поверил этой клевете. Монаха заперли в темнице.

Ночью патриарху приснился этот монах. Обнажив тело своё, покрытое ранами и язвами, он молвил Иоанну: «Ты видишь это? Хорошо ли тебе? Разве так наставляли апостолы руководить Божиим стадом? Ты клевете поверил».

На следующий день Иоанн призвал монаха из темницы, и тот поведал ему, что у мощей божественных мучеников Иоанна и Кира в Газе крестил девицу. Затем он пожелал её в один из женских монастырей определить и в простоте сердца сопровождал её.

Иоанн выслушал инока и очень опечалился: он искренне прощения просил у безвинно пострадавшего. После данного происшествия патриарх крайне осторожничал в суждениях о ближних, и других просил никого не осуждать. «Не будем никого осуждать, – говорил Иоанн, - мы только видим худые деяния, а тайной скорби и покаяния грешника, скрытых от нас, нам видеть не дано».

Икона

Многим несчастным помогал Иоанн Милостивый. Икона его также творит чудеса! Перед ней молятся:

При потере кормильца.

Об исцелении от злобы.

В бедности, голоде и иных житейских затруднениях.

Клирик

Иоанн был общепризнан как патриарх, весьма кротко относящийся к мирянам. Как-то раз он вынужден был за какую-то провинность отлучить клирика от церкви. Провинившийся озлобился на патриарха. Иоанн захотел побеседовать с ним, но вскоре забыл о своём желании.

Когда он совершал Божественную Литургию, вспомнил изречение Евангелия: «Ежели на Алтарь приносишь свой дар и что-либо против себя вспомнишь – оставить нужно сей дар и прежде помириться с братом своим». (МФ.5,23-24).

Святой вышел из Алтаря, позвал к себе согрешившего клирика и, пав на колени перед ним, во всеуслышание просил прощения. Удивлённый клирик моментально раскаялся в содеянном и впоследствии превратился в благочестивого священника.

Урок

Однажды Георгия, племянника Иоанна, оскорбил горожанин. Георгий попросил святого отомстить обидчику. Иоанн пообещал так отплатить обидчику, что изумится вся Александрия. Его обещание умиротворило Георгия. Святой стал поучать его, рассказывая о необходимости смирения и кротости, а далее, пригласив обидчика, провозгласил, что избавляет его от платежей за землю. Александрия поистине была изумлена данной «расплатой». Георгий усвоил урок своего дяди.

Мощи святого

Акафист Иоанну Милостивому защищает от бедности и даёт благоденствие, ведь Святой Иоанн был строгим молитвенником и аскетом, он постоянно думал о смерти. Патриарх для себя заказал гроб, но мастерам велел его до конца не дорабатывать. Он им сказал приходить к нему каждый праздничный день и в присутствии всех спрашивать, не пора ли завершить работу.

Перед смертью Иоанн заболел и вынужден был покинуть свою кафедру и уехать на остров Кипр. Когда занедуживший путешествовал, увидел знамение. К нему явился светозарный муж в сонном видении и молвил: «Царь царей к себе тебя зовёт!» Данное явление предвозвестило кончину Иоанна.

Святитель прибыл на остров Кипр, в отчий город Амафунт, и с миром отошёл к Всевышнему (616-620). Перед смертью он молвил: «Благодарю Тебя, Всевышний, что Ты сподобил меня за Твоё Тебе отдать, ничего от богатства мира сего не сохранил, кроме третьей части сребреника, и ту нищим велю пожертвовать». Мощи святого Иоанна были доставлены в Царьград, где в 1200 году их увидел русский паломник Антоний. Далее их перенесли в Будду, а затем - в венгерский город Пресбург.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2197321003987372688/

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