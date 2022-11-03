Атака беспилотников на Черноморский флот – предупреждение России со стороны США

«Мы (США – Прим. авт.) будем учитывать, что обычные вооруженные силы России ослаблены, что, скорее всего, увеличит зависимость Москвы от ядерногов ее военном планировании. Соединенные Штаты не позволят России или любой другой державе достичь своих целей с помощью применения или угрозы применения ядерного оружия».

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А вы знали об этом?

Рабство в исламских странах, прежде всего в Османской империи, имело куда меньший масштаб, чем в средневековых Западных державах. Ислам запрещал кабалить единоверцев и поощрял освобождение невольников, принявших мусульманство. Мало кто знает, но в арабских странах не существовало и крепостного права. Невольники на Востоке работали не в производстве, а в сфере услуг: прислуживали в домах и кофейнях, торговали, служили во флоте и армии, а также работали в администрации. Больше всего среди турецких невольников было женщин – наложниц и разного рода куртизанок.

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