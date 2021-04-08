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Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

Каждая женщина переживает одиночество по-разному. Кто-то после нескольких неудачных романов посвящает себя карьере, но за бокалом вина все же жалуется подругам на несправедливость жизни. Другие впадают в депрессию и не верят, что в мире еще остались достойные мужчины. А некоторые воображают себя одной из героинь «Секса в большом городе» и наслаждаются всеми бонусами одиночества. Приводим 9 неоспоримых плюсов «холостяцкой» жизни, и, поверьте, это еще самый базовый набор.

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

 

У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ИДЕАЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

Звучит комично, но в этом есть смысл. Одиночество помогает посмотреть на себя со стороны и таким образом увидеть все плюсы и минусы, взвесить их и взять под контроль. Но это еще не все: у вас есть время сразиться не только с внутренними «тараканами», но и заняться внешностью. Просто посмотрите на себя в зеркало и подумайте, что вам давно хотелось изменить, но не было времени или энергии. А теперь за дело – самое время избавиться от комплексов, обзавестись телом Изабель Гулар и кардинально обновить гардероб. Всегда помните о главном – если вы нравитесь самой себе, то нравитесь и окружающим людям.

ВЫ СВОБОДНЫ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

В любой момент вы можете взять билеты и улететь на другой конец света, ни перед кем не отчитываясь, записаться на танго (не оправдываясь из-за симпатичного партнера), купить платье, которое, вообще-то, ударит по бюджету, но зато в нем вы будете королевой вечеринки.

Что уже говорить о том, чтобы самой решать, по какой дороге объехать пробки или какого цвета будут стены в коридоре.

ВАМ НЕ НУЖНО СЕБЯ ЛОМАТЬ

Вам не нужно против своей воли проводить время с незнакомыми людьми (или просто с теми, кто вам не очень нравится) или жертвовать единственным выходным во имя ужина с его родителями. А еще вы можете посмотреть любимый фильм сейчас, а не ждать, пока закончится футбольный матч, который бывает «раз в месяц», но на самом деле каждые выходные.

ВЫ МОЖЕТЕ ХОДИТЬ НА СВИДАНИЯ

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

Пусть это будет Tinder, знакомства в компании друзей или на вечеринках – вы свободны в действиях и предпочтениях. Вы можете принимать знаки внимания и наслаждаться этим, а невинный флирт еще никому не навредил. К тому же, даже если вы не встретите того единственного в веренице свиданий, точно обзаведетесь надежным другом или просто интересным собеседником.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ ВАМ

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

 

Многие мужчины считают, что имеют право намекать возлюбленной на то, что ей на самом деле идет, и это часто совершенно не соответствует вашему вкусу. Но нередко с его предпочтениями приходится мириться, и, поверьте, чулки и неудобное кружевное белье – это еще не самое страшное.

ВЫ МОЖЕТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Вы не летали в любимую Индию несколько лет только потому, что ему не нравится эта страна (учитывая то, что он там ни разу не был)? Теперь вы можете отправиться на любой континент и зависеть только от собственных временных рамок и желаний.

ВЫ САМИ РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

Вы не просыпаетесь до будильника, потому что он слишком шумно собирается на работу, не отчитываетесь, почему сегодня придете домой позже (и не отпрашиваетесь встретиться с подругами), а вечер посвящаете чтению любимой книги или занятиям спортом – ведь готовить ужин не нужно.

ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ В СЕБЕ СИЛЬНУЮ ЛИЧНОСТЬ

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

 

Многие считают, что женщины и так слишком много на себя берут, поэтому вступают в отношения только для того, чтобы «перестать быть сильной». Одиночество же учит нас объективному взгляду на жизнь и на себя – именно в атмосфере свободы мы быстрее развиваемся, растем и понимаем, какой же человек должен быть рядом с нами. В этом и заключается наша сила, а дальше только от вас зависит, какой быть в отношениях, – «настоящий мужчина» вряд ли разрешит вам останавливать на скаку коня или вкручивать лампочки.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНОВО РАСКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВЕСЬ МИР

Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

Когда мы находимся в длительных отношениях, то часто перенимаем не только привычки партнера, но и его взгляд на жизнь, а потом понимаем – это ведь абсолютно противоречит нашему мнению. Оказывается, вы так часто позволяли кому-то себя переубедить, что забыли, чего хочется именно вам. Итак, поздравляем, теперь вы можете познакомиться с самой собой заново и по-другому взглянуть на мир – уверены, он вам понравится.

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