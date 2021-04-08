Одна и счастлива: 9 неоспоримых плюсов одиночества

Каждая женщина переживает одиночество по-разному. Кто-то после нескольких неудачных романов посвящает себя карьере, но за бокалом вина все же жалуется подругам на несправедливость жизни. Другие впадают в депрессию и не верят, что в мире еще остались достойные мужчины. А некоторые воображают себя одной из героинь «Секса в большом городе» и наслаждаются всеми бонусами одиночества. Приводим 9 неоспоримых плюсов «холостяцкой» жизни, и, поверьте, это еще самый базовый набор.

У ВАС ЕСТЬ ВРЕМЯ ВОСПИТАТЬ В СЕБЕ ИДЕАЛЬНУЮ ЖЕНЩИНУ

Звучит комично, но в этом есть смысл. Одиночество помогает посмотреть на себя со стороны и таким образом увидеть все плюсы и минусы, взвесить их и взять под контроль. Но это еще не все: у вас есть время сразиться не только с внутренними «тараканами», но и заняться внешностью. Просто посмотрите на себя в зеркало и подумайте, что вам давно хотелось изменить, но не было времени или энергии. А теперь за дело – самое время избавиться от комплексов, обзавестись телом Изабель Гулар и кардинально обновить гардероб. Всегда помните о главном – если вы нравитесь самой себе, то нравитесь и окружающим людям.

ВЫ СВОБОДНЫ В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ

В любой момент вы можете взять билеты и улететь на другой конец света, ни перед кем не отчитываясь, записаться на танго (не оправдываясь из-за симпатичного партнера), купить платье, которое, вообще-то, ударит по бюджету, но зато в нем вы будете королевой вечеринки. Что уже говорить о том, чтобы самой решать, по какой дороге объехать пробки или какого цвета будут стены в коридоре.

ВАМ НЕ НУЖНО СЕБЯ ЛОМАТЬ

Вам не нужно против своей воли проводить время с незнакомыми людьми (или просто с теми, кто вам не очень нравится) или жертвовать единственным выходным во имя ужина с его родителями. А еще вы можете посмотреть любимый фильм сейчас, а не ждать, пока закончится футбольный матч, который бывает «раз в месяц», но на самом деле каждые выходные.

ВЫ МОЖЕТЕ ХОДИТЬ НА СВИДАНИЯ

Пусть это будет Tinder, знакомства в компании друзей или на вечеринках – вы свободны в действиях и предпочтениях. Вы можете принимать знаки внимания и наслаждаться этим, а невинный флирт еще никому не навредил. К тому же, даже если вы не встретите того единственного в веренице свиданий, точно обзаведетесь надежным другом или просто интересным собеседником.

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ ВАМ

Многие мужчины считают, что имеют право намекать возлюбленной на то, что ей на самом деле идет, и это часто совершенно не соответствует вашему вкусу. Но нередко с его предпочтениями приходится мириться, и, поверьте, чулки и неудобное кружевное белье – это еще не самое страшное.

ВЫ МОЖЕТЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Вы не летали в любимую Индию несколько лет только потому, что ему не нравится эта страна (учитывая то, что он там ни разу не был)? Теперь вы можете отправиться на любой континент и зависеть только от собственных временных рамок и желаний.

ВЫ САМИ РАСПОРЯЖАЕТЕСЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ

Вы не просыпаетесь до будильника, потому что он слишком шумно собирается на работу, не отчитываетесь, почему сегодня придете домой позже (и не отпрашиваетесь встретиться с подругами), а вечер посвящаете чтению любимой книги или занятиям спортом – ведь готовить ужин не нужно.

ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ В СЕБЕ СИЛЬНУЮ ЛИЧНОСТЬ

Многие считают, что женщины и так слишком много на себя берут, поэтому вступают в отношения только для того, чтобы «перестать быть сильной». Одиночество же учит нас объективному взгляду на жизнь и на себя – именно в атмосфере свободы мы быстрее развиваемся, растем и понимаем, какой же человек должен быть рядом с нами. В этом и заключается наша сила, а дальше только от вас зависит, какой быть в отношениях, – «настоящий мужчина» вряд ли разрешит вам останавливать на скаку коня или вкручивать лампочки.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНОВО РАСКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ ВЕСЬ МИР

Когда мы находимся в длительных отношениях, то часто перенимаем не только привычки партнера, но и его взгляд на жизнь, а потом понимаем – это ведь абсолютно противоречит нашему мнению. Оказывается, вы так часто позволяли кому-то себя переубедить, что забыли, чего хочется именно вам. Итак, поздравляем, теперь вы можете познакомиться с самой собой заново и по-другому взглянуть на мир – уверены, он вам понравится.

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