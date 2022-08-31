Пустые ожидания: 10 признаков, что мужчина будет экономить на всем (включая вас)

Какие ситуации могут показать, что от мужчины не стоит ждать щедрых «жестов»? Делимся приемами, которые помогут многое (и сразу) понять.

Вам не нравятся мужчины, которые считают каждую копейку? И при очередном знакомстве с противоположным полом вы боитесь на него натолкнуться? В следующий раз оправите внимание на некоторые признаки в его поведении: они помогут определить, так ли это. Еще один вариант — создавать такие ситуации, где мужчина сможет проявить свою щедрость или скупость. Рассказываем, как это легче всего сделать.

Ценные ресурсы

Какие ресурсы для вас лично являются ценными? Время, безопасность, физический комфорт, деньги? После определения ценности каждого ресурса по десятибальной шкале, вы можете принять решение, в каком направлении можно создать необходимую ситуацию. Например, если это время — готов ли ваш избранник тратить свое время на вас? Допустим, предложите ему уехать куда-то далеко и провести целый день вместе. Или вам срочно нужна помощь, его участие в важном для вас деле — именно помощь, а не деньги.

Если же взять ресурс, физический комфорт, предложите вашему мужчине сделать полную перестановку в вашей квартире для комфорта и уюта. Здесь уже будут действовать сразу несколько ресурсов: время, физическая сила, комфорт.

Совместное планирование

Предложите своему партнеру построить планы вместе. Например, совместное времяпровождение, отдых, развлечения, развитие, хобби. Обратите внимание, как он распределяет свое время и деньги? Включает ли в свое личное пространство вас? Если у него больше времени выделено на общение с вами, и он готов делиться своими ресурсами, то это отлично.

Финансовые вложения

Экономить и вести разумно финансы — это хорошо. Но готов ли он вкладывать свои заработанные деньги в вас? В развитие ваших талантов и способностей? В вашу красоту и тело? Или в исполнение заветной мечты? Например, поездку в Париж. Можно сделать и так — совместить совместное планирование и финансовые вложения: вместе запишитесь на интересный мастер-класс или купите абонент в спортзал.

Отношения с вашими родственниками

Для вас близкие и родные имеют особое отношение, но как к ним относится ваша вторая половинка? Стремится ли он первым поздравить вашу маму с днем рождения? Если вы идете в гости, предлагает ли он вам зайти в магазин и купить угощений? Таких ситуации может быть много, главное — оценивайте его действия, а не слова. Именно они могут показать все тайные порывы.

Навязчивость ради экономии

Выберите в магазине дорогую вещь и посмотрите на его реакцию — согласится ли он с вашим выбором или будет навязывать вам другую вещь, которая намного дешевле в целях экономии? Или же вы запланировали поход в дорогой ресторан. Если он будет искать всякую возможность избежать этого — стоит задуматься.

Создание совместного бюджета

Если вы познакомились недавно, то все равно можно спросить у мужчины, как он относится к тому, чтобы в вашем с ним будущем создать совместный бюджет, где будут запланированы совместные покупки, расходы и, например, четко установленные лимиты на личные траты.

Скупость в проявлении эмоций и чувств

Если ваш избранник очень часто ходит в угрюмом настроении или уходит в себя, у него нет стремления ежедневно делать вам комплименты, и он не любит ходить на вечеринки и в гости, считая это пустым времяпровождением, то, значит, у него наблюдается дефицит эмоций и чувств.

Полноценное участие в вашей жизни

Если партнер всячески стремится участвовать во всех аспектах вашей жизни: работа, бизнес, отношения, красота, отдых, то он будет отдавать для вас все свои ресурсы, какие у него есть: время, деньги, безопасность и так далее. Он может подставить свое плечо там, где вы этого и не ждали. То есть, успевать везде и всегда сделать вашу жизнь более яркой, насыщенной и счастливой. И если это в ваших отношениях есть, то здесь точно нет места жадности и скупердяйству.

Благотворительность

Предложите мужчине ежемесячно десять процентов со всех поступающих доходов отдавать на благотворительность. Или (если у него есть возможность) создать благотворительный фонд. Тот, кто может отдать деньги другим безвозмездно, щедрый.

Принятие решений

Если ваш партнер принимает решение за вас абсолютно во всех вопросах, то в вопросе финансов можно с уверенность утверждать, что ваш избранник жадный. Он будет считать каждую копейку, покупая в очередной раз какую-то вещь, которая вам может и не понравится. Или сделать заказ в ресторане, не спросив у вас, что вы будете. Нюансы могут проскальзывать даже в обыденных ежедневных делах, не говоря о каких-либо более масштабных. Проследите, оцените, подумайте и сделайте свое вывод.

Конечно же, когда мы влюблены, мы можем многого не замечать. В этом случае очень важно прислушаться к советам ваших близких — им со стороны виднее. Так что не спешите с выбором будущего спутника, чтобы после не испытать разочарование. Лучше семь раз приглядеться, а потом принять решение, как в известной поговорке: семь раз отмерь и один раз отрежь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2553118299415907141

А вы знали об этом?

Комплекс специфических переживаний, связанных со смертью, присущ каждому народу. В разных культурах смерть рядят в разные цвета и одежды. Кто-то атрибутирует ей красный цвет, много чаще траур окрашивают в черные тона, а вот древние славяне ассоциировали конец жизни с желтым цветом. Дело в том, что многие древние европейские народности представляли себе мертвецов именно желтыми. Поэтому за этим солнечным цветом закрепилась дурная слава. Это далеко не исключительно славянская черта. Например, это присуще и древним скандинавам. Ассоциативная связь продолжилась дальше и со смертью начали ассоциировать не только сам желтый цвет, но материалы, которые обладают этим оттенком – золотом. По этой причине именно из золота были изготовлены чертоги Одина в германо-скандинавской мифологии. Для людей древности эта связь казалась естественной, очевидной , поскольку золото не знает ржавчины, не изнашивается, оно вечно. Тем самым, в представлении древних европейских народов золото побеждает саму смерть и становится, в известной мере, равным ей!

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