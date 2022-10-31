Энергетические паразиты, которые нас окружают

Многим знакомо чувство, когда поговоришь с человеком, а потом ощущения в голове, будто танком переехали.

Или после ссоры с мужем весь день ходишь как выжатый лимон.

Почему происходит такой энергетический спад и как очистить душу и тело от негативных воздействий?





Очищение души

С точки зрения эзотерики, человек — это целостная система, которая вместе с пищей может поглощать и излучать энергию от внешнего мира, других людей, растений, животных, Земли и Космоса в целом.

Специалисты в области биоэнергетики доказывают, что человека постоянно преследуют потусторонние энергетические сущности-паразиты. Они созданы собственными внутренними силами или подселены к астральному телу другими людьми. Я критически отношусь к таким предположениям, но почему в нашем мире до сих пор существуют понятия ангелов, бесов, духов и разных магических ритуалов?





Об их существовании можно не догадываться, но если вникнуть в проблему тонким видением, можно заметить их разрушающее действие, которое никак не объясняется наукой и доказательной медициной.

Мы предлагаем тебе ознакомиться с полной классификацией потусторонних существ, которые живут рядом с тобой и высасывают силы изнутри. Читай внимательно и, возможно, получится распознать и избавиться от них.







Человек получает силу через 7 энергетических каналов (чакр). Неиспользованная энергия скапливается возле одного из источников и привлекает паразитов к человеку. Вот они и питаются излишками, одновременно отбирая все жизненные силы.

Паразиты физического плана

К ним относят различных энергетических вампиров, которые умышленно или невольно пытаются пробудить в человеке низшие эмоции — страх, гнев, жалость. Эти сущности наиболее безопасны. Чтобы противостоять их действиям, очень важно выплеснуть эмоции сразу как они возникнут, а не концентрировать внутри себя.

Паразиты эфирного плана

Эфирную энергию в разных источниках называют праной, Ци, Чи, Ки… Мы же называем ее сексуальной энергией. Большинство людей не используют ее правильно, поскольку не знают истинного предназначения. Эфирные паразиты съедают ее всю, тем самым истощая тело. Эти коварные хищники бывают различных видов.

Лярвы (паразиты)

Находятся вблизи или внутри ауры человека. Они способны усиливать сексуальное желание и заставлять человека проявлять его в виде самоудовлетворения. Затем поглощают ее, бесцельно выпущенную, и засыпают.



Инкубы, суккубы, ламии (хищники)

Они значительно сильнее лярв, поскольку обладают сознанием. Их основным источником питания служит не только энергия самоудовлетворения. Они пробуждают желание через сон, рисуют в снах картины соблазнительных образов, в которые перевоплощаются и требуют чтоб человек вступил с ним (образом) в связь и отдал силы. Ламия может «высушить» человека за месяц!



Скорлупы мертвых (класс хищников)

Эти фантомные существа могут прицепится к любому человеку на кладбище или в месте с негативной энергетикой. Они не стимулируют возбуждение, а нападают во сне. В виде облака или кокона, этот хищник подлетает к спящему и пробуждает приятные сновидения. Затем, по специальному каналу, откачивает энергию.

Способы защиты

Единственное, что может помочь изгнать эфирных паразитов, это самоконтроль. Излишки энергии всегда ищут выход, и, не находя его, проявляются в виде агрессии и раздражительности. Необходимо научиться сублимировать, и ничего не накапливать внутри себя.

Паразиты витального плана

Энергетическое тело человека выглядит как кокон, а витальные паразиты это присоски. Они питаются энергией агрессии и страха. Чтобы прикрепиться к телу, такой лярве необходимо соблюдение трех условий: действие, эмоция и внутреннее одобрение.

Другими словами, эти паразиты вызывают быстротечное ощущение радости и эйфории. Они всецело пробуждают человека совершить определенное действие, чтобы вновь отдаться этим чувствам. К таким энергетическим чудовищам относятся лярвы курения, наркомании и алкоголизма, лярвы азарта и бесы (черти). Последние могут вызывать одержимость, человек перестает контролировать свои действия не только во сне но и наяву.

Способов защиты от этих существ немного. Не рекомендуется обращаться к всевозможным ведьмам, знахарям и магам в любом поколении. Эти люди, в лучшем случае, вытянут у тебя все деньги, а взамен расскажут небылицы. Любое вмешательство постороннего человека в твое энергетическое поле чревато возникновением дисбаланса и ухудшением общего состояния.





Справиться с витальными паразитами поможет осознание того, что вредная привычка становится проблемой. В таких случаях помогает медитация и специальная музыка для очищения души. Сосредоточься на причинах, которые заставляют тебя совершить то или иное действие (выпить, закурить). Когда тебе удастся понять, что ты сильнее любой сущности, лярва тебя отпустит. Запомни эти эмоции и используй их в свою пользу.

Паразиты астрального плана

Это паразиты-обманщики, которые питаются энергией тревог и переживаний. Чем больше ты себя накручиваешь, тем жирнее вырастает твой паразит, всецело овладевая твоим телом. Астральные паразиты любят излишнее волнение, они побуждают человека думать о проблеме больше и больше, посылают в мозг картинки с неблагоприятными сценариями катастроф.





Иногда существа приходят во сне и выводят человека из эмоционального равновесия. В результате человек приобретает стресс, впадает в истерики или депрессию. Астральное тело истощается и отдалятся от физического. Результатом моежт быть нервный срыву и даже инсульт.

Защитить себя от энергетических хищников можно. Но это огромная работа над собой, которая научит контролировать свои эмоции. Можешь исправить — исправляй, не можешь — отпусти, пусть всё идет своим чередом.

Обязательно занимайся медитативной практикой, отслеживай негативные эмоции в источнике, не подпуская их на передний план. Лишний страх притягивает невидимые угрозы.



Паразиты ментального плана

К ним относятся вербальные и невербальные программы поведения — слова-паразиты, жесты-паразиты, сплетни и словоблудие. В этом разделе существуют сильнейшие существа — эгрегоры и маятники. Они притягиваются к человеку в зависимости от его образа жизни и привычек и тянут энергию из разных каналов. Избавиться от них очень сложно, практически невозможно.





Если ментальный хищник прицепился один раз, он остается на всю жизнь. Но всегда можно защитить себя от нападений, для этого нужно соблюдать правила для очищения души и тела.

СОБЛЮДАЙ ЭТИ ПРАВИЛА!

Контролируй свою речь и говори обдуманно.

Избегай сплетен и не участвуй в них.

Отслеживай свои жесты и убирай из обихода постоянные причмокивания, расшатывания ног, постукивание пальцами…

Не занимайся словоблудием — избегай пустых разговоров ни о чём.

Совершай аскезу молчания как можно чаще. Начни с молчания 30 минут в день, и доведи до одного дня в неделю. При этом старайся концентрировать мысли на своем внутреннем мире.

Занимайся йогой, все асаны благоприятно влияют на энергетические каналы человека.





Но есть ли универсальный способ избавиться от потусторонних сил? Есть! И это не экстрасенсы и колдуны. Только внутренняя работа над собой и специальные медитативные практики помогут очистить сознание.

Человек — очень тонкий механизм. И его душа является тем набором из семи энергетических каналов, о которых мы говорили в статье. Как ты думаешь, энергетические паразиты существуют или это отголоски наших языческих корней?

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А вы знали об этом?

Долгое время в биографиях фельдмаршала Кутузова указывалось, что он был единственным сыном в семье. Но позже исследователи выяснили, что у него был также родной брат Семен Кутузов, который был на пять лет младше самого полководца. Брат также находился на военной службе, но был уволен в звании майора, так как страдал душевной болезнью. С этого момента он находился под опекой Михаила Кутузов, который с огорчением писал в письме своей супруге, что проведал брата и не нашел улучшения в его состоянии.

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