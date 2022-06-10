"Я готова, мальчики!". Последние слова Маты Хари перед расстрелом

Шпионка, куртизанка, танцовщица... Мата Хари по сей день остается загадочной личностью, чьи секреты до сих пор не раскрыты. Она прожила короткую, но насыщенную, местами трагичную, жизнь.

Ее настоящее имя - Маргарета Гертруда Зелле. Она родилась в Голландии 7 августа 1876 года в семье обеспеченного предпринимателя. Отец будущей шпионки владел шляпным магазином, заработанное вкладывал в инвестиции. До подросткового возраста Маргарите не знала бед и забот - пока отец не разорился. Мать девочки подала на развод, а ее саму отправили в пансион. Там она завязала романтические отношения с директором училища.

О порочной связи Маргариты стало известно ее крестному отцу. Мужчине поручили приглядывать за девушкой. Он был строгих моральных правил. От ситуации с директором училища он был в бешенстве. Маргариту посадили под домашний арест. Находится под гнетом сурового крестного отца будущей шпионке быстро надоело. Она сбежала из дома. Перебралась к родному дяде в Гаагу.

В 18 лет в новом городе она познакомилась со своим будущим мужем - 39-летним офицером. Они поженились и перебрались по распределению на остров Ява. Замужество оказалось неудачным. Муж Маргариты оказался агрессивным алкоголиком, который поднимал на нее руку и постоянно ей изменял.

В браке одним за другим родились двое детей. Старший ребенок умер сразу - от сифилиса, которым глава семьи наградил и Маргариту, и малышей. Второй мучался от последствий "нехорошей болезни" до 21 года.

Устав от агрессии мужа, тяжелой женской доли, Маргарита все бросает и переезжает обратно в Голландию. Денег ей удалось собрать только на обратный билет. Домой она вернулась с пустыми карманами. На родине она стала зарабатывать себе на жизнь восточными танцами с частичным и полным обнажением. Этому искусству девушка научилась от скуки на острове Ява. Ее выступления быстро стали популярными. Появились и деньги, и слава. У нее появилось много высокопоставленных поклонников с чинами и титулами. Они знали куртизанку под псевдонимом Мата Хари.

Через какое-то время танцовщица стала шпионкой. Ее завербовало Германское правительство. А чуть погодя - Французское. До сих пор многие детали ее дела не известны... Мате Хари инкриминировали передачу информации противнику, которая привела к гибели нескольких французских дивизий. Ей вынесли смертный приговор.

...Утром 15 октября 1917 года в камеру Маты Хари пришла стража и велела ей одеваться. Куртизанка возмутилась - "а как же завтрак?". Завтрак тут же был подан. После ее вывели на улицу. Она была абсолютно спокойна, лишь поеживалась от рассветных заморозков. Шпионка уже бегло видела свой гроб. Она знала, что на место ее расстрела прибыло несколько фотографов и корреспондентов именитых изданий.

Расстрел происходил в Венсене (под Парижем) на военном полигоне. Мата Хари была элегантно одета - ботинки на аккуратном каблучке, кожаные перчатки, пальто с мехом, модная шляпка. Перед казнью она попросила вина. Ей тут же подали элитное бордо. Его она пила из обычной чашки.

По правилам, преступницу должны были крепко привязать к столбу и закрыть глаза темной повязкой. Руки куртизанке привязали лишь номинально, она не собиралась бежать...

Я готова, мальчики! - на прощанье она отправила своим палачам воздушный поцелуй.

Командир расстрельной бригады дал команду. Раздалось одиннадцать выстрелов, еще один не прозвучал - солдат упал в обморок от напряжения. Члены правительственной комиссии наблюдавшие за расстрелом сняли котелки и цилиндры.

Никто из родственников Маты Хари не пожелал забрать ее тело. Потому куртизанку и шпионку расчленили. Тело отправилось в анатомический театр. Голова знаменитой обольстительницы уехала в музей. В 2000 году была обнаружена пропажа. Злоумышленник выкрал голову Маты Хари. Где она сейчас находится - неизвестно.

Источник

А вы знали об этом?

Казнь всего пятерых из числа осуждённых – такой гуманностью в то время отличалось только русское правосудие. Стоит добавить, что казнь декабристов была первой в России смертной казнью в мирное время, совершённой за целых полвека, после казни Емельяна Пугачёва. Вот какой был «жестокий царизм»!

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43421420310/)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Сильные молитвы от любовницы мужаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43754699368/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!