Сколько раз нормально жениться и выходить замуж?

Поднимите руки, кто из вас состоит в первом браке! Хорошо, усложним: кто из вас состоит в первом браке дольше пяти лет и еще не собрался разводиться? Статья не для вас.

То, что мы привычно называем моногамией, на самом деле давно трансформировалось в последовательную полигамию: люди женятся, разводятся, создают новые браки — и каждый раз «дай бог, чтоб не последний».

С одной стороны, хорошо, конечно, строить отношения с человеком, который уже имеет некий опыт семейной жизни и умеет вести переговоры и достигать соглашений (как минимум). С другой стороны, если человек все время женится (выходит замуж), может, он вообще не склонен к стабильности и нуждается в смене партнера каждые 3-5 лет.

Статистика утверждает, что в нашей стране распадается 59% браков. Но, конечно, нужны серьезные дополнительные исследования, чтобы понять: это действительно почти 60% взрослых людей не способны с первого раза удачно жениться или же женятся и разводятся все время одни и те же (и их, допустим, процентов 30 в общей популяции)? Есть же в женском социуме поговорка: «Замуж всегда берут одних и тех же».

Кто-то до 40 лет ни разу замужем не был, а кто-то без раздумий вступает в брак 6 раз. Эти, последние, — решительные и свободные или непостоянные и неразборчивые?

Синдром пуганой вороны

В матримониальном плане, как и в любом другом, истина лежит между двумя крайностями. Вот крайности и рассмотрим.

«Синдромом пуганой вороны» психологи называют страх повторного брака. Когда два любящих человека решают связать свои судьбы, то каждый из них думает, что это раз и на всю жизнь. Может, так оно и будет, а может, семейная жизнь приведет к разводу. Причины у развода могут быть разные, но у большого количества разведенных мужчин и женщин появляется проблема — страх, который мешает повторно строить счастливые отношения.

Природа страха у каждого своя: одни боятся повторения ошибок, другие — осуждения окружающих, третьи — конфликтов с детьми от первого брака... Страхи влияют на человека в тех случаях, когда прожитый опыт рассматривается только с негативной стороны. Развод воспринимается как поражение. Но иногда именно благодаря разводу человек осознает, что ему необходимо изменить представления о себе, противоположном поле, отношениях в целом. Развод становится платформой для нового старта.

Чему может научить неудачный первый брак:

Грамотно расставлять приоритеты. Семья — самое ценное в жизни, а семейные интересы превыше всего (В первых браках редко кто ценит семейную идиллию.)

Избавляться от юношеского максимализма. «Либо как я хочу, либо развод» — во вторых браках уже не аргумент

Искать компромиссы и в чем-то уступать партнеру

Признавать свои ошибки и формулировать запросы

Второй раз вступая в брак, нормальные люди не боятся повторить ошибку именно потому, что осознали ее и поняли, какая тактика приводит к поражению.

Неразборчивость или последовательная полигамия

Это другая крайность. Сколько раз была замужем Пугачева? И ведь каждый раз все лучше и лучше! Почему бы всем не поступать так же?

Но действительно ли человек, у которого за плечами много браков и ни один долго не продлился, счастлив в личной жизни?

От развода никто не застрахован. Но когда у человека уже было 7 неудачных браков, то его как минимум можно заподозрить в неуживчивости.

Дело в том, что человек, который часто расторгает отношения, не видит в них ничего ценного. В его голове живет мысль, что со следующим партнером будет лучше, и он не прилагает никаких усилий, чтобы сохранить то, что он имеет сейчас. Такие люди очень инфантильны, хотя внешне могут выглядеть круто. Для них всегда будет виноват второй партнер, и ответственность за разрушенную семью всегда будет сваливаться на другого.

Если это сознательно избранный стиль жизни (причем сознательно — со стороны обоих), то почему бы и нет? Но надеяться, что для старого ловеласа вы вдруг станете восьмой и последней, — довольно наивно. Как и наивно объяснять свое многобрачие с позиций «Мне не везет, меня все всегда бросают». В последнем случае без психолога вы вряд ли справитесь. Но в конечном итоге, сколько точно раз можно выходить замуж или жениться, каждый решает сам. Это ваша жизнь и только ваш выбор — ни в законах, ни в современной морали нет никаких внятных ограничений на сей счет.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Невероятные факты о золоте, которые могут вас поразить (https://otari.mirtesen.ru/blog/43535246965/)

10 удивительных фактов о Генрихе VIII (https://otari.mirtesen.ru/blog/43697604316/)

Божий помазанник, помазание на царство (https://otari.mirtesen.ru/blog/43552147137/)