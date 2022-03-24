Жуткие истории о людях, которые были похоронены заживо

Боязнь быть похороненным заживо – это не просто распространённый миф из культуры 19-го века. 25 августа 1868 года Франц Вестор получил патент на специальный гроб, в котором были предусмотрены воздухозаборник, лестница и колокол, чтобы любой, кто будет похоронен заживо, мог оповестить об этом людей на поверхности и попросить их о помощи. В своей книге «Захоронение заживо: ужасающая история нашего самого страшного страха», вышедшей в 2002 году, доктор Ян Бандесон говорит, что в некоторых европейских брошюрах 19-го века утверждалось, что одну десятую часть населения хоронили заживо. По словам Бандесона, этот процент нельзя считать точным, но подобные опасения не были беспочвенными.



1.

Графиня Эмма из поместья Эджкумбе





В эпоху Просвещения европейские интеллектуалы стали всё чаще отдавать предпочтение тем теориям, которые были проверены в ходе научных экспериментов и строго задокументированы. Этот подход применялся и к медицинским наукам. В 18-м и 19-м веках были выработаны различные строгие тесты, чтобы определить, действительно ли человек умер. Но, тем не менее, не все, кто был похоронен, были на самом деле мертвы.

Согласно легенде, в середине 18-го века была объявлена мёртвой графиня Эмма из Эджкумбе.

2.

Она была похоронена в семейном склепе. Позднее пономарь, присутствовавший на похоронах Эммы, вернулся в склеп, намереваясь эксгумировать тело и украсть кольцо, похороненное вместе с Эммой. Когда пономарь снял кольцо с пальца Эммы, Эмма очнулась, всё ещё обмотанная погребальным саваном. Шокированный пономарь сбежал. Эмма вернулась в поместье Эджкумбе, пройдя полмили пешком. Сегодня в поместье есть тропа под названием «Путь графини» – в память об этом путешествии.

Святой Оран с острова Иона





Даже в 19 веке считалось, что иногда при закладке нового здания нужно под фундаментом захоронить человеческую жертву. Эта традиция была основана на убеждении, что жертва будет охранять здание от разрушений.

Согласно легенде, св. Оран, проживавший на шотландском острове Иона, добровольно согласился умереть ради того, чтобы его наставник св. Колумба, совершая погребальный обряд, мог освятить землю, на которой намеревался воздвигнуть аббатство Иона (ок. 563 г. н.э.).

Святой Оран был похоронен заживо, но его товарищи по церкви решили его пощадить и откопали обратно. Святой Оран утверждал, что у него были видения загробной жизни, которые должны были восхитить церковников. К сожалению, в его видениях не было ни рая, ни ада. Поскольку его рассказы не совпадали с официальной церковной теорией, церковники снова похоронили Святого Орана. На этот раз они оставили его умирать.

3.

Дэвид Блейн



Черпая вдохновение у Гарри Гудини, который скончался от разрыва аппендикса раньше, чем смог совершить этот подвиг, иллюзионист Дэвид Блейн позволил своим помощникам похоронить его заживо. 5 апреля 1999 года Блейн был публично похоронен в гробу. Гроб находился под трехтонным резервуаром, наполненным водой. Похороненный под землей в течение семи дней, Блейн потреблял только воду. Когда через неделю его откопали, Блейна окружили нетерпеливые фотографы, дежурившие возле могилы. Блейн не раскрывает секреты своих магических трюков.

Тем не менее, он сказал, что регулярно проходит тренировку на выносливость, чтобы продлить время, в течение которого он сможет выжить с уменьшенным количеством кислорода. Среди приёмов, использующихся Блейном во избежание вызываемого нехваткой кислорода гипоксического повреждения мозга, такие как потеря веса, задержка дыхания на всё более продолжительные промежутки времени и сон в палатке с разреженным воздухом для увеличения количества эритроцитов в крови.

4.

Мик Мини

Строитель Мик Мини из Митчелстауна в ирландском графстве Корк в своё время отказался от мечты стать профессиональным боксёром. Однако, по-прежнему стремясь к славе, Мини посвятил себя реализации другой мечты: побить существующий мировой рекорд по количеству дней, которые кто-либо проводил заживо погребённым. Поскольку ранее в результате несчастного случая Мини уже был ненадолго заживо похоронен прямо на рабочем месте, он знал, что у него хватит духа сохранить спокойствие, будучи закопанным в землю. Его физическая подготовка включала в себя диету, состоящую исключительно из бифштексов (хотя он также позволял себе сигареты). В течение трёх недель он также устраивал тренировки, делая частичные отжимания в большом открытом гробу, который его агент Батти Сагру поместил в пабе адмирала лорда Нельсона.

21 февраля 1968 года Мини пригласил репортёров в паб на то, что он назвал «своей Тайной Вечерей». Той ночью закрытый гроб с Мини был поднят в кузов грузовика. Затем гроб был спущен в яму и похоронен на глубине двух метров. Гроб Мини был снабжен двумя трубками, одна для еды, другая для переговоров и вентиляции. Мини мог выбрасывать свои испражнения через люк в гробу. Он тщательно продумал все элементы своего трюка, кроме единственного. Он не предупредил свою жену Алису. Она узнала о его плане из радиорепортажа.

Мини оставался под землёй в течение 61 дня, побив предыдущий 45-дневный рекорд американца Диггера О’Делла. К сожалению, в отличие от О’Делла, достижение Мини так и не было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Оно было признано недействительным, так как в момент извлечения гроба при этом не присутствовал ни один представитель Гиннеса.

Время, проведенное Мини в захоронении, испортило его жизнь. Хотя ему предложили рекламную сделку с бритвенной компанией «Gillette» и мировое турне, ни один из планов не осуществился. Его дочь Мария, утверждает, что он потратил всю свою жизнь на то, что пытался получить признание своего подвига. Хотя триумф Мини в конечном итоге принес ему одни огорчения, многие сочли его переживания юмористическими. Священник, отпевавший Мини, сказал: «Я ещё никогда не хоронил того, кто уже был похоронен раньше».

5.

Красавица эпохи конфедерации Гая





В 2009 году южнокорейские археологи создали полномасштабную модель умершего 1500 лет назад человека, оцифровав данные о его лицевых и физических характеристиках на основании скелета. Это оказалась 16-летняя девушка с широким лицом, тонкими пальцами и длинной шеей, чья грация очаровывает современных зрителей. Археологи, которые её эксгумировали, говорят, что она могла обладать природной красотой, но ей не хватало социального статуса. Исследование костей в её коленях показывает, что она часто становилась на колени. Это говорит о том, что она была прислугой, поскольку слуги часто становились на колени, выполняя работы по дому, или преклоняли колени в знак уважения к своим хозяевам.

Вероятно, её жизнь была трудной, а смерть мучительной. Исследуя её скелет, учёные пришли к выводу, что она была похоронена заживо вместе со своими хозяевами, в соответствии с традицией 6-го века, принятой в конфедерации Гая. Лишённая кислорода, она задохнулась.

6.

Анджело Хейс





В 1937 году французский изобретатель Анджело Хейс, которому тогда было 19 лет, отправился на прогулку на мотоцикле. Он врезался в кирпичную стену, при этом на нём не было шлема. Поскольку тело Хейса было изуродовано несчастным случаем, его родителей не стали вызывать на опознание. У пострадавшего не было пульса, и доктор объявил его мёртвым. Незадолго до несчастного случая отец Хейса застраховал жизнь своего сына на сумму 200000 франков. Выдавшая полис страховая компания перед тем, как выплатить деньги, пожелала убедиться в гибели Хейса. Несмотря на сопротивление родителей, тело было эксгумировано через два дня после похорон.

Оно было всё ещё тёплым, потому что не было мёртвым. Хейс был в коме из-за сотрясения мозга, которое он получил во время крушения мотоцикла. Он пережил погребение, потому что его коматозное состояние уменьшило количество кислорода, которое ему было необходимо для поддержания жизни. Поскольку смерть констатировали случайно, родители никогда не подвергались судебному преследованию. Хейс использовал свой опыт, чтобы принести пользу другим. Он изобрёл гроб с дыхательной трубкой, туалетом и радиопередатчиком, предназначенный для того, чтобы те, кто будет ошибочно похоронен, могли передавать сообщения на поверхность.

7.

Йозеф Гузи





Современные врачи могут вернуть к жизни тех, кто юридически мёртв, используя автоматический внешний дефибриллятор (AED). Тем не менее, врачи по-прежнему подвержены человеческим ошибкам при определении, умер ли пациент. В 2010 году польский пчеловод Йозеф Гузи перенес инфаркт во время ухода за ульем. Была вызвана скорая помощь, и Гузи был доставлен в больницу. Его лечащий врач сказал, что он не дышит. У него не было пульса, а его тело было холодным. Доктор объявил его мертвым.

Гузи доставили в морг. После того как тело Гузи было помещено в гроб, его вдова Людмила попросила гробовщика Дариуса Выслучато снять часы с мужа. Когда Выслучато снял часы, он сказал Людмиле, что она ещё не вдова. Он почувствовал пульс в запястье Гузи. По словам Гузи, как только он благополучно вернулся домой, он поблагодарил гробовщика и отнёс ему горшок с медом.

8.

Сасси и Пунну





Согласно индийской народной сказке, в 11-м веке у индуистской пары из касты браминов родилась дочь. Восторженные родители привели свою маленькую дочь к астрологу, который, как они надеялись, должен был предсказать её будущее. Они были сильно расстроены, когда астролог сказал, что их дочь выйдет замуж за мусульманина. Эта деталь сказки имеет фактическую основу. Социокультурная и социально-политическая напряжённость между индусами и мусульманами в конечном итоге привела к формированию государства Пакистан, которое в 1947 году отделилось от Индии.

Пара не могла позволить оставаться в своём доме той, кому было суждено выйти замуж за мусульманина, но родители не могли и убить свою дочь. Поэтому они поместили своего ребенка в деревянный ящик и пустили его по течению Инда. Этот ящик нашёл работник прачечной Атта, полоскавший бельё в реке. Он принёс ребёнка к своей жене. Пара назвала девочку Сасси, что означает «луна». Как и многие героини народных сказках, Сасси стала доброй, добродетельной и красивой женщиной. Принц-мусульманин Пунну, услышав от трубадура о её красоте, пожелал встретиться с Сасси.

Выдавая себя за торговца, Пунну привёл караван в деревню Сасси. Сасси была очарована Пунну, когда покупала у него духи. Скромная грация Сасси пленила Пунну. Сасси и Пунну поженились, и Пунну поклялся, что никогда не покинет Сасси.

Члены семьи Пунну были встревожены его поспешным браком, так как он не позволил своему отцу определить касту и религию своей возлюбленной. Для принца-мусульманина подходящей женой могла быть только принцесса-мусульманка. Братья Пунну несколько раз пытались выманить Пунну из его деревни. Каждый раз он отказывался. В конце концов, братья Пунну уговорили его выпить. Пьяный, он, наконец, согласился оставить свою любимую жену.

На следующее утро Сасси проснулась и обнаружила, что мужа рядом с ней нет. Она бродила по джунглям, взывая к нему. После долгих поисков Сасси проголодалась. Её горло пересохло. Ее ноги были в синяках и кровоподтёках. Когда Сасси обратилась к богам с просьбой защитить её от притязаний похотливого бродячего священника, Земля разверзлась под ней и погребла её. Позже, когда Пунну вернулся в свой дом, он нашёл дуппатту (шаль) Сасси, лежавшую возле её могилы. Когда он стал умолять богов простить его за то, что он покинул Сасси, её могила открылась. Пунну тоже был погребён. Предполагаемая могила пары находится в Пакистане, недалеко от Карачи. Считается, что Пунну и Сасси – единственная пара в мусульманской стране, похороненная в совместной могиле.

9.

Лава





В 2015 году иракская женщина-курдка, которая попросила прессу называть её просто именем Лава, приняла предложение коллеги-мужчины подвезти её до дома. В Ираке женщинам разрешается выходить на улицу только в сопровождении члена семьи мужского пола. Когда женщина согласилась на поездку со своим коллегой мужчиной, она нарушила тем самым закон. Братья обвинили её в том, что она позорит семью, и заставили её сесть в машину, угрожая ей пистолетом. Они поехали в горы. Когда они остановились, братья вывели Лаву из машины со связанными за спиной руками. Хотя она умоляла своих братьев не убивать её, они вырыли могилу, столкнули её в яму и закопали.

К счастью, зять Лавы убедил её отца рассказать ему, где была похоронена Лава. Зять и сестра Лавы вскрыли её могилу. Её удалось вернуть к жизни, но угроза осталась. Лава покинула свою страну.

10.

Октавия Хэтчер



Жившая в конце 19 века Октавия Хэтчер из Кентукки была предположительно укушена мухой цеце. Инфекция от укуса проникла в кровь. Бледную и неподвижную Хэтчер сочли мёртвой, и она была поспешно похоронена. Однако другие члены её общины, которые перенесли подобные укусы, постепенно выздоравливали.

Наблюдая за тем, как выздоравливают соседи, скорбящий муж Хэтчер обеспокоился тем, что он мог похоронить свою жену слишком рано. Когда он эксгумировал тело своей жены, его опасения подтвердились. Ее ногти и кончики пальцев были стёрты от того, что она пыталась выбраться из своего гроба.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2441636663019964833/

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

ОП-10: Темные секреты Голливуда https://otari.mirtesen.ru/blog/43973632342/

Дарья Ливен - русская Мата Хари https://otari.mirtesen.ru/blog/43479810253/

Каким образом Персидская империя столетиями контролировала большие территории, чем Древний Рим? https://otari.mirtesen.ru/blog/43870777574/