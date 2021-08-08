4 сложных последствия родительских ссор

Семейная жизнь состоит не только из приятных моментов и традиций, вроде воскресных блинчиков или летних походов с палаткой. Иногда супруги спорят о чем-то или даже конфликтуют между собой. Если мы говорим о том споре, в котором рождается истина, то ничего плохого в нем нет.

Ну, не бывает так, чтобы люди жили под одной крышей, решали вместе бытовые проблемы, воспитывали детей и при этом всегда соглашались друг с другом. Конечно, их мнения могут разойтись. Но взрослые адекватные люди всегда сумеют договориться и найти компромисс.

Совсем другая история – постоянные конфликты, бурные ссоры на глазах у детей, агрессия, унижение. Такие токсичные отношения портят нервы не только самим супругам, но и их детям.

Дети являются заложниками подобных ситуаций. Они любят одинаково и папу, и маму, поэтому оказываются между двух огней.

Многолетние исследования показали, что ссоры не просто травмируют детскую психику, но и меняют их жизненные установки. Какие самые опасные последствия родительских ссор?

Ссоры из-за детей внушают ребенку мысль о том, что это он во всем виноват.

Со временем такой ребенок винит себя во всех бедах и происшествиях. Всю ответственность за перепалки родителей он берет на себя.

У детей могут возникать нарушения умственного развития.

Во взрослой жизни он пытается всегда оправдываться, искренне полагая, что недостоин любви и уважения окружающих. Самооценка у такого человека на нуле.

Психологи неоднократно замечали, что дети, которые постоянно находятся в аду родительских скандалов, имеют проблемы со сном. Они беспокойны, тревожны, пугливы. Им сложно нормально общаться со сверстниками. У школьников возникают серьезные проблемы с учебой.

Негативный опыт родительских отношений дети забирают с собой во взрослую жизнь.

Мало кому удавалось построить счастливые отношения, если все детство прошло на фоне криков мамы и папы. Психологи заметили, что девочки чаще имеют проблемы эмоционального характера, то есть они либо замыкаются в себе, либо вырастают вспыльчивыми, не умеют себя сдерживать. А вот у мальчиков начинаются проблемы с поведением. И не нужно потом удивляться, почему у сына проблемы с невесткой, почему он связался с плохой компанией или все время грубит вам, своим родителям.

Семейное насилие, ругань, громкие скандалы не только травмируют детскую психику, но и разрушают энергетическую защиту организма.

Ребенок становится более уязвимым, часто болеет. Родители оббивают пороги больниц, а достаточно всего лишь перестать ссориться, наладить в семье благоприятную атмосферу, и проблемы со здоровьем решатся.

Если родители при детях решают конфликтные ситуации цивилизовано, то это даже хорошо. Так ребенок понимает, что из любой ситуации можно найти выход. И что споры – это не трагедия, а неотъемлемая часть семейной жизни.

Раз уже взрослые люди созрели к тому, чтобы стать родителями, то должны понимать свою ответственность за гармоничное развитие ребенка.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2275317304368040800/

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