Элене Сатине: чем известна роскошная голливудская актриса грузинского происхождения?

Элене Сатине не так широко известна российскому зрителю, однако в Штатах она уже успела стать звездой кинематографа. Среди ее самых ярких ролей – роль Луизы Эллис в сериале «Месть» и множество других эпизодических ролей в крупных проектах, таких как «Мелроуз Плейс» или «Тайны Смолвиля».

Элене Сатине должна была сыграть Черную вдову в блокбастере «Железный человек-2», но роль отдали Скарлетт Йоханссон. Не многие знают, что родилась голливудская актриса в Тбилиси, долгое время училась в Москве, а в США попала, в общем-то, случайно.

Детство и юность

Элене Сатине-Схиртладзе родилась в 1987 году в Тбилиси в творческой семье. Ее мама – известная оперная певица, актриса и модель, отец – бизнесмен. Семья Элене Сатине – потомки могущественного когда-то древнего грузинского рода Орбеалиани.

Творчество было в жизни Элене с самого детства – уже в 6 лет она дебютировала на сцене «Утренней звезды». Ее семья в то время перебралась из Тбилиси в Сочи. В 9 лет она уже стала участницей «Кинотавра» - самой молодой! В 12 лет она проходила обучение в Нью-Йорке, в 16 – поступила в МХАТ, позже – получила стипендию в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Карьера в США

Свою карьеру она предпочла делать не в России или Грузии, а в США.

Режиссеры обращали внимание на эффектную рыжеволосую красавицу, первым ее проектом стала роль в фильме «Волновой эффект». Заметной стала роль девушки Нади, одержимой желанием остаться в США, в сериале «Детектив Раш».

В сериале «Тайны Смолвиля» она сыграла супругу Аквамена Меру, в рок-мюзикле «Спайдер-Мен» - подружку Человека-паука.

Сегодня Элене Сатине живет в Майами, занимается танцами и вокалом, играет в теннис и катается на роликах. Яркая внешность стала причиной излишнего внимания со стороны мужского пола: актриса рассказывала, что однажды за ней целый день гонялся парень на «Порше», требуя сесть к нему в машину.

Инга Казарова

Источник : https://pulse.mail.ru/article/elene-satine-chem-izvestna-ros...?

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