2 верных способа узнать, кто навел на вас порчу

Порой бывает так, что любые начинания заканчиваются провалом, и даже дела, которые шли достаточно успешно, нарушают свой привычный ход. Необъяснимая утрата сил, череда неудач, проблемы в семье и на работе – большинство это называет «черной полосой», но иногда это вовсе не случайное стечение обстоятельств, а самая настоящая магия.

Для чего ищут того, кто навел порчу

Причины выявить недоброжелателя у каждого свои. Однако все они сводятся к двум большим категориям:

* месть;* исключение врага из круга общения.

Издавна люди знают, что месть ни к чему хорошему не приведет. Даже если вы освоили один из способов определения, кто на вас навел порчу и провели обряд как нужно, в результате чего узнали обидчика, то ответный негатив может обернуться тяжелыми последствиями именно для вас. Наверняка этот человек предпримет попытки навредить вам, или же ваша атака отразится на вас же.

Поэтому правильным решением будет поиск недоброжелателя, чтобы исключить его из круга общения и таким образом обезопасить себя и своих близких.

На самом деле человечество известно множество способов определить человека сглазившего или напустившего порчу. Мы же рассмотрим несколько самых простых и эффективных.

При помощи ключей

Для обряда понадобиться 7 ключей, при этом они должны быть используемыми, а не пылится на полках, также понадобиться большая кастрюля и вода.

С использованием гвоздя

На полную луну ключи нужно положить в кастрюлю с кипятком и тихо произнести:«Кто Рабу Божьему (свое имя) зло несет, того нечистый завтра на порог приведет. Аминь».После этого нужно подождать, чтобы ключи побыли в кипящей воде. Далее кастрюлю убрать с огня и дать остыть. Ключи вытащить, а «бульон» вылить возле входной двери. Совсем скоро обидчик пожалует к вам в гости. Кто именно из визитеров это будет? Вы сами это почувствуете.

Это темный метод вычислить обидчика. С гвоздем можно провести два ритуала. Для первого понадобиться вбить гвоздь в косяк двери и прошептать:«Кто мне зла желал и порчу послал, зову гвоздем. Коль через три ночи не придешь, в могилу чрез полгода попадешь!».

Для второго ритуала понадобиться гвоздь с кладбища, который нужно вбить, куда и первый, но при этом сказать слова: «Кладбище, гроб, гвоздь. Жду в гости, званый гость!». При этом недоброжелатель будет иметь больной вид, будет извиняться или говорить то, о чем потом и не вспомнит.