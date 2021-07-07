Код да Винчи: загадки «Джоконды»

Мона Лиза была создана 5 столетий тому назад и по сей день окружена тайнами. Эта самая узнаваемая картина Леонардо да Винчи выполнена на тополевом панно маслом. Мона Лиза — портрет натурщицы в половину длины на фоне воображаемого пейзажа. Оригинальный размер картины 77х53 см, и в настоящее время она находится на стене самого известного и крупнейшего в мире музея Лувра в Париже. В настоящее время она принадлежит правительству Франции.

Мона Лиза — самое знаменитое произведение искусства и самая ценная картина в мире. Она занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самую высокую страховую оценку в истории. В 1962 году страховая стоимость составляла 100 миллионов долларов.

Задумывались ли вы, почему эта картина является самой знаменитой, самой просматриваемой, самой посещаемой и лучшим произведением искусства в мире? Причиной тому не только улыбка Моны Лизы, но и многое в этой картине, что скрыто под слоями. В этой статье вы узнаете о скрытых секретах Джоконды.

Неправильное название

Настоящее название картины было записано, как Монна Лиза, но позже было ошибочно указано, как Мона Лиза. По-итальянски Монна относится к Мадонне, что означает «Моя леди».

Личность Моны Лизы

Есть много теорий о личности Моны Лизы.

Беременность

Хотя это не подтверждено, но наиболее распространенное предположение о Моне Лизе гласит, что натурщицей была Лиза дель Джокондо, жена Франческо дель Джокондо. Хотя доказательств ее настоящей внешности нигде нет. Некоторые даже утверждают, что она мать Леонардо. Мало того, есть предположение, что картина — это действительно автопортрет.

У дамы на картине небольшой животик со скрещенными руками на животе. Это говорит о том, что она была беременна. Согласно истории, итальянская дворянка Дель Джокондо была беременна вторым ребенком в то же время. Исследователи из Национального исследовательского совета Канады сделали 3D-сканирование картины с помощью инфракрасной технологии. Сканирование показало, что она носит гуарнелло, что-то вроде вуали, которую в то время носили беременные.

Скрытые животные на картине

Художник и графический дизайнер Пиччирилло изучил картину с другой точки зрения. Он повернул «Мону Лизу» на бок и сделал интересное открытие, заметив множество скрытых животных на заднем плане.

Секретный скрытый код

Леонардо был величайшей личностью с оригинальным подходом ко всему. Он рисовал скрытые цифры и буквы в глазах Моны Лизы. Если смотреть невооруженным глазом, символы не видны, но при просмотре через увеличительное стекло буквы, числа и символы очень слабо просматриваются. На правом глазу написаны буквы «LV», которые обозначают Леонардо да Винчи, в то время как буквы левого глаза четко не распознаются. Некоторые предложения заключаются в том, что буквы могут быть буквой «B» или «CE». Число 72 можно увидеть на заднем плане в арке моста. Некоторые предполагают, что вместо числа 72 это может быть буква «L» и цифра «2». Что на самом деле представляют эти символы — мы уже никогда не узнаем.

Ресницы и брови

Многие утверждали, что Мона Лиза была жрицей любви, потому что у нее нет ресниц или бровей. Но это не факт. Брови просто скрыты. Паскаль Котт рассказал, что у Моны Лизы действительно были ресницы и брови. Он сказал: «Если я смогу найти только один волос, только один волос на брови, у меня будет окончательное доказательство того, что изначально Леонардо да Винчи нарисовал ресницы и бровь». Позже с помощью передовых технологий он нашел единственный волосок над левым глазом. Он пояснил, что брови были закрашены позже.

Улыбка Джоконды

На протяжении веков эксперты и люди спорят, улыбается ли натурщица на картине Моны Лизы. Что делает картину Моны Лизы настолько загадочной, так это ее выражение лица. Многие исследования были направлены на то, чтобы попытаться интерпретировать ее выражение лица. Непонятно, что чувствует или думает сидящая на картине женщина, но это делает ее выражение лица очень ясным, но в то же время полным счастья и удовлетворения.



Профессор Гарварда Маргарет Ливингстон считает, что картина в основном написана на «низких пространственных частотах». Улыбка становится более поразительной, если кто-то смотрит ей в глаза, а не в рот.

Исследователи из Голландии разработали программное обеспечение для «распознавания эмоций» и запустили его на картине в 2005 году. Алгоритм отметил, что живопись Моны Лизы на 1% нейтральна, 2% зла, 6% испуганна, 9% испытывает отвращение и 83 % счастлива.

Незаконченная картина

Итальянский художник Леонардо да Винчи начал рисовать Мона Лизу в 1503 году и продолжал до 1506. Однако некоторые считают, что Леонардо продолжал работать с ней до 1517 года. Король Франциск I пригласил Леонардо в 1516 году, и Леонардо взял картину с собой, когда переехал во Францию. С 1516 года он продолжил работу над картиной Моны Лизы. Он продолжал совершенствовать картину до 1517 года. В том же году правая рука Леонардо была парализована, из-за чего он и не смог завершить картину. Но у многих специалистов разные мнения и точное время завершения до сих пор не подтверждено. По словам историка Мартина Кемпа, «есть некоторые трудности с точным подтверждением дат».

Картина была украдена

В 1911 году Мона Лиза была украдена из Лувра. Когда пропажу обнаружили, Лувр на неделю был закрыт для расследования. Картину украл сотрудник Лувра Винченцо Перуджа. Он считал, что живопись должна вернуться в экспозицию итальянского музея. Он держал Мону Лизу в своей квартире в течение двух лет, но когда наконец попытался продать картину галерее Италии, его поймали и позже арестовали за кражу. После этой кражи картина стала более известной, о ней узнал весь мир.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2252032220031617914/

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