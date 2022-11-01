5 неприличных фактов о Гарри Каспарове, которые не принято афишировать

Гарри Кимович Каспаров... Выдающийся советский и российский шахматист, 13-й Чемпион мира. Некоторые специалисты называют Гарри Кимовича лучшим шахматистом всех времен и народов. Помимо прочего, Каспаров отличился на ниве литературы, написав несколько незаурядных книг, а также политики, выступая последовательным противником российских властей.
Будущий чемпион мира по шахматам родился в Баку в 1963-ем году. Отец - инженер-энергетик Ким Моисеевич Вайнштейн, мать - инженер-телемеханик Клара Шагеновна Каспарян. Отец Гарри Кимовича - еврейского происхождения, мать - армянского.
Мама и папа Каспарова часто решали шахматные задачи из газет, и однажды были поражены тем, что 5-летний Гарри подсказал им решение. Стало понятно, что мальчика следует учить шахматам. Чем и занялся Ким Моисеевич.
В возрасте 7 лет Гарри поступает в шахматную школу Бакинского Дома Пионеров, где его преподавателем становится талантливый шахматист, участник международных соревнований Олег Приворотский.
Когда Гарри было 12 лет, его мама, Клара Шагеновна, решает сменить фамилию сына на Каспаров. По ее мнению, еврейская фамилия отца могла помешать карьере Гарри. Но и фамилию матери было решено немного подредактировать.
В 1977 году в возрасте 14 лет Каспаров вступил в комсомол, хотя в дальнейшем более чем скептически относился к ВЛКСМ и другим молодежным организациям СССР.
В 1985 году в упорном и довольно скандальном поединке Гарри Каспаров побеждает действующего Чемпиона мира Анатолий Карпова и отнимает у него шахматную корону. Так началось противостояние Карпова и Каспарова, которое продолжалось больше 15 лет.
Эпоха шахматного короля Каспарова завершилась в 2000 году, когда он уступил Владимиру Крамнику. Утратив титул чемпиона мира, Гарри Кимович играл на турнирах, участвовал в эпичном противостоянии "Человек-Машина", активно занимался политикой в составе либеральных сил.
В июне 2013 года Каспаров заявил о своем решении покинуть Россию и продолжить бороться "с Путиным" из-за рубежа.
Разумеется, в жизни великого шахматиста хватает фактов, которые трудно назвать приличными.
Факт первый. Стал членом КПСС в 19 лет
Не секрет, что семья Каспарова входила в так называемую советскую элиту. Помимо того, что родители Гарри Кимовича занимали вполне себе неплохие должности, дядя был женат на сестре Абдурахмана Везирова - крупнейшего партийного деятеля республики Азербайджан. Родственником Гарри Кимовича был и Соломон Гусман - отец того самого Юлия, а по совместительствую - профессор медицины, возглавлявший Главное управление Минздрава Азербайджанской СССР. У Соломона Гусмана лечился сам Гейдар Алиев.
Первый тренер Олег Приворотский вспоминал:
"Я поражался, что Гарику открывались дороги, о которых другие могли лишь мечтать, и только много позже смог узнать об этой мощной родственной поддержке. Достаточно сказать, что его в девятилетнем возрасте направили на международный турнир, проходивший во Франции. Да, Гарик был очень способным, быстро прогрессировал. Но были тогда и другие ребята, не уступавшие ему в мастерстве! И если бы не дали ему в свое время такую "зеленую улицу", не помогали бы так много - талант его мог бы и зачахнуть".
Судя по всему, чтобы талант Каспарова не зачах, родственные связи работали на полную мощность.
Кроме того, будущий чемпион мира вступил в КПСС в 19 лет. В таком юном возрасте членами партии становились либо идейные парни вроде Павла Корчагина либо карьеристы. Каспарова трудно заподозрить в том, что он искренне уверовал в идеи Маркса-Энгельса, поэтому остается только второй вариант. По-видимому, Гарри Кимович считал, что партийность как-то поможет ему взобраться на вершину шахматного Олимпа.
Ходили слухи, что своим успехом Каспаров во многом был обязан первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана, члену политбюро ЦК КПСС Гейдару Алиеву.
Факт второй. Любвеобильный шахматист
Шахматистов обычно представляют эдакими "ботаниками" в очках в роговой оправе, которые полностью погружены в мир ладьей, пешек и коней. Гарри Кимович под этот стереотип не подходит: он всегда находил время для личной жизни.
О многочисленных романах Каспарова ходят легенды. Чемпион мира был женат трижды, от каждой супруги у него есть ребенок.
В первый раз Каспаров женился в 1989 году: его избранницей стала студентка МГУ Мария Арапова. В браке родилась дочь Полина, которая ныне живет в США. К сожалению, брак Гарри Кимовича с Марией Араповой распался в 1993 году.
В 1995 году 32-летний Каспаров встречает 17-летнюю студентку Юлию Вовк и влюбляется в нее. В 1996 году, когда девушке исполнилось восемнадцать, пара расписалась, в том же году Юлия родила чемпиону мира сына Вадима. Увы, в 2005 году из-за измены Гарри, и этот брак Каспарова закончился разводом.
В 2005 году 42-летний шахматист женился на 23-летней петербурженке Дарье Тарасовой. В 2006 году Дарья родила шахматисту дочь, в 2015-ом - сына.
Факт третий. Не признал дочь от актрисы Марины Неёловой
В 80-е шахматисты были стопроцентными "звездами" - это сейчас редко кто знает, как выглядит Ян Непомнящий или даже Магнус Карлсен. Медийный вес Каспарова или Карпова был ничуть не меньше, чем у Табакова или Олега Даля. Возможно, именно поэтому и состоялся в 1984 году роман самого молодого чемпиона мира, 21-летнего Гарри Каспарова и выдающейся актрисы, на тот момент уже всесоюзноизвестной Марии Неёловой, которой на момент знакомства с шахматистом было 37 лет.
Каспаров поступил с Неёловой откровенно некрасиво, за что его до сих пор терпеть не могут в актерской среде.
Но начиналось все чудесно:"Марина хорошо понимала мои проблемы, понимала, в чем состоит истинная суть моей борьбы, и ее поддержка придавала мне силы. У нас было много общих друзей среди писателей и художников. Марина необыкновенно начитанна и образованна, обладает острым умом и чувством юмора". (с) Гарри Каспаров
Однако, всех этих достоинств Неёловой не хватило на то, чтобы Гарри женился на ней. А ведь Марина очень этого хотела!
Увы, но дорогу влюбленным, как это часто бывает, преградила мама жениха. Клара Шагеновна, опасаясь, что роман с взрослой женщиной, известной актрисой, повредит карьере сына, убедила Гарри бросить Неёлову.
Каспаров ушел. Через несколько месяцев после расставания Марина Неёлова родила дочь Нику, которая как две капли воды похожа на Гарри Кимовича. Каспаров долгое время не признавал дочь, опровергая свое отцовство как в прессе, так и на страницах собственных книг.
Однако, в последнее время Каспаров значительно смягчился: кажется, он все-таки признал дочь и понял, как некрасиво поступил с Мариной Неёловой.
Факт четвертый. Подозрения в коррупции
В 2014 году в прессе начали появляться ошеломительные заголовки: ярый борец со злоупотреблениями властей, демократ, оппозиционер Гарри Кимович Каспаров подозревается в коррупции!
Оказалось, что Каспаров и бывший экс-глава шахматной федерации Сингапура Игнатиус Леонг настолько сильно захотели скинуть с должности главы ФИДЕ одиозного российского чиновника Кирсана Илюмжинова, что затеяли для этого грязную игру.
В прессе писали, что Каспаров пытался купить в свою пользу голоса азиатских членов международной шахматной организации в борьбе за пост главы ФИДЕ. Каспаров заключил контракт с главой Шахматной федерации Сингапура Игнатиусом Леонгом, который пообещал предоставить Гарри Кимовичу 11 голосов азиатских делегатов. За такую услугу Каспаров обязался выплатить Леонгу миллион долларов.
Выборы Гарри Кимович проиграл, что называется, с треском. Увы, но попытка занять должность главы ФИДЕ нанесла ему две пробоины: и финансовую, и репутационную.
Факт пятый. Прекрасная Россия будущего по-Каспарову
Политические взгляды Каспарова широко известны: он один из наиболее последовательных и радикальных либералов. Поддерживает Украину, Грузию, выступает за демократические преобразования по всему миру по американскому образцу и под бдительным и не всегда мирным американским контролем. Современная Россия для Каспарова - империя зла, а президент Путин - диктатор.
В одной из своих статей Гарри Кимович описал прекрасную Россию будущего, которая, по его мнению, должна распасться на несколько независимых государств.- На мой взгляд, прекрасная Россия будущего – это, конечно, государство, ориентированное на евроатлантические ценности. Не обязательно в тех же географических границах, что проходят сегодня. Потому что вполне возможно, будут части российского государства, в которых возобладает другая точка зрения. В данном случае, я считаю, принцип Российской Федерации должен соблюдаться. Если кому-то хочется уходить и выстраивать собственное прекрасное будущее, пожалуйста, Россия не должна никого удерживать.
По мнению Гарри Кимовича, Запад должен вводить как можно более строгие санкции, чтобы его план "прекрасной России будущего" поскорее стал реальностью.
В целом, оппозиционную логику Каспарова можно описать короткой фразой: "Чем России хуже - тем ей же и лучше".
Тем не менее, россияне помнят достижения Гарри Кимовича в шахматах. Для многих он остается великим чемпионом, который дольше всех удерживал шахматную корону.
Вот такие не совсем приличные факты о выдающемся шахматисте Гарри Каспарове.
А вы знали об этом?
Не так давно был представлен велосипед «Paravelo», на котором можно не только ездить со скоростью 25 км./ч., но и летать, преодолевая 40 км. за час и поднимаясь на высоту до 1,2 км. благодаря входящему в конструкцию парашюту. И всё же это не первое подобное устройство в мире.Дерек Пиготт сконструировал свой велосипед-самолет и взлетел на нём 9 ноября 1961 года. Во время пролета ему приходилось интенсивно крутить педали, за счёт чего удалось подняться над землей почти на 2 метра и пролететь 64 метра. Несмотря на не столь уж впечатляющие цифры, именно этот случай правильно рассматривать как первый полет на велосипеде.
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