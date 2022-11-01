5 неприличных фактов о Гарри Каспарове, которые не принято афишировать

Гарри Кимович Каспаров... Выдающийся советский и российский шахматист, 13-й Чемпион мира. Некоторые специалисты называют Гарри Кимовича лучшим шахматистом всех времен и народов. Помимо прочего, Каспаров отличился на ниве литературы, написав несколько незаурядных книг, а также политики, выступая последовательным противником российских властей.

Будущий чемпион мира по шахматам родился в Баку в 1963-ем году. Отец - инженер-энергетик Ким Моисеевич Вайнштейн, мать - инженер-телемеханик Клара Шагеновна Каспарян. Отец Гарри Кимовича - еврейского происхождения, мать - армянского.

Мама и папа Каспарова часто решали шахматные задачи из газет, и однажды были поражены тем, что 5-летний Гарри подсказал им решение. Стало понятно, что мальчика следует учить шахматам. Чем и занялся Ким Моисеевич.

В возрасте 7 лет Гарри поступает в шахматную школу Бакинского Дома Пионеров, где его преподавателем становится талантливый шахматист, участник международных соревнований Олег Приворотский.

Когда Гарри было 12 лет, его мама, Клара Шагеновна, решает сменить фамилию сына на Каспаров. По ее мнению, еврейская фамилия отца могла помешать карьере Гарри. Но и фамилию матери было решено немного подредактировать.

В 1977 году в возрасте 14 лет Каспаров вступил в комсомол, хотя в дальнейшем более чем скептически относился к ВЛКСМ и другим молодежным организациям СССР.

В 1985 году в упорном и довольно скандальном поединке Гарри Каспаров побеждает действующего Чемпиона мира Анатолий Карпова и отнимает у него шахматную корону. Так началось противостояние Карпова и Каспарова, которое продолжалось больше 15 лет.

Эпоха шахматного короля Каспарова завершилась в 2000 году, когда он уступил Владимиру Крамнику. Утратив титул чемпиона мира, Гарри Кимович играл на турнирах, участвовал в эпичном противостоянии "Человек-Машина", активно занимался политикой в составе либеральных сил.

В июне 2013 года Каспаров заявил о своем решении покинуть Россию и продолжить бороться "с Путиным" из-за рубежа.

Разумеется, в жизни великого шахматиста хватает фактов, которые трудно назвать приличными.

Факт первый. Стал членом КПСС в 19 лет

Не секрет, что семья Каспарова входила в так называемую советскую элиту. Помимо того, что родители Гарри Кимовича занимали вполне себе неплохие должности, дядя был женат на сестре Абдурахмана Везирова - крупнейшего партийного деятеля республики Азербайджан. Родственником Гарри Кимовича был и Соломон Гусман - отец того самого Юлия, а по совместительствую - профессор медицины, возглавлявший Главное управление Минздрава Азербайджанской СССР. У Соломона Гусмана лечился сам Гейдар Алиев.

Первый тренер Олег Приворотский вспоминал:

"Я поражался, что Гарику открывались дороги, о которых другие могли лишь мечтать, и только много позже смог узнать об этой мощной родственной поддержке. Достаточно сказать, что его в девятилетнем возрасте направили на международный турнир, проходивший во Франции. Да, Гарик был очень способным, быстро прогрессировал. Но были тогда и другие ребята, не уступавшие ему в мастерстве! И если бы не дали ему в свое время такую "зеленую улицу", не помогали бы так много - талант его мог бы и зачахнуть".