Возвращение депортированных народов: планировалась ли межнациональная конфликтность?

Ушедший 2020 год изобиловал юбилеями, связанными с национальной политикой и национальным строительством в Советской России, а затем и в Советском Союзе, конечно же, не свободных от ошибок и драматических сюжетов, во многом обусловленных суровыми и жестокими обстоятельствами военного времени. При этом любые общественно-политические процессы желательно рассматривать с позиций историзма, а не сегодняшнего «послезнания», зачастую конъюнктурно-поверхностного и политически мотивированного.

Известно, что одной из болезненных тем советской истории, использовавшихся для расшатывания внутриполитической стабильности в эпоху «перестройки», стала депортация в 1944 г. некоторых народов (в частности, Крыма и Кавказа) в Среднюю Азию и Казахстан. В частности, широкий резонанс получила опубликованная в 1987 г. повесть Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», отмеченная Государственной премией и впоследствии экранизированной.

Впрочем, пристальное и зачастую небеспристрастное внимание к сталинскому периоду советской истории до некоторой степени исключало объективное изучение последующего периода, включая реабилитацию репрессированных народов и возвращение большей части из них к местам прежнего проживания.

Так, в ходе празднования в 1960 году 43-й годовщины Октябрьской революции Хрущёв и иже с ним заявляли о том, что

«…извращения ленинской национальной политики, допущенные в период культа личности, ликвидированы за последние пять лет. Многие народы и народности вернулись в братскую семью советских народов».

Аналогичные пассажи содержались в материалах президиума ЦК партии, адресованных в декабре того же года местным руководящим партработникам в восстановленных национальных автономиях. В этих материалах отмечалось и завершение к концу 1960 года возвращения ранее депортированных народов и восстановление автономного статуса территорий их исконного проживания. Впрочем, это не касалось «невозвращаемых» крымских татар, немцев Поволжья и турок-месхетинцев.

Однако в указанных официальных реляциях не упоминались антирусские и – тогда еще подспудно – антисоветские эксцессы при организации процесса «обратного» переселения. Между тем, такие эксцессы были предсказуемы, но для их предотвращения надлежащих мер намеренно не принималось…

По оценке Мюнхенского Института по изучению истории СССР и Восточной Европы (1971 г.), «репрессии против многих наций в СССР – даже несмотря на их последующую реабилитацию – ускорили формирование нелегальной националистической оппозиции внутри СССР. А со временем она подспудно охватила весомую часть руководства восстановленных при Хрущёве национальных автономий. В дальнейшем это может привести к параличу правящего режима в стране. Но о таких последствиях Сталин с его окружением не задумывались, полагая, видимо, что править они будут вечно». Несмотря на то, что процессы дезинтеграции в «позднем» СССР развивались по несколько иному сценарию, тема «национальных» репрессий также сдетонировала, прежде всего, на Северном Кавказе. Достаточно вспомнить о принятии почти 30 лет назад, в апреле 1991 года Верховным Советом РСФСР Закона «О реабилитации репрессированных народов», предполагавшего, среди прочего, и территориальную реабилитацию. По мнению председателя совета Правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, хотя упомянутый законодательный акт принимался с благими намерениями, изначально в нём были заложены зёрна будущих конфликтов: «Попытка выполнения одного из пунктов этого закона, а именно пункта о территориальной реабилитации, не могла не привести к конфликту». Закон породил много точек напряженности, так как возвращение территорий стало невыполнимой задачей, полагает другой правозащитник, Ян Рачинский.

Возможно, многих проблем удалось бы избежать в случае более тщательного анализа событий 60-65-летней давности, оказавшихся, за исключением редких публикаций в федеральных и местных СМИ, по большей части под спудом забвения. Между тем, в процессе «хрущевской» реабилитации народов в 1955-58 гг. к политическим и социальным эксцессам приводили зачастую те же факторы, которые дали знать о себе уже и в «перестроечную» пору на рубеже 1980-х – 1990-х годов.

Во-первых, на места проживания депортированных этносов в 1944-54 гг. вселялось, преимущественно русское и русскоязычное население. А во-вторых – к концу 1950-х годов включительно по нескольку раз перекраивались границы сперва упразднённых, а затем восстановленных национальных автономий. К примеру, четырежды менялись границы Ставропольского края, трижды – Карачаево-Черкесии и Чечено-Ингушетии, причём границы многих из них расширялись, в порядке компенсации, на 15-25%, за счет ряда районов сопредельных областей и краёв РСФСР.

Границы республик Закавказья по «Атласу офицера», 1947 г.

Между тем, 65% территории упразднённой в 1943 г. Карачаевской автономной области перешло к Грузинской ССР. Меньше известно, что необходимость возврата этих земель создаваемой Карачаево-Черкесской автономной области (в составе Ставропольского края) стала немаловажной причиной «просталинских» манифестаций почти по всей Грузии в 1956 году.

Отправной точкой в повальной реабилитации стал Указ Президиума Верховного совета СССР 17 сентября 1955 г. «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 65-летний «юбилей» которого прошёл практически незамеченным. И уже со следующего месяца амнистированные граждане почти всех выселенных национальностей (кроме корейцев и крымских татар) начали возвращаться в места исконного проживания. А в 1956-58 гг. гриф «неблагонадёжных» и потому выселенных, включая крымских татар, был снят указами высшего законодательного органа, предусматривавшими также восстановление большинства упраздненных в 1930-х-1940-х гг. национальных автономий.

Но куда возвращались реабилитированные?

Поначалу власти регионов, с территорий которых осуществлялось выселение, противились восстановлению прежних автономий и возвращению депортированных. Особенно активными здесь были власти Грозненской (существовала в 1944-56 гг.) и Астраханской областей. Первая в середине 1940-х годов расширена вплоть до Каспийского моря, а вторая получила свыше 80 % территории Калмыцкой АССР, после восстановления которой в 1956 г. Астраханская область сократилась почти на 2/3.

Однако более важный аспект состоит в почти повсеместном отсутствии для возвращающихся граждан жилищного фонда и подготовленного социально-бытового обустройства; с запозданием решались вопросы их трудоустройства. Так, в 1956-58 гг. в Чечено-Ингушетии (в 1957-м восстановленной в прежних границах) только треть возвратившихся получили новое жилье и трудоустройство, а в балкарском регионе Кабардино-Балкарии и в Калмыкии этот показатель был менее трети.

На Западной Украине реабилитированным «бандеровцам» с решением тех же вопросов повезло несравнимо больше, ибо с 1954-55 гг. в руководящих структурах СССР преобладала, а с конца 50-х – доминировала связанная с Хрущёвым и Брежневым бывшая партгосноменклатура Украинской ССР. Однако на Северном Кавказе аналогичным вопросам уделялось, мягко говоря, недостаточное внимание. Потому в Чечено-Ингушетии наиболее активно разрастались столкновения между вселёнными в середине 1940-х – начале 1950-х гг. русскими и русскоязычными гражданами и прибывающими чеченцами и ингушами.

Кроме того, восстановленной Чечено-Ингушетии в 1957-58 гг. были переданы некоторые равнинные районы Ставрополья и Северной Осетии; «позабыли» урегулировать принадлежность некоторых районов в приграничье ЧИ АССР и Дагестана, что также усиливало межнациональную напряженность. И по сей день отголоски давних споров периодически дают о себе знать между Махачкалой и Грозным, Владикавказом и Магасом…

Только за 1957 год в Чечено-Ингушетию прибыло свыше 200 тыс. чел., что существенно превышало цифры, предусмотренные четырехлетним планом переселения. Это создавало серьезные проблемы с трудоустройством и обеспечением жильем. К тому же – массовое приобретение оружия, круговая порука, убийства на почве кровной мести, изнасилования, нападения на жителей республики, представляющих другие национальности. В результате запугивания, при полном попустительстве республиканских властей в течение 1957 года за пределы ЧИАССР выехали 113 тысяч русских, осетин, аварцев, украинцев и граждан других национальностей. Апогеем же стали массовые протесты в августе 1958 года русских жителей в Грозном, сопровождавшиеся попытками штурма здания обкома партии и сопровождавшихся стычками с чеченцами и ингушами.

Грозненский обком КПСС буквально забрасывал ЦК КПСС обращениями с просьбой временно приостановить массовое возвращение чеченцев и ингушей ввиду неподготовленности социально-бытовых условий для «возвращенцев», нерешённости организационно-бытовых вопросов. Отмечалось также, что в противном случае неизбежны межнациональные конфликты с их возможным перерастанием в антисоветские выступления.

Грозненские эксцессы, были погашены военной силой, но случившееся заставило Москву активнее развивать экономику и социальную сферу восстановленных национальных автономий. Поэтому по темпам роста промышленности, сельского хозяйства и жилищного строительства Северный Кавказ лидировал по РСФСР в начале 60-х – конце 70-х, причём лидером по многим показателям стала Чечено-Ингушетия.

Но обратной стороной упомянутых событий, как и более мелких конфликтов в других восстанавливаемых национальных автономиях, стал постепенный «исход» оттуда русских и русскоязычных.

Что касается турок-месхетинцев и крымских татар, то первым разрешили возвращаться в Грузию только в конце 80-х. Однако в силу ряда факторов вскоре подавляющее большинство их них, по целому ряду причин, переехали в Турцию, на Северный Кавказ и даже…вернулись в Узбекистан.

Наконец, 21 апреля 2014 г., после воссоединения Крыма с Россией, Президент РФ подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского, немецкого народов и поддержке их возрождения и развития» (представители этих народов выселялись из Крыма вкупе с местными татарами). Здесь заметим, что, хотя первые аналогичные решения по крымским татарам были ещё в начале 1960-х годов, в них предписывалось всячески сдерживать переселение крымских татар в Крым. Кроме того, реабилитированные народы в период «оттепели» и позже репатриировались обратно без возвращения утерянного или отобранного властями имущества в период депортации и, как правило, без каких-либо компенсаций.

Таким образом, предугадать психологические последствия такой реабилитации, как и того, что ей предшествовало, было нетрудно. И неудивительно, что в дальнейшем, по мере ослабления позиций союзного Центра, сперва подспудный, а с началом «перестройки» едва скрываемый антисоветский национализм охватил руководство и околовластные элиты едва ли не всех восстановленных автономных республик и областей. Яркое тому подтверждение трагические события в Чечне на рубеже 1980-х – 1990-х гг., приведшие к кардинальному изменению этнического состава населения республики.

Алексей Балиев

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве прогрессивное человечество может оправдать подобное злодеяние, когда ,например,чеченцев и ингушей не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов!Об этом однозначно свидетельствует указ Президиума Верховного Совета СССР 7 марта 1944 года, согласно которому полностью ликвидирована Чечено-Ингушская АССР!

И если бы не подох величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину и Чечено-Ингушская АССР была бы полностью вычеркнута из истории, не оставив даже следов на карте! Однозначно подобного злодеяния еще не знала история человечества и именно поэтому лживые сталинские пропагандисты , не зная как назвать подобное чудовищное варварство , назвали это почему-то «депортацией»!

А ведь под депортацией подразумевается принудительная высылка лица или целой категории лиц в другое государство или другую местность!Обратите внимание, что речь в данной трактовке не идет о выселении целого народа, поэтому это была не депортация, а обыкновенный геноцид народа и что еще хуже ликвидация из истории целого государства!

И разве это не геноцид , когда глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который в день 72-й годовщины депортации чеченского народа проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию, официально заявил , что во время этой варварской депортации погибли 54% коренного населения Чечни!Его же ингушский коллега Юнус-Бек Евкуров однозначно назвал депортацию геноцидом, а обвинения, выдвигавшиеся против ингушей и чеченцев - ложными!

Любопытно, что в ходе депортации власти столкнулись с одной курьезной дилеммой. Как поступать с некоторыми представителями этих народов, на момент переселения жившим в других регионах СССР? Как ни странно, но «мудрый палач народов» и эту проблему решил свойственной ему подлостью и циничностью,приказав заменить национальности в паспортах чеченцев и ингушей ! Ничего не скажешь – «заботливый» и «всемогущий» вождь, грудью «защищающий» честь и достоинство своего народа!Подробная информация об этой страшной трагедии приводится в книге Авторханова «Убийство чечено-ингушского народа», изданной в 1952 году и ставшей основным источником, разоблачающим во всем мире зловещие преступления сталинского тоталитарного режима!

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки, восставших против сталинского произвола людей, можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Вместе с тем непонятно, как эти народы могли массово сотрудничать с врагом, если ,например,Чечено-Ингушетия вообще не была оккупирована немцами.

Кроме того, военной необходимости в депортации этих народов абсолютно не было, поскольку шел уже 1944-й и вермахт к тому времени был отброшен далеко от Кавказа и необходимости обезопасить свой тыл не было. Скажу больше, если бы определенная часть чеченцев и ингушей на самом деле активно сотрудничала бы с немцами , даже тогда это не даёт никому право наказывать и переселять весь народ!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру?

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Сейчас стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году, где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль»! Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР!

Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому кровавый «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, причем, около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенного выселения и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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