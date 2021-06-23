Как английская королева Виктория чуть не стала королевой Нигерии

Наверное, мало кто не слышал о викторианской эпохе. Названо это время в честь королевы Виктории, которая была одной из самых выдающихся монархов Англии. Эта правительница также получила прозвище «бабушка Европы» за то, что объединила Великобританию родственными связями со многими европейскими странами.

С королевой Викторией связан один весьма занятный исторический эпизод. Однажды она чуть не стала женой африканского короля Эйамба V. Для английской правительницы там по сей день зарезервирован трон...

Писательница и журналистка из Нигерии, Адаоби Трисия Нваубани, недавно выступила перед СМИ с заявлением о том, что в западноафриканском государстве королеву Англии ждёт трон.

Адаоби Трисия Нваубани.

До того, как Елизавета II отметила 64-летие правления, Виктория считалась самым долгоправящим монархом в Англии. Её правление длилось целых 63 года. За отведённое ей время на английском троне королеве удалось совершить многое. Так чем же прославилась эта женщина, и что такого особенного она сделала для страны?

Королеву Викторию называли «бабушкой Европы».

Призрачные надежды на трон

У юной Александрины Виктории было очень мало шансов стать королевой. Перед ней в очереди на английский престол стояли отец и трое его бездетных братьев.

Девочка выросла в чрезвычайно унылой атмосфере повышенной строгости. Ей не дозволялось практически ничего. Нельзя было не то что играть, а даже общаться с другими детьми. После смерти отца престол по очереди заняли дяди девочки. Викторию тем временем сосватали за принца Альберта, её кузена. Она не торопилась вступать в брак.

Портрет юной Виктории.

Всё изменилось, когда последний дядя будущей королевы умер и английский трон заняла Виктория. По закону незамужняя девица должна была править с матерью, но Виктория этого не хотела. В 1840 году она вышла замуж за Альберта. Супруги пронесли любовь друг к другу через всю жизнь. Муж стал для Виктории не только любимым человеком и лучшим другом, но и наставником, и первым министром. У пары родилось девять детей.

Свадьба королевы Виктории и принца Альберта.

Королевская семья.

Жизнь королевы

Всё закончилось в один миг. Наступил страшный декабрьский день в 1861 году и любимый супруг Виктории скончался. Им отведено было слишком мало времени вдвоём. Королева была безутешна. Несколько лет она отказывалась показываться на людях и носила траур. Народ начал проявлять недовольство своим монархом. Пришлось пересилить себя и заняться делом.

Когда любимый Альберт умер, Виктория не могла долго прийти в себя.

В 1876 году королева стала именоваться императрицей Индии. Это была важная часть Британской империи. Только между индийцами и англичанами не утихало кровопролитие. Виктория умело находила выход из любой ситуации и всегда делала всё на благо своей страны, стремясь во что бы то ни стало сохранить величие и могущество Англии.

Королева Виктория носила титул императрицы Индии.

Странный миф

Интересы королевы простирались и на африканский континент. Среди племени эфик на юге Нигерии существует миф о том, что один из их правителей в своё время был женат на английской королеве Виктории.

Танцоры Эфик, 2012 год.

В Калабаре основан национальный музей работорговли. Там хранится переписка королевы Виктории с королём Эйамбой V. Он вёл торговлю с Европой. Благодаря своему удобному расположению Эфик весьма плодотворно и активно общались с европейцами. Те оказали в своё время огромное влияние на их культуру. Их традиционная одежда по сей день напоминает английскую моду времён королевы Виктории. Кроме того ассимиляция была столь мощной, что люди народа Эфик даже начали принимать английские фамилии вместо своих традиционных. Так и распространились по всему королевству и стали совершенно обычными имена Дюк, Дональд, Хеншоу, Кларк и другие.

Семья из Калабара.

Эфик активно занимался работорговлей. Они выступали посредниками между африканскими и европейскими купцами. Благодаря этому королевство стало сказочно богатым. Они контролировали большую часть всех рабов, которые поставлялись из Африки. Спустя долгие годы после того, как торговлю рабами в Великобритании отменили, человеческие грузы по-прежнему шли через Калабар в другие страны. Королева Виктория желала это прекратить и привлечь на свою сторону монарха Калабара.

Король Нового Калабара, 1895 год.

Она написала ему письмо с просьбой прекратить позорный бизнес. Правительница Великобритании призывала коллегу начать торговать посудой, пальмовым маслом и специями, а не людьми. В послании королева предлагала королю и его людям защиту и покровительство.

Королева Виктория предлагала свою защиту нигерийскому монарху.

И тут заканчивается истинная история и начинается миф

Подписалась правительница как «Королева Виктория, королева Англии». Переводчик из местных ошибочно перевёл это как «Королева Виктория, королева всех белых людей».

Король Эйамба разумно рассудил, что если женщина предлагает защиту, значит они должны непременно пожениться. Так он и написал в своём ответном послании, подписавшись: «Король Эйамба, король всех чёрных людей».

Обонг Калабара.

Этот правитель был тираном, диктатором и авантюристом. Он воображал, что вдвоём они с Викторией будут править всем миром. Реакцию английской королевы можно только вообразить. Заманчивое предложение африканского короля она проигнорировала, в ответ написав лишь, что надеется на крепкие торговые отношения. В дар монарху Виктория выслала королевскую накидку, меч и Библию. Эйамба счёл это положительным ответом на своё предложение. Он даже приготовил для своей невесты трон и поставил рядом со своим. В народе же распространились слухи о том, что их правитель женился на королеве Виктории.

Английская мода там в чести.

После этого монархи продолжили переписку. Теперь историческая переписка выставлена в Национальном музее в Калабаре. Некоторые письма выкупил покупатель, пожелавший остаться анонимным. Поговаривают, что это сделал кто-то из членов британской королевской семьи в попытке уничтожить доказательства «романа» между королём Эйамбой и королевой Викторией.

Старая британская колониальная администрация находилась ранее в этом здании. Теперь это Национальный музей в Калабаре.

Традиция продолжается и сегодня

Даже сегодня коронация Обонга (так именуют сейчас там короля) Калабара включает в себя отсылки к этому королевскому «браку». Там стоят два трона - один для Обонга и один для королевы Англии. На трон королевы кладут Библию. Истинная же супруга Обонга стоит позади его трона. Монарх облачается в накидку и корону, которые сделаны специально для этой церемонии по индивидуальному заказу в Англии.

Корона и накидка короля Эфика родом из Англии.

Исследователь по имени Дональд Дюк обнаружил оригиналы писем. Именно он и пролил свет на эту занимательную историю. Дюк был губернатором Калабара. Во время своего правления он провёл масштабную реконструкцию Национального музея и обнаружил письма. Дональд рассказал об этом нигерийской журналистке Адаоби Трисии Нваубани.

Не королева, так принц

В 2017 году страну посетил Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский. Он двоюродный брат королевы Елизаветы II. Правящий Обонг, Эдидем Экпо Окон Абаси Оту V, поприветствовал его, рассказал ему историю королевского брака и после этого назвал принца своим «зятем».

Принц Майкл Кентский нарядился в наряд Эфика, когда посетил Калабар в 2017 году.

Принц проявил чудеса дипломатии и возражать не стал. Его назначили вождём и дали титул Ада Идага Ке Эфик Эбуруту, что означает «человек чести и высокого положения в Королевстве Эфик Эбуруту». В честь этого была проведена грандиозная торжественная церемония во дворце Обонга.

Танцоры Эфик выступают перед королевой и герцогом Эдинбургским во время их турне по Нигерии в 1956 году.

Наследие королевы

Королева Виктория была великим монархом.

Королева Виктория, бесспорно, сыграла огромную роль в развитии Британской империи. Она сумела нарастить мощь Великобритании и превратить её в одного из самых важных игроков на мировой политической арене. Европейские монаршие семьи благодаря этой удивительной и плодовитой женщине стали родственниками. А в Африке по-прежнему ждёт трон...

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