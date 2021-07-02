«Черная вдова» Российской империи: за что судили дворянку Марию Тарновскую

В 1910 году в Венеции состоялся судебный процесс над самой опасной женщиной в России. На скамье подсудимых была уроженка Киева Мария Тарновская. Своими чарами она сводила мужчин с ума и они словно под гипнозом отдавали ей последнее, что у них оставалось. На счету графини множество смертей и разбитых сердец, однако, даже в зале суда ей продолжали признаваться в любви.

Нехитрая схема замужней дамы

Мария О`Рурк родилась в 1877 году в семье ирландского графа, предки которого состояли в родстве с королями Стюартами. Такое благородное происхождение было весомой преградой для союза графини с сыном киевского мецената — Василием Тарновским. Но семейное порицание было не в силах остановить юную кокетку, Мария тайно вступила в брак со своим возлюбленным.

Чета Тарновских вела беспечную жизнь до тех пор, пока дела состоятельного тестя не пришли в упадок. Финансовые возможности для удовлетворения разгульных прихотей резко сократились, и Мария, недолго думая, переключила свое внимание с бесполезного мужа на его брата — Петра Тарновского. Молодой человек влюбился до беспамятства и, оформив страховку на имя голубоглазой брюнетки, вскоре покончил с собой. Однако наследства младшего Тарновского не хватало для нескончаемых кутежей замужней дамы, и Мария обзавелась любовниками в надежде получить хоть какую-то выгоду от своего мужа.

Дело в том, что все как на подбор поклонники Тарновской были заядлыми дуэлянтами, поэтому ее супруг должен был всякий раз рисковать жизнью, отстаивая честь неверной жены. Но смерть и каторга все время обходили мужа Марии стороной, поэтому предприимчивая графиня решила подать на развод.

Госпожа и ее ручной преступник

Как ни удивительно, но адвокат Тарновской, примерный семьянин Донат Прилуков, в ходе ведения дела стал ее очередным любовником. Бросить семью, украсть деньги клиентов, отправиться за любимой в Алжир и стать ее сообщником в преступлении — влюбленный Прилуков был готов на все.

Вместе с Марией они организовали план по совместному обогащению. В Алжире им удалось найти состоятельного вдовца — графа Павла Комаровского, который без промедлений согласился застраховать свою жизнь в пользу очаровательной аристократки. Более того, Комаровский был намерен жениться на своей новоиспеченной возлюбленной, поэтому срочно уехал хлопотать о семейном гнездышке в Венецию.

Пока «будущий муж» Марии был в отъезде, она закрутила роман с юным губернским секретарем Николаем Наумовым. Последний был настоящим рабом своей властной госпожи, превратившись ее в руках в орудие убийства. Наумов отправился в Венецию, чтобы разделаться с графом, якобы оскорбившим Тарновскую. Неопытный Наумов не смог даже толком застрелить соперника, Комаровский скончался в больнице, да и то по халатности врачей. Героя-любовника арестовали, а вскоре, узнав об истинных мотивах убийства, он сдал и свою благоверную.

Долгожданная премьера в суде

Тарновскую вместе с Прилуковым задержали, когда они пытались получить страховку покойного графа. Судебный процесс в Венеции над кровавой графиней больше напоминал собой грандиозное театральное представление.

Марию везли в суд на открытой лодке, ее лицо было закрыто черной вуалью, а глазеющий народ не упускал возможности закидать известную русскую цветами. Зал суда был битком набит незнакомыми мужчинами, которые неустанно выкрикивали признания в любви. Сопровождающих Марию карабинеров ежечасно меняли, чтобы обольстительница не смогла убедить их устроить побег.

Эти меры были вполне оправданны, отечественный историк Лев Лурье в своей книге «Хищницы» так описывал коварное обаяние подсудимой: «...развратная, сама выбирающая мужчину, не склонная к лирике. Она ошеломляла». Однако чары Тарновской на суд не подействовали, ей назначили восемь лет исправительных работ.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160857-chernaya-vdova-rossiysk...

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