Рабыня Анастасия: непризнанная святая, обречённая годами носить маску-намордник

О судьбе рабыни Анастасии, почитаемой в Бразилии наряду с канонизированными святыми, мир узнал после выхода на экраны в 1990 году телесериала «Рабыня Анастасия». В его основу легла реальная история африканки, вывезенной в Рио-де-Жанейро. Девушка обладала светлым сердцем и природным очарованием и старалась помогать тем, кто нуждался в поддержке. Правда, красота и сыграла с ней злую шутку: хозяин заставил её носить маску-намордник, чтобы лишить возможности разговаривать.

До настоящего времени Анастасия, жившая в XIX веке, не канонизирована католической церковью. Несмотря на это потомки рабов и бедняков до сих пор почитают её, как святую. Её имя – одно из самых известных в культурном наследии Рио-де-Жанейро.

Красота Анастасии была уникальна: у не были очаровательные голубые глаза, что, в целом, не типично для тёмнокожих людей. Мать девушки, Дельминда, происходила из племени банту. По одной из версий, она происходила из королевской семьи Галанга, все члены которой были вывезены на корабле в Бразилию. В пути Дельминду изнасиловал белокожий хозяин, он же и продал её следующему владельцу по имени Joaquina Pompeu. Вскоре родилась голубоглазая Анастасия, что стало настоящей сенсацией.

Девушка росла, становилась всё краше. Мужчины не могли обойти её вниманием, а белокожие женщины – ревностью. По их-то просьбе Joaquina Pompeu и заставил Анастасию носить маску-намордник. Маска приносила девушке огромные страдания, поскольку больно впивалась в тело. Однако девушка покорно терпела мучения, не обозлилась на людей. В память о перенесённых лишениях сегодня бразильцы и настаивают на причислении Анастасии к лику святых.

Народные предания сохранили до наших дней несколько версий, почему Анастасии запрещали снимать маску: то ли из-за ревности жены её хозяина, то ли из-за того, что девушка якобы была поймана на краже сахара, то ли из-за общения с другими рабами и призывов к освобождению, то ли, наконец, из-за специфических сексуальных пристрастий её хозяина.

Умерла Анастасия от столбняка, заражение произошло из-за многочисленных травм, которые приносил ей «железный воротник». Однако в последние месяцы жизни она, прощая своих хозяев-мучителей, выходила их тяжелобольного сына. После смерти Анастасии её хозяин проявил «великодушие» - освободил её от рабства. Останки Анастасии покоились в церкви Розарио, но были утеряны во время пожара, годы спустя.

Имя Анастасии стало символом прощения и сострадания, с молитвами к ней обращаются медсёстры, заключённые и страдающие различными недугами.

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