Почему Иван Грозный называл Юлия Цезаря своим предком

Джайлс Флетчер, бывший послом Англии в России в 1588-1589 гг., написал по возвращении домой книгу «О Русском государстве». В ней он, среди прочего, рассказывал такое.

Анекдот Флетчера

Царь Иван Грозный якобы гнушался тем, что он русский, и всегда подчёркивал, будто он иноземного происхождения. Как-то раз он поручил английскому ювелиру изготовить золотое блюдо. Передавая ему слитки золота, царь особенно наказал ювелиру следить за соответствием веса конечного изделия весу слитков. «Ведь мои русские – все воры», — якобы сказал царь (видимо, в мастерской англичанина работали русские подмастерья). Англичанин рассмеялся, на что Иван Грозный спросил его, чему тот смеётся. Англичанин сказал, что, видимо, царь сам забыл, что он русский. На это Иван Грозный ответил, что ювелир ошибается: предками царя были немцы.

Флетчер не мог лично встречаться с Иваном Грозным, так как тот умер за четыре года до прибытия Флетчера в Россию. Следовательно, посол мог воспользоваться только слухами и анекдотами про него. Флетчер неудачно вёл переговоры с царским правительством, был излишне требователен, и ему было отказано в приеме верительных грамот. Флетчер был выслан из Москвы в Вологду, где провёл три месяца.

В Вологде он познакомился с томившимся в ссылке другим агентом лондонской Московской компании Джеромом Горсеем, который раньше исполнял царские поручения, а теперь впал в немилость. Этот Горсей и стал главным информатором Флетчера о делах России в царствование Ивана Грозного. Вместе же они были отправлены потом в Англию, и по дороге Горсей продолжал снабжать Флетчера своими «сведениями». Ясно, что оба англичанина, после своей неудачи, не питали симпатий к России.

Книга Флетчера была издана в Англии в 1591 году, а уже в следующем году запрещена указом парламента за явную ложь, в ней содержащуюся. Тираж книги был конфискован и сожжён. Таким образом, сами соотечественники Флетчера признали, что он писал неправду о России.

Но остаётся вопрос. Кем всё-таки считал себя Иван Грозный по происхождению? Есть ли какая-то доля истины в анекдоте, рассказанном Флетчером?

Легенда о князьях Владимирских

По-видимому, Иван Грозный испытывал какой-то комплекс касательно своих предков по материнской линии. Его матерью была княгиня Елена Глинская. В XVII веке была записана родословная Глинских, согласно которой этот род происходил от знаменитого темника Мамая, побитого русскими на Куликовом поле. Вероятно, эта версия была известна уже во времена Ивана Грозного, и царь считал, что она его позорит. Но он не стал придумывать ей приличную альтернативу. Почему он так сделал – загадка, но в «Государевом родословце», составленном по приказу Ивана Грозного в 1555 году и содержавшем генеалогию княжеских и боярских фамилий, напротив фамилии Глинских было оставлено пустое место. Согласитесь, это довольно странный поступок в отношении рода матери царя.

Совсем другим было отношение Ивана Грозного к своей родословной по мужской линии. Её придумал не он сам. Она сложилась ещё в великое княжение его отца Василия III и была записана в «Сказании о князьях Владимирских».

Легенда, положенная в основу «Сказания», была создана в последние годы великого княжения Ивана III. Опальный митрополит Спиридон (по прозвищу Сатана), находясь в заключении в Ферапонтовом монастыре, решил вернуть себе расположение великого князя апологетическим сочинением по его адресу. Так Спиридон составил «Послание о Мономаховом венце», в котором предложил идею происхождения Рюрика – родоначальника русских князей – от некоего Пруса, родственника римского императора Августа. Спиридону это сочинение не помогло вернуть свободу и сан, но оно стало известно московским дьякам и книжникам. Не позднее 1527 года, одновременно с концепцией «Москвы – Третьего Рима», его включили в официальное «Сказание о князьях Владимирских».

Интересующая нас часть «Сказания» целиком взята из «Послания» Спиридона, где он излагал всемирную историю великих царей. После мифических Сесостриса (Сесострис — у древних греков, собирательный образ фараонов Египта) и Феликса, «первого царя всей Вселенной», явился спустя какое-то время Александр Македонский. Через двадцать два поколения (на самом деле, через двенадцать) Египет был покорён, по приказу Юлия Цезаря, его братом Августом. Август же стал вторым, после Александра, повелителем всей Вселенной. Дальше идёт перечисление вымышленных (кроме Ирода) личностей, кого Август в 51 году до н.э. (на самом деле, он пришёл к власти в Риме после 43 г. до н.э.) назначил своими наместниками в разных частях света.

«Брата своего Патрикия поставил царём Египта; Августалия, другого брата своего, поставил властелином Александрии; Ирода, сына Антипатра,... поставил царём над иудеями в Иерусалиме; Азию же вручил Евлагерду, родичу своему; Илирика же, брата своего, поставил правителем в верховьях Истра; а Пиона учредил правителем в Золотых землях, которые ныне называются Угорской землёй; а Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море... И с тех пор до нынешних времён зовётся это место Прусской землёй».

Ну, а от этого Пруса якобы и происходил Рюрик, призванный княжить в Новгород.

Может вызвать недоумение, почему Спиридон не придумал, что родичем Августа был какой-нибудь Славен или Рус, и не «направил» его сразу в Новгород. Но мы видим, что Спиридону была очень хорошо знакома география Польши, и это неудивительно: он был родом с Западной Украины. Да и легенда о призвании Рюрика откуда-то со стороны уже имелась в русских летописях, известных Спиридону.

Римлянин или немец?

Рассмотренная легенда называет Октавиана Августа братом Юлия Цезаря, хотя на самом деле он был его внучатым племянником, а по завещанию Юлия Цезаря он стал его приёмным сыном. Таким образом, Август вошёл в род Юлиев. Кем приходился Августу мифический Прус, Спиридон и московские книжники не раскрыли. Родич («сродник») мог быть кем угодно, но очевидно (хотя вряд ли на Москве в XVI веке вдавались в такие тонкости), что он тоже должен был принадлежать к роду Юлиев.

Возникает вопрос в связи с историей, изложенной в начале: мог ли Иван Грозный, считая себя отпрыском рода римских императоров, считать себя также и немцем?

Это могло быть весьма вероятным. Ведь в XVI веке титул «римских императоров» носили австрийские эрцгерцоги, то есть немцы. И государство называлось «Священной Римской империей тевтонской нации». Таким образом, в анекдоте Флетчера могло содержаться зерно правды. Возносясь своим происхождением над массой своих подданных, считая себя потомком Юлия Цезаря (или одного из его кровных родственников), Иван Грозный мог отождествлять себя по национальности с современными ему носителями императорского титула.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/164734

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Заслуживает также внимания оскорбление Иваном Грозным английской королевы Елизаветы I :

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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