Топ-10: самые удивительные факты про Мексику

У Мексики не самая лучшая в мире репутация. Известная из-за проблем с наркотиками, нищетой, уличным насилием, вечными нападками со стороны американских политиков, Мексика может показаться далеким и страшным местом, где происходят только плохие вещи. Даже в те беззаботные времена, когда война с наркокартелями еще не была начата, большинство людей извне ассоциировали эту землю только с текилой, сиестой и местом весенних каникул студентов из соседних стран.



Но на самом деле Мексика – это намного большее, чем дурная слава и выпивка. Растянувшаяся на 2 миллиона кв км, гордящаяся историей, восходящей еще со времен ацтеков и древних племен майя, Мексика – это место бесконечного восхищения. Здесь все еще живут племенные туземцы, в ее столице больше музеев, чем в каком-либо другом городе на Земле, это место достижений в области культуры и великой истории. Перед вами десять удивительных фактов про эту испаноговорящую страну Северной Америки, о которых мало кто знает.



10. Когда-то мексиканцы были одной из пяти крупнейших наций на Земле











Современная Мексика просторна. Возможно, она меркнет на фоне США и Канады, но в то же самое время европейские страны – карлики по сравнению с ней. Мексика даже больше любой африканской страны, за исключением всего одной.

В мировом рейтинге она на 13 месте.





И это все про современную Мексику, которая в 19 веке была еще более великой. А если заглянуть во времена до 1821 года, она была одной из крупнейших стран в мире.



На этой карте изображена независимая Мексика в своем максимальном размере. Как известно, раньше Техас, Аризона, Нью-Мехико, Юта, Невада и Калифорния все были частью южного соседа США. Территории Мексики простирались еще дальше на юг. Современные Гватемала, Гондурас, Эль Сальвадор, Белиз, Коста-Рика и Никарагуа также принадлежали Мексике. Если собрать все эти территории вместе, Мексика в ее лучшие годы была больше современного Европейского союза. Если бы она существовала и сегодня, она была бы пятой крупнейшей страной на Земле.



Но такой большой Мексика просуществовала недолго. До окончания 1820-х годов она растеряла большинство этих земель, которые теперь известны как страны Центральной Америки. Спустя 25 лет после этого Мексикано-Американская война еще больше уменьшила площадь страны в пользу современных США.



9. Здесь находится самый древний университет во всей Северной Америке











Многие на вопрос о том, какой самый старый университет в Северной Америке, ответят, что это Гарвард. И будут неправы. Конечно, Гарвард – довольно древний, ведь он был основан в 1636 году. Но даже с такой датой рождения это учреждение – просто ребенок рядом с его мексиканским эквивалентом. Национальный Автономный Университет Мексики (НАУМ), расположенный в Мехико, открылся в 1553 году!



Подумайте только, этот университет был открыт еще во времена правления императора Священной Римской империи. Свой устав это заведение получило из рук Императора Чарльза Пятого, который управлял и Римской империей, и Испанской (династическое устройство тогда было очень сложным). Шекспиру в том году было не суждено родиться еще 10 лет, Исаку Ньютону оставалось еще 100 лет до появления на свет, а сегодня все мы ближе к последнему издыханию Джорджа Вашингтона, чем к дате основания НАУМ-а. Правда, в 1533 году он был назван иначе – это был Королевский и Папский Университет Новой Испании. В отличие от Гарварда, это образовательное учреждение не действовало непрерывно. Диктатура закрыла его в 1867 году, и НАУМ не работал до Мексиканской революции 1910-1917-х годов.



8. В Мексике более 60 государственных языков









Кого ни спроси, любой скажет, что официальный язык Мексики – испанский. И это будет правдой лишь отчасти. Хотя испанский язык – самый распространенный в стране, он не единственный официальный язык. С тех самых пор, как правительство приняло Закон о языковых правах, свыше 60 местных наречий были признаны в качестве официальных.



Самый распространенный из них – нахуатль. На этом языке разговаривает около 1,3 миллиона человек, что равно населению штата Нью-Гемпшир. Это язык Ацтекской империи, язык, который когда был главенствующим по всей Мексике. Но он далеко не единственный. Еще 700 тысяч мексиканцев разговаривает на языке племени Майя юкатеке и 500 тысяч человек говорят на микстеке. Итого около 7 миллионов мексиканцев разговаривают на еще одном языке, кроме испанского. В стране очень распространено двуязычие.



Что интересно, не все государственные языки такие уж массовые. Так 30 распространенных языков используются всего 10 000 – 400 000 граждан, а такие языки, как агуакатек, в ходу менее чем у 30 человек.



7. Самый короткий в мировой истории президентский срок



