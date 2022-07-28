Как найти общий язык с мужем: советы психолога

Счастливая и идеальная семья – это мечта многих женщин. Но бывает, пары распадаются, не прожив и года.

Эта статья будет полезна женщинам, решившим укрепить свой брак.

В ней рассмотрены основные причины непонимания, и даются советы, как найти общий язык с мужем.

Стоит менять себя или супруга?

Давайте рассмотрим основные причины ссор и непониманий. Женщине нужно всегда помнить, что мужчина ее полюбил именно такой, какая она есть. Поэтому не стоит подстраиваться под мужа. При таком подходе супруг может отдалиться, так как в жене уже не будет той изюминки, что его привлекла. Да и меняясь под интересы и вкусы мужа, женщина тем самым вторгается в личное пространство супруга. А мужчины этого не любят.

Это относится и к тому, что женщины часто пытаются любимого человека переделать так, чтобы он понравился маме, подругам. Пытаются изменить его гардероб, вкусовые пристрастия к пище. Нужно помнить, что женился мужчина не на подругах или маме. Он понравился именно такой, какой он есть настоящий, а не переделанный. Да и мужчине комфортнее быть самим собой.

Отсутствие позитива

Нельзя быть постоянно на негативе или в пессимистичном настроении. Мужчина, возвращаясь домой с работы, от друзей, от родителей, хочет отдохнуть и расслабиться, а не выслушивать очередные упреки и как все плохо.

Самая умная – это супруга

Это не означает что нужно на все махнуть рукой и тянуть на себе. Нет, необходимо просто находить для этого время, а не надоедать с одними и теми же разговорами изо дня в день. А иногда нужно просто давать семье отдохнуть от бытовых неурядиц обычным выездом на природу и полностью отречься от всех проблем. Посвятить время только друг другу. Иначе общение мужа с женой может совсем прекратиться.

Мужчины не любят женщин, которые считают себя гораздо умнее мужа. Начинают учить тому, что он и сам хорошо знает. И лучше взять себе в правила общения с мужем, что супруги не любят фраз: «я так и думала; я говорила, что так будет; надо было меня слушать и так далее». Такие словосочетания лучше исключить. Иначе можно совсем потерять мужа. Им нравится быть главой семейства, а значит, самым умным.

Обиды без причины

Нужно перестать обижаться на мужа без причины. Ведь часто бывают обиды: он не заметил новую прическу, новое платье и тому подобное. Если это действительно было важным событием, а супруг не заметил, то лучше сказать об этом напрямую, а не молчать с обидой и плакать в подушку. Таким образом можно избежать очередного скандала, а не ждать, чтобы и муж прекратил общение.

Упрямство и отсутствие доверия

Нужно приструнить свое упрямство. Уметь делать первой шаг к примирению. Попытаться выслушать и понять. Дать высказать свою точку зрения супругу или объяснить причину проступка (например, почему задержался).

Обязательно должно быть доверие к мужу. Часто женщина начинает ссору с мужем из-за недоверия (ревности), пытаясь этим самым дать понять, как она им дорожит или ревнует. А мужчина в ответ начинает просто отдаляться, не увидев этого подтекста. Лучше говорить сразу, напрямую: «Я тебя люблю и поэтому ревную». Главное - нужно помнить: самый крепкий брак можно построить только на полном доверии.

Обязанности в семье

В семье все обязанности должны быть распределены равномерно. Но если случилось так, что муж работает, а жена домохозяйка, то не надо это воспринимать как должное. Нужно быть благодарной мужу. Или супруг каждый день говорит слова любви, а в ответ тишина. В итоге это все прекратится. Мужу будут приятно обычное спасибо, даже за то, что он вынес мусор, забрал ребенка из садика. Нужно уметь вовремя и правильно выражать, как цените заботу и любовь супруга. Безответные чувства и действия быстро угасают.

Неудачи за пределами дома

Не стоит нести домой все неудачи с работы или обиду на подругу выплескивать на супруга. При перешагивании порога все, что не касается семьи, оставлять за дверью. Иначе разговоры в семье будут только о работе. И от нее просто не удастся отдохнуть. Дома разговоры должны быть только о семье. Тогда никогда не возникнут проблемы в общении с мужем. А рабочие трудности решаются на работе.

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