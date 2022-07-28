Как найти общий язык с мужем: советы психолога

Счастливая и идеальная семья – это мечта многих женщин. Но бывает, пары распадаются, не прожив и года.
Эта статья будет полезна женщинам, решившим укрепить свой брак.
В ней рассмотрены основные причины непонимания, и даются советы, как найти общий язык с мужем.
Стоит менять себя или супруга?
Давайте рассмотрим основные причины ссор и непониманий. Женщине нужно всегда помнить, что мужчина ее полюбил именно такой, какая она есть. Поэтому не стоит подстраиваться под мужа. При таком подходе супруг может отдалиться, так как в жене уже не будет той изюминки, что его привлекла. Да и меняясь под интересы и вкусы мужа, женщина тем самым вторгается в личное пространство супруга. А мужчины этого не любят.
Это относится и к тому, что женщины часто пытаются любимого человека переделать так, чтобы он понравился маме, подругам. Пытаются изменить его гардероб, вкусовые пристрастия к пище. Нужно помнить, что женился мужчина не на подругах или маме. Он понравился именно такой, какой он есть настоящий, а не переделанный. Да и мужчине комфортнее быть самим собой.
Отсутствие позитива
Нельзя быть постоянно на негативе или в пессимистичном настроении. Мужчина, возвращаясь домой с работы, от друзей, от родителей, хочет отдохнуть и расслабиться, а не выслушивать очередные упреки и как все плохо.Это не означает что нужно на все махнуть рукой и тянуть на себе. Нет, необходимо просто находить для этого время, а не надоедать с одними и теми же разговорами изо дня в день. А иногда нужно просто давать семье отдохнуть от бытовых неурядиц обычным выездом на природу и полностью отречься от всех проблем. Посвятить время только друг другу. Иначе общение мужа с женой может совсем прекратиться.
Самая умная – это супруга
Мужчины не любят женщин, которые считают себя гораздо умнее мужа. Начинают учить тому, что он и сам хорошо знает. И лучше взять себе в правила общения с мужем, что супруги не любят фраз: «я так и думала; я говорила, что так будет; надо было меня слушать и так далее». Такие словосочетания лучше исключить. Иначе можно совсем потерять мужа. Им нравится быть главой семейства, а значит, самым умным.
Обиды без причины
Нужно перестать обижаться на мужа без причины. Ведь часто бывают обиды: он не заметил новую прическу, новое платье и тому подобное. Если это действительно было важным событием, а супруг не заметил, то лучше сказать об этом напрямую, а не молчать с обидой и плакать в подушку. Таким образом можно избежать очередного скандала, а не ждать, чтобы и муж прекратил общение.
Упрямство и отсутствие доверия
Нужно приструнить свое упрямство. Уметь делать первой шаг к примирению. Попытаться выслушать и понять. Дать высказать свою точку зрения супругу или объяснить причину проступка (например, почему задержался).
Обязательно должно быть доверие к мужу. Часто женщина начинает ссору с мужем из-за недоверия (ревности), пытаясь этим самым дать понять, как она им дорожит или ревнует. А мужчина в ответ начинает просто отдаляться, не увидев этого подтекста. Лучше говорить сразу, напрямую: «Я тебя люблю и поэтому ревную». Главное - нужно помнить: самый крепкий брак можно построить только на полном доверии.
Обязанности в семье
В семье все обязанности должны быть распределены равномерно. Но если случилось так, что муж работает, а жена домохозяйка, то не надо это воспринимать как должное. Нужно быть благодарной мужу. Или супруг каждый день говорит слова любви, а в ответ тишина. В итоге это все прекратится. Мужу будут приятно обычное спасибо, даже за то, что он вынес мусор, забрал ребенка из садика. Нужно уметь вовремя и правильно выражать, как цените заботу и любовь супруга. Безответные чувства и действия быстро угасают.
Неудачи за пределами дома
Не стоит нести домой все неудачи с работы или обиду на подругу выплескивать на супруга. При перешагивании порога все, что не касается семьи, оставлять за дверью. Иначе разговоры в семье будут только о работе. И от нее просто не удастся отдохнуть. Дома разговоры должны быть только о семье. Тогда никогда не возникнут проблемы в общении с мужем. А рабочие трудности решаются на работе.
Деньги
Немаловажной причиной ссор являются денежные трудности. Многие женщины воспитаны так, что мужчина - добытчик и должен финансово обеспечивать семью. Но если с денежной наличностью возникли трудности, то это проблема не только мужа. Жена тоже должна помогать выйти из сложной ситуации, а не сидеть, сложа руки и ждать, пока муж вырулит ситуацию. Если у жены нет возможности подработать, тогда она должна научиться экономить. Ведь не зря есть выражение: «Я богат не потому, что много зарабатываю, а потому, что умею экономить».
Воспитание детей
Ссоры в семье бывают из-за разных взглядов на воспитание детей. Почти в каждой семье мамы балуют детей. А папа, наоборот, с ними строг. И это нормально. Так дети видят мужское и женское воспитание. Мама учит детей быть добрыми, а папа строгости и ответственности. Именно поэтому ребенку важно принятие в воспитании обоих родителей.
Интим
Интимный вопрос тоже не редкая причина ссор. Иногда женщине бывает мало близости из-за того, что муж много работает и устает. А бывает и так, что женщина мужа кормит завтраками, перенося физическую близость на следующий день. Нужно понимать и чувствовать мужа. Стараться не отказывать в близости, когда муж захотел этого. Также следует понимать и то, когда супруг устал и не может.
Женщина должна быть красивой!
Последний пункт, но не менее важный. Женщина должна следить за собой. Довольно часто дамы, будучи замужем, забывают о себе. Начинают набирать лишние килограммы, неряшливо одеваться даже на прогулку. Забывают про прически. Нужно стараться держать себя в форме, чтобы супруг влюблялся каждый день все сильнее и сильнее.
Поэтому, если нет общего языка с мужем, то нужно оценить ситуацию в семье. Также следует пересмотреть все описанные причины и пытаться искоренить их. Жить в семье, где покой, понимание и любовь, гораздо приятнее. А чтобы быстрее разобраться, как найти общий язык с мужем, есть несколько полезных советов. Их мы рассмотрим далее.
Позитив и похвала
Как наладить общение с мужем? Стараться не зацикливаться на проблемах и быть всегда позитивной. Любую проблему перевести в шутку или видеть в этом пользу (для примера, снизился денежный доход или уволили, значит, пора осваивать новую профессию, которая будет интереснее и прибыльнее). Безвыходных ситуаций не бывает. А если сидеть и причитать, то проблемы не решатся
Также важно как можно чаще хвалить мужа и говорить, что им можно только гордиться. Конечно же, не перегибая палку. Мужчины те же дети и любят, когда их приласкают и похвалят. А ругани и на работе хватает. Дома нужна доброта и ласка.
Нужно стараться не обижаться и не ругаться по пустякам
Женщина изначально считалась мудрее мужчин. И это нужно подтверждать действием. Не стоит поднимать скандал (или молчать весь вечер), если муж забыл купить после работы хлеб. Проще быстро сходить самой или попросить супруга еще раз прогуляться за свежей буханкой.
Раз мужчины – это дети, то нужно уметь идти им на уступки. Разрешить мужу посмотреть футбол, несмотря на то что по другому каналу идет сериал. Также подождите часик, после того как супруг вернулся с работы, а потом начинайте рассказывать все, что случилось за день. Дайте немного покоя.
Не держать мужа на привязи!
У супруга должно быть свободное время для общения с друзьями, возможность ходить на рыбалку. Нужно знать, что общение с женой не заменит общения с друзьями. Нужно иногда просто отдыхать друг от друга.
Разнообразие
Разнообразьте рутинную жизнь. Это могут быть выезды на пикники, поездки в другой город на выходные, так, чтобы не вспоминать проблемы в быту. Удалиться от реальности. Даже изменения в интимной жизни могут порадовать мужа. Они позволят отвлечься от бытовых проблем.
Увлечения и контроль
Хорошо, если найдутся совместные увлечения. Можно вместе вечерами просматривать фильмы. Или просто научиться играть в любимые игры мужа на компьютере, в его команде. Ходить с мужем в спортзал и многое другое.
Перестать контролировать каждый шаг. Научиться полностью доверять мужу. Когда муж видит доверие, он не захочет его терять. А также будет полностью открыт для общения, когда не придираются к каждому его слову и не ищут подвоха и измены.
Учитесь слушать!
В хорошей семье жена должна уметь слушать супруга и быть интересным собеседником. Тогда не будет такой ситуации, что нет общего языка с мужем. Нужно уметь направить действия супруга в нужное русло. Но сделать это так, будто муж сам это решил и сделал. Совершать важные дела, например покупку квартиры, совместно, учитывая желания друг друга.
Советы
Вот еще некоторые рекомендации, которые помогут наладить с супругом отношения:
- Интимная жизнь не должна носить бытовой характер. Нужно уметь ее разнообразить. Посмотрите, например, вместе фильм для взрослых или купите интригующее нижнее белье. Можно поиграть в ролевые игры. Интимная жизнь у мужчин часто бывает на первом месте.
- Не стоит упрекать мужа в низком заработке, даже если так оно и есть. Лучше помочь найти выход из ситуации. Нужно быть поддержкой. Мотивировать супруга (и не упреками) на повышение дохода. А при достижении успеха обязательно это оценить по достоинству.
- Если в семейной жизни возникли серьезные проблемы и полное непонимание друг друга, то самое время устроить ужин примирения. Можно даже посетить салон, купить новое, интимное платье. Накрыть праздничный ужин с вином и спокойно поговорить, выяснить все претензии мужа, после чего, конечно же, совместно их проанализировать. Стараться вспомнить день знакомства и дать понять, что именно такими вы друг другу и понравились. Ни в коем случае не допускать возникновения или продолжения ссоры.
- Муж должен чувствовать себя в семье главным. Не стоит ставить себя выше супруга. Так можно унизить мужа. И тут, даже если знать, как найти общий язык с мужем-Скорпионом, ситуацию будет изменить крайне сложно. Не поможет никакая информация. Кстати, для мужчины-Скорпиона быть главным крайне важно.
- Нужно показать мужу, что в доме его всегда ждут и очень рады его приходу, что он нужен и по нему скучали. А если к приходу с работы его встречать готовым ужином (а не скандалами), то он это оценит по заслугам.
- Не стоит бегать за советом к маме или подруге, как найти общий язык с мужем, когда в семье возникают проблемы. Решать их нужно без посторонней помощи. Стараться вообще не позволять лезть в семью посторонним советчикам.
- Цените мужа таким, какой он есть. Не нужно стараться изменить его. Когда лезут в мужское пространство, то партнер начинает напоминать по поведению ежика. И начинает отдаляться. Нужно уметь любить все его достоинства и недостатки.
Бывший супруг
Если же нужно найти общий язык с бывшим мужем, то здесь главное - при встречах не оскорблять его и не высказывать, что он корень всех несчастий. Забыть про обиды и помнить, что он уже просто часть прошлого, которое не изменить. Стараться поддерживать дружеские отношения ради детей. Неплохой уловкой будет вместе вспоминать только хорошие моменты из совместной жизни. В таком случае чаще всего находится общий язык.
Заключение
Психология общения с мужем порой познается годами. Главное - мужчина должен знать, что его любят, ему верят и его ценят. Не стоит грузить супруга недоверием и постоянными упреками. Женщина всегда была мягче и может быстрее выровнять ситуацию в семье. Самое главное - знать, как найти общий язык с мужем. А вместе не страшны никакие проблемы. И к старости можно будет гордиться счастливой и крепкой семьей.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2530729717831043619/
А вы знали об этом?
200 лет назад странная каменная голова весом в 170 кг была обнаружена в клумбе в Чичестере, Англия. Происхождение головы оставалось тайной вплоть до октября 2013-го года, когда археологи использовали технологию лазерного сканирования и идентифицировали её как голову статуи римского императора Траяна. «Голова Бошэма» датируется 122-м годом н. э. и представляет собой одну из самых значимых реликвий периода римской Британии.Ранее идентификация головы считалась невозможной, учитывая степень её распада (она, возможно, какое-то время лежала на дне моря). Тем не менее, современные лазерные технологии позволили учёным определить черты лица и даже причёску, и всё это указывало на императора Траяна. Сейчас историки считают, что статуя должна была приветствовать путешественников, оказавшихся в гавани Чичестера.
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