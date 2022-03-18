Русские традиции, связанные с водкой

Часто иностранцы, говоря о России и русских, произносят слово “водка”. Однако исторически водка не была такой популярной на Руси. Более распространённым крепким напитком была медовуха, рецепт которой у каждого княжества был свой. Изменения произошли в XV веке, когда люди научились делать домашний самогон из хлеба. Тогда царь Иван Грозный решил взять под контроль государства производство этого спиртного напитка. По его указу больше гнать самогон в домашних условиях было запрещено. Для продажи и употребления алкоголя были открыты специальные заведения – кабаки. Так как производство хлебного самогона стало централизованным, повысилось и его качество, превратив его в изысканную водку.

С появлением водки появились и традиции её пития. О некоторых из них мы поговорим в данной статье. Так как же правильно пить русскую водку? Считается, что для этого нужно три вещи: вдох, тост и закуска.

Вдох

Каждый национальный спиртной напиток имеет свои правила употребления. Так, например, шотландский виски пьют медленно, как бы дегустируя его. Карибский ром идёт в виде коктейля или с колой. Конечно, из водки тоже можно сделать коктейль, но лучше употреблять её классическим способом, который описал великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

Тост за здоровье

Классик говорил, что водку сразу не пьёшь, а делаешь глубокий вдох и медленно подносишь водку к губам. Выпиваешь содержимое одним глотком. Тогда водка проймёт до самого живота и дойдёт до каждого уголка тела.

Согласно русской традиции водку принято пить с тостами. Обычно начинают с тоста “за здоровье”. Второй тост идёт за хозяина дома или дружбу. Затем можно произносить сколько угодно различных тостов. Обычно тот, кто произносит тост, пьёт последним. Но почему принято произносить тост “за здоровье”? Как здоровье может быть связано с приёмом алкоголя? Этот обычай уходит корнями во времена Ивана Грозного, когда на Руси начали использовать водку для приготовления лечебных настоек.

Выпить на посошок, на дорожку

Раньше, когда гости вечером покидали гостеприимных хозяев после праздника, им предлагали поставить стопку в водкой на рукоять посоха. Если стопка стояла ровно и не падала, то значит гость был в нормальном состоянии, чтобы отправиться в дорогу. Ежели владелец трости не мог соблюдать баланс и ронял стопку, то значит он был сильно пьян. Такого гостя обычно не отпускали ночью в обратный путь, так как он мог попросту не добраться до своего дома. Сильно выпивших гостей обычно хозяева посиделок оставляли у себя на ночь и только утром отпускали назад. Таким образом гость избегал “плохой дороги”. Такой ритуал можно считать первым тестом на алкоголь до изобретения алкотестеров.

Штрафная рюмка

Иностранцы удивляются, почему русские заставляют опоздавших гостей пить штрафную рюмку водки. Этот обычай ввёл русский царь Пётр I. Таким образом он хотел приучить своих придворных приходить на мероприятия вовремя, не опаздывать. Опоздавшему вельможе наливали поллитра водки и заставляли выпить её залпом, не останавливаясь. Такая традиция пошла в народ и сохранилась до наших дней.

Между первой и второй перерывчик небольшой

Согласно ещё одной русской традиции между первыми двумя рюмками водки не должно быть долгого перерыва. Между последующими приёмами алкоголя звучат тосты.

Когда пьешь, надо обильно закусывать

В России во время застолий всегда бывает много обильных закусок. Считается, что особенно жирные блюда, а также салаты и хлеб снижают действие алкоголя. Если вы не хотите быстро опьянеть, то нужно обильно закусывать каждую рюмку. В России обычно гуляют долго.

Нельзя оставлять пустую бутылку на столе

Традиция убирать бутылку со стола, как только она освободится, появилась во времена войны с Наполеоном. В 1814 году русская армия дошла до Парижа.

Русские казаки, сидя во французских забегаловках, заметили, что плата за спиртное производится по количеству стоящих на столе бутылок. Они смекнули, что можно прятать пустые бутылки под стол, тем самым снижая стоимость выпитого спиртного. Таким образом эта традиция перешла и на все застолья.

Сообразить на троих

Часто в России можно услышать фразу: “Сообразим на троих”. Но откуда она взялась, что стало причиной такого странного обычая? Часто бывает, что двое приятелей часто ищут себе третьего собутыльника. Такой обычай и фраза имеют не такую давнюю историю.

Выпивать на троих относится ко временам, когда главой государства был Никита Сергеевич Хрущев. Придя к власти, он сразу начал борьбу с пьянством. Цена бутылки водки дошла до трёх рублей, а это в те времена было довольно дорого.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что когда Хрущев поднял цену на водку до трёх рублей, а это ,действительно,в те времена было довольно дорого,многие его соратники спрашивали его :"Никита Сергеевич , а будут ли покупать и пить советские люди столь дорогую водку ?".На что Хрущев ,свойственным ему сарказмом, отвечал : "Дорогой только первый стакан !".

Хотелось бы также напомнить откуда пришло выражение "Ходить под мухой "!

История появления этого выражения связана с историей появления первых трактиров. Они были открыты в России по приказу Петра I. Трактиры должны были заменить кабаки и стать заведениями, где посетители могли бы не только выпить, но и поесть. А для того чтобы привлечь посетителей в трактиры, Пётр повелел их владельцам подавать первую рюмку бесплатно, с расчётом на то, что дальше выпивку и закуску гости будут заказывать уже за плату.

Зная особенности и привычки своих гостей (выпить первую рюмку бесплатно и идти восвояси), владельцы питейных заведений пожелали изготовить рюмки малого размера, в которые входило от 10 до 15 мл жидкости – ровно одна столовая ложка. Именно за столь малый объём эта рюмка получила народное название «муха».

Но любители выпить бесплатно нашли выход из этой ситуации: в течение дня они наведывались в разные трактиры. После нескольких бесплатных «мух» трактирный гость уходил в хорошем настроении. А в народе к подвыпившим людям стали применять выражение «ходить под мухой».

Интересно также, что «Чекушкой» в СССР называли небольшую бутылку водки объемом в четверть литра — то есть 250 грамм. Её главное преимущество заключалось в том, что «чекушка» легко помещалась под одеждой или в кармане пиджака или брюк, оставаясь почти незаметной снаружи, отчего советским гражданам всех профессий было удобно проносить её с собой на работу. Это, по-видимому, и было главным достоинством «чекушки» во все времена.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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